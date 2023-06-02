【文 / 李建興 攝影 / 陳之俊】

在詭譎多變的地緣政治中，如何夾縫求生，儼然成為當下許多企業無力也無法逃課的學科。然而，《戰國策·齊策四》曾記載著一樁2300多年前的史實，如今看來，令人細思極恐！

戰國時期，齊國食客馮諼替孟嘗君到薛地收債，卻當面把債券全燒了，薛人都以為這是孟嘗君的恩澤，因此，沒收到錢的馮諼，反而幫孟嘗君買了「義」回來。後來孟嘗君遭齊王解官，薛地人民熱迎落難的他，孟嘗君這才明瞭馮諼的用心良苦。

但馮諼卻說：「狡兔有三窟，是用來避險保命，而你只有一窟，無法高枕無憂，還缺兩窟。」於是他再向梁惠王薦舉孟嘗君，等梁王三顧茅廬，又叫孟嘗君假意推辭。後來齊王眼看他國積極搶才，連忙禮聘孟嘗君回鍋當相國。馮諼才對孟嘗君說：「三窟已成，你終於能無慮而臥了！」

儘管「狡兔三窟」流傳至今，略帶貶義，卻寫實地道出在相互傾軋的國際現實中，小國如何「涸魚得水」的備援機制。此即何以當中美貿易戰刀刀見骨時，在中國設廠的外商紛紛「尋窟求生」，一時間，「中國＋1」的布局策略，成了企業界的顯學。只是，諷刺至極的是，當東亞局勢快火升溫，台灣被視為「全球最危險的地方」後，在台商人，也被迫落入「台灣+1」的因果行列。

中美鷸蚌相爭，印度、泰國漁翁得利

於是，在鷸蚌相爭的戰壕裡，印度成了地緣政治的漁翁，泰國亦成為另一個熱門避風塘。舉凡中企的比亞迪、日本的SONY，都大舉加碼泰國。

至於向來與泰國淵源甚深的台商，亦是趨之若鶩。其中，當年響應前總統李登輝南向政策的金仁寶集團，30年磨一劍，計畫將設在當地的廠從12座擴增到16座，且要將員工從2.5萬名翻倍到5萬人。

然而無論印度或泰國，除了各具吸引外商進駐的本事外，他們深諳運用「等距外交」的「漁翁哲學」，更是一大關鍵。在歷史上，當霸權龍爭虎鬥時，往往就有隔岸觀火的第三國趁勢崛起，這回美中之爭，笑到最後的是否就是印度或泰國，不得而知。但攤開泰國數百年的歷史，他總能笑看霸主從澎湃到消亡，十足耐人尋味。

攤開看似飽受風霜的中南半島史，在列強秋風掃落葉的19世紀，甚或一、二次大戰，鄰國無一倖免，泰國卻能憑高明斡旋與利益交換，成為唯一未遭殖民的緩衝國。

在多重引力同時推擠拉扯的歷史縱軸上，泰國屢屢能將一手爛牌，打成外交大滿貫，遇亂則見縫偏安，遇強則借花獻佛，永遠清楚何時該打何時該停。有人佩服其靈活如水的外交身段，有人則唾棄其見風轉舵的姿態。說他是精明柔軟的現實主義者也好、枉顧國際正義的投機分子也罷，泰國的等距外交，儘管褒貶不一，卻成了弱國生存的一種典型。

在一股泰國熱中，《遠見》團隊親赴當地，以泰國產業新顯學—電動車為視角，採訪泰版馬斯克—EA集團創辦人Somphote Ahunai，以及多位在電動車領域站穩山頭的在泰台商，一窺他們的發達與避險之道。

當中國+1、台灣+1成為當下企業不可逆的生存王道，泰國成為台商三窟中的選項時，其實身為狡兔的泰國，其等距外交、漁翁哲學的利得與風險，更是值得省思的政治教材。