當最年輕市長遇上「老」台北 蔣萬安如何溫文治理？

【陳思豪】

台北市長蔣萬安上任不久，即成功收復首都並打破綠軍攻下京城的美夢。然而，嚴苛的台北市民對他的表現並不滿意。在受訪《遠見》之前，他已經接受兩家媒體的滿意度調查，成績不算理想。儘管他推出敬老金和都市更新相關政策，仍未能贏得民心。不過，蔣萬安對此有話說，請見第一手專訪揭露。

去年年底，台北市長蔣萬安成功替國民黨收復首都，斷了白色力量的延續，也粉碎綠軍攻下京城的美夢，但藍營並沒因而幸福，因為，標準嚴苛的台北市民，顯然沒給蔣萬安太多的蜜月期。

上任第92天，蔣萬安在市長會客室接受《遠見》專訪，在這之前，先後兩家媒體針對新科百里侯進行滿意度調查，蔣萬安的成績都不盡理想，儘管自上任以來，他也宣布重發敬老金，更提出都市更新相關政策，但似乎未能擄獲民心。

路遙知馬力，成績會慢慢顯現

「很多政策，它不是短短兩個月就看到成效，」即便向來吸粉的蔣萬安，上任之初就碰了個軟釘子，但他仍露出招牌紳士笑容，想展現他的沉穩與淡定。他氣定神閒地表示，自己一入府就籌組專業團隊，積極溝通協調各單位，盤點問題，提出對策，他相信「路遙之馬力」。

現年44歲的蔣萬安，是有史以來最年輕的首都市長，但他面對的，卻是「最老的台北，」他透露，上任後自己花最多力氣在都更上，因為據內政部評估，若台北市迎來一場規模6.6級以上的大地震，依目前北市屋齡逾30年的老屋，就占了全市建築的七成以上的現況，會有5萬棟房屋倒塌。

圖／北市屋齡逾30年的老屋，就占了全市建築的七成以上，也使都更成為台北市重要的議題之一。取自Flickr

都更不加速，台北會有大災難

「這會是不可承受之重，」蔣萬安語重心長回憶，選戰期間曾有位高齡90多歲老伯想向他陳情，因年邁無法走樓梯下樓，只好硬著頭皮請蔣萬安上樓聆聽，這讓他意會到，若老伯有就醫需求，該怎麼辦？

「他雖然住在台北，但其實是住在都會區裡面的『醫療偏鄉』」。

有鑑於此，他一上任就將公辦都更同意戶門檻，從過去的90%降到75%，也讓政府及早介入協調住戶分回比例，減少疑慮加速整合。

「只是，有胡蘿蔔我們也要有棒子，」除了惠民政策，市府接下來也要祭出鐵腕。蔣萬安說，中央在2019年修正都市更新條例後，地方政府旋即擁有代拆權，因此，他也在3月下旬執行他上任後的首樁代拆作業——文山區木柵段公辦都更代拆案。

不槓中央積極溝通，順利推動市政

其實在台灣政壇，除了總統、行政院長，首都市長的一舉一動亦是眾所矚目，不同於前任市長柯文哲有話直說，碰到問題毫不客氣對幹中央的麻辣風格，蔣萬安作風較為敦厚，在媒體前發言也較為溫和、保守，像是大巨蛋議題，他不和中央隔空叫囂，問及如何立委角色切換至市長？蔣萬安強調，自己要打造一個服務型政府，擺脫過去高高在上的印象，提供好的服務，並站在市民立場，看各項政策是否符合他們的期待。

困擾市民多時的內湖交通，前任市長柯文哲最後兩手一攤說「沒救了，」但蔣萬安認為，迴避問題，就永遠無法解決問題。他上任的第五天就在下班尖峰時刻站在內科路口，發現港墘路、堤頂大道塞到連綠燈也動彈不得。

有鑑於此，他馬上增加見警率，將路口執法人員由過去的義交換成警察，讓道路有效清空，接著在尖峰時段，將文湖線班次從過去50分鐘延長到1個小時，還拿掉車廂中不必要的行李架，以能容納多一點乘客。即便有市民覺得杯水車薪，但近期交通局統計，民眾通勤時間已減少5%。

未來市府還將加裝智慧號誌加裝，並協調內湖的企業實施彈性上、下班，藉此分流人潮，若加上延宕多年的捷運東環段，能說服中央在兩年內動工，相信內湖的交流將大大改善。

願續辦雙城論壇，兩岸應增進理解

當前兩岸關係疏離，官方往來幾乎中斷，僅剩下台北、上海的雙城論壇；今年照慣例要到上海舉行，蔣萬安表態「希望能持續辦下去，」目前已請副市長林奕華組成工作小組，跟對岸進行討論。

蔣萬安認為，近期的兩岸關係跟過去的氛圍確實不太相同，近期恢復了10個航點，竹筴魚、白帶魚也陸續開放，看的出來兩岸即便經歷很多波折，但是城市、民間的交流還是很熱絡，因此雙城論壇當然要持續下去，才能夠增進彼此理解。

總之，對比於一出口就有新聞哽、搶盡鎂光燈的柯文哲，蔣萬安能否用溫文的「蔣氏風格」駕馭市政，令人拭目以待。

【本文摘自遠見雜誌5月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】

看更多遠見雜誌文章：



台北強震恐倒4000棟，蔣萬安鬆綁都更能擺脫危機？



獨家》大巨蛋孵30餘年將誕生？蔣萬安鬆口：今年首戰給自己人



北市公辦都更意願門檻降為75%，還有三大加值創新服務！