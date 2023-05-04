異國風╳懷舊味╳綠建築 暢遊升級版觀光工廠

聯合新聞網／ 遠見
佐登妮絲城堡以純白巴洛克建築，加上歐式迷人的花園景致爆紅，令人難以想像的是，這裡其實是一座觀光工廠。
佐登妮絲城堡以純白巴洛克建築，加上歐式迷人的花園景致爆紅，令人難以想像的是，這裡其實是一座觀光工廠。

【文 王筱慈\ 攝影 張智傑】

每逢假日，台灣各大知名觀光工廠總是塞滿絡繹不絕的人潮，觀光工廠早已是家長心中最適合遛小孩的景點。尤其是場館內都會提供試吃以及DIY活動，不論豔陽天還是下雨天，都很適合全家大小一同造訪。

其實，「觀光工廠」的概念，是源自於經濟部工業局2003年推動的計畫，協助具備產業文化與觀光教育價值的製造工廠轉型，將產品製作過程和在地風情融合在一起，遊客可以透過參觀體驗，深入了解台灣的產業、文化和生活方式，成為新的經營型態。

多年下來，不同類別的觀光工廠也在全國遍地開花，根據經濟部統計，2022年底台灣就有165座觀光工廠，創下60億產值。

而近期，觀光工廠為了吸客，更發展出多元面貌。除了傳統的生產製程導覽、寓教於樂的互動體驗以及完整的產品陳列，各品牌也開始將自己的核心精神延伸，耗資上億經費打造別具規模的特色園區，有的雄偉壯觀、有的充滿異國風情。

而館場內的裝潢和互動設施，也不再局限於親子客群。結合年輕人最愛的「網美風」設計和數位投影裝置，再加上推陳出新的宣傳手法，串聯KOC和社群行銷，觀光工廠已經升級再進化，躍升為各地最熱門的景點！

《遠見》挑選近期在IG竄紅，最好拍、最壯觀和最美味的特色觀光工廠，準備好你的手機、相機，跟著我們一起踩點去。

最好拍！佐登妮絲城堡，彷彿走入歐洲童話故事

走進位在嘉義大埔美園區的「佐登妮絲城堡」，會讓有人置身歐洲的錯覺！

氣勢磅礡的歐洲城堡莊園，參考法國巴黎協和廣場百年噴泉，1：1打造的噴水池，還有一樓大廳內的全台最高的歐式穹頂，是佐登妮絲在社群平台爆紅的招牌打卡點，也吸引不少專業攝影師前來取景。有趣的是，城堡的門票還特地設計成機票造型，讓台灣旅客有偽出國的度假感。

圖／一樓大廳擁有全台最高的歐式穹頂，讓人一踏進城堡就被驚豔。
圖／一樓大廳擁有全台最高的歐式穹頂，讓人一踏進城堡就被驚豔。

最壯觀！樹德半山夢工廠，串聯收納旅行的五感體驗

占地5000多坪的樹德半山夢工廠，不僅是全台室內面積最大的觀光工廠，館內10層樓高的精神象徵「生命之樹」更創下世界紀錄。

圖／樹德半山夢工廠擁有全球最大、10層樓高的生命樹環樹步道，及好玩的冒險體驗活動。
圖／樹德半山夢工廠擁有全球最大、10層樓高的生命樹環樹步道，及好玩的冒險體驗活動。

旅客來此除了漫步環樹步道，還能體驗攀岩、垂降等刺激極限設施。夢工廠內還設置世界唯一的「灣島文化館」，詳細呈現台灣為「南島語族」發源地的種種證明，樹德也在館區內設置官方唯一旗艦館「My SHUTER Store」，陳列最完整收納產品，同時還有60家台灣製造的品牌櫃位進駐，動態、靜態遊程一次滿足！

最美味！溪湖糖廠、66 Cheesecake觀光工廠，鐵道迷必訪

圖／溪湖糖廠內有燃煤小火車可搭乘，假日人潮絡繹不絕。李婉琪攝
圖／溪湖糖廠內有燃煤小火車可搭乘，假日人潮絡繹不絕。李婉琪攝

色彩繽紛的六色彩虹冰淇淋美照，瘋狂席捲各大IG版面！進駐在百年溪湖糖廠的「66 Cheesecake」觀光工廠，選用來自北海道十勝牧場四葉特濃鮮乳、麵粉等原物料，加上溪湖糖廠生產的「台糖」，製作出遊客愛不釋手的乳酪蛋糕、曲奇餅和三明治冰淇淋等，令人垂涎欲滴的美味甜點。

圖／66 Cheesecake觀光工廠主打日系甜品，一支吃得到6種口味的彩虹冰淇淋更是人氣夯品。
圖／66 Cheesecake觀光工廠主打日系甜品，一支吃得到6種口味的彩虹冰淇淋更是人氣夯品。

特別的是，溪湖糖廠是台灣唯一同時保存製糖文化與鐵道歷史的老糖廠，在園區內搭乘燃煤式火車，能感受新舊並存的獨特魅力！

【本文摘自遠見雜誌5月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】

看更多遠見雜誌文章：

嘉義 佐登妮絲城堡〉走進巴洛克純白城堡，一秒置身歐洲宮廷

南投 樹德半山夢工廠〉漫步生命樹遠眺市景，攀岩、高空垂降試膽

彰化 台糖溪湖糖廠〉蒸汽小火車品懷舊，彩虹霜淇淋擄味蕾

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