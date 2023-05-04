「媽咪樂」龍耀宗走過一萬天！從清潔王邁向居家產業王

【吳婉瑜】

居家清潔業也能科技化！運輸二代起家的龍耀宗，創辦媽咪樂科技股份有限公司（媽咪樂），原本僅有10個客戶，公司連續虧損七年，如今竟登上創櫃板、創造年營收兩億的居家清潔帝國！如何做到？

3月19日週日中午，高雄五星級酒店裡，聚集了400多名家事服務業相關的產官學研，其中200多位都是第一線從事家事服務的管家，一起慶祝媽咪樂科技公司創辦27年、成立第一萬天。

今年52歲的媽咪樂創辦人龍耀宗感性的說，新冠疫情爆發三年多來，有一段時間業務量銳減，無法進入很多客戶的家庭內服務，媽咪樂一度面對「生存」問題，幸好都挺過來了。

運將出身，兩度棄高薪創業

圖／媽咪樂創辦人龍耀宗。黃菁慧攝

2022年，媽咪樂還通過了ISO 9001認證，今年初還正式上創櫃板，取得7640的櫃號，逐漸壯大經營規模。

其實多數公司會以創辦滿多少年份、而非成立天數，作為慶祝的依據，但龍耀宗說，慶祝一萬天是在時刻提醒自己及公司，做好每一天的重要，因為每一天，都是重要的一天。

創辦27年來的媽咪樂，堪稱是台灣第一家把家事服務業專業化的企業。目前在全台已有15個直營據點、涵蓋六都、屏東縣、新竹等地。

媽咪樂也堪稱是台灣家事服務規模最大的企業。目前約400 位員工，每年最高服務超過6000戶家庭，累計服務15萬次，年營收超過2億。

戴著黑框眼鏡，身材瘦高，外表斯文，是創辦人龍耀宗給人的第一眼印象，但其實他是「運將」出身。父親從事運輸與貿易業，龍耀宗的第一份工作是貨車司機，處理船邊貿易、報關理貨與運輸等工作。

跟著父親做「運將」這一行，讓他擁有令人稱羨的薪資，當年才20歲出頭的他，每個月淨收入20、30萬，不到30歲就有800萬元存款。但工作環境很不好，每天工作16個小時，還需要應酬，處在又是抽菸、又嚼檳榔的工作環境。

因為工作環境不佳，讓龍耀宗決定放棄這一行。雖然父親沒有干涉他的選擇，但頗為不捨，畢竟是父親從事超過30年的老本行。朋友也不解他為何要放棄這麼好的收入，紛紛笑罵他「是不是神經病啊？」。

在放棄貨車業務前，龍耀宗其實已開啟新事業。當貨車司機時，常常跑機場、碼頭，發現他們有清潔工程要外包，於是他於1996年、25歲時第一次創業，成立順遠工程，主要從事傳統清潔包案，承包像是小港機場、醫院等標案。清潔包案的收入也很好，每個月也將近30萬元。但他還是毅然放棄。

轉戰居家清潔，卻7年賠光積蓄

圖／龍耀宗開啟人生的第二次創業，他看上的是環境相對安全、有保障的居家清潔業，這就是媽咪樂公司的起源。黃菁慧攝

2003年爆發SARS疫情，有感於順遠工程的員工在醫療機構工作的環境風險高，且因為順遠承接公家單位的承包案，每隔一段時間就要重新標工程，讓他覺得經驗很難累積，永遠必須跟新團隊競爭，因此再度決定放棄這個業務。再度棄高薪，不免又被周遭朋友笑「神經病」。

這時，他又開啟人生的第二次創業，他看上的是環境相對安全、有保障的居家清潔業，這就是媽咪樂公司的起源。

龍耀宗觀察，1990年代，政府開放外籍家庭幫傭，但後來外籍幫傭的申請資格變得更嚴格，但很多家庭已習慣家中有幫傭，「回不去了」，使得有家事清潔需求的家庭愈來愈多。

前7年只10個顧客，熬過困境

但是，儘管看上的是未來有成長潛力的產業，但投入居家清潔業的初期，並非想像的一帆風順，甚至遭遇到他創業生涯以來最嚴重的虧損。媽咪樂成立的前七年，僅有10名顧客，累積虧損近千萬，年輕時累積的積蓄都快燒光了。

問龍耀宗為什麼不收掉公司？他說，趨勢告訴他居家清潔業是剛性需求，之所以產業無法快速發展，是因為痛點未能克服，性格很「龜毛」的他，遇到問題就想一一解決。

他當時不急，因為第一次創業的順遠工程，轉給別人經營後，他仍保有股權，有固定收入，但媽咪樂非花時間把問題解決不可。那時候的居家清潔業糾紛多，是產業無法快速發展的原因，去10場居家清潔，平均4～6場有問題。

例如，預約時間到了，客戶出門不在家或客戶後悔了，不開門；打掃後，客戶說沒掃乾淨、產生糾紛；或是服務完後，卻收不到錢。

又如，管家服務的對象不少企業主，家裡不免擺些水晶、流水布置，都是有賺錢風水意涵的，但家事管家不懂這些。「有一次，管家在客戶家看到擺設的水晶上面有水滴，就把它擦乾了，」龍耀宗笑說，這是壞了主人的風水，客戶大為光火。

種種問題，「如果不克服，就會永遠在裡面跳不出來，」龍耀宗說。

2003年，媽咪樂創辦七年後才開始轉虧為盈，關鍵在於七年來逐步找到解決客戶痛點的服務方法，並且提供管家專業服務的訓練。

另一個意外插曲是，有一位同事出去開業，讓他十分緊張，加快了行銷腳步，讓媽咪樂品牌正式出現在更多大眾的眼球。從此，他開始擴大營運，現在看來，當年離職的同事，成為推他一把的貴人。

如今，媽咪樂已發展為台灣最專業化與科技化的家事服務平台。他是怎麼做到的？

首先，媽咪樂不是人力媒合平台，只做網路媒合派工，而是擁有全職管家，管家都是自己的員工，提供完善的教育訓練。

二，它是幸福企業，能抓住管家的心。媽咪樂目前有300多位全職管家，為了吸引人才，不僅比照公家機關週休二日、見紅就休，每天還只工作七小時，讓許多有家庭或小孩的員工無後顧之憂，管家平均年齡只有36歲。隨著性別平權觀念的普及，如今也開始出現男管家。

三、多年來，龍耀宗也不斷研發低化學成份的洗劑與清潔工具，寶貝管家的手與客戶的家。

打開每一位管家出勤時必備的黑底、桃紅滾邊的「居家百寶箱」，為管家打造的輕便清潔伸縮桿，清潔角度通用於各類居家環境；又如清潔藥劑，以往瓶瓶罐罐用完即丟，新的中性藥劑以日本水溶模包裝成硬幣大小，瓶罐可以重複使用，不但減輕管家負擔，也實現環境友善。

這些軟硬體的提升與累積，都提高了媽咪樂在居家清潔業的競爭門檻。

整合居家服務平台，邁向居家產業王

圖／媽咪樂已發展為台灣最專業化與科技化的家事服務平台。黃菁慧攝

後疫情時代，資訊化與數位轉型的速度，決定企業能否再創新的成長曲線，且愈來愈多財團相繼投入居家清潔市場。龍耀宗也觀察到產業變化，在2018年成立資訊部門，為「一站式商機」打下基礎，2020年公司正式更名為「媽咪樂健康科技股份有限公司」。

資訊化後的媽咪樂，打造了兩款App，一個給管家員工專用、一個給顧客專用。

管家透過App，可以完成所有需要的線上教育訓練、領取清潔用品、薪資資訊與派工等，等同於小型ERP（企業資源規劃）系統。每天300多位管家一到服務現場就打卡，全台App上的管家地圖瞬間打開跳動，顯示每一個服務點的管家出勤狀況，提示是否有異常。

客戶專用App，讓客戶可線上了解各項資訊，例如服務他的管家，在媽咪樂服務的總工時、良民證、小黃卡等資訊。App會即時顯示管家抵達與離開的通知，也能在清潔後為管家評分。

更重要的功能是「客服卡」，客戶被正式服務前，有專屬規劃師到宅規劃，有助於管家到府前就已對居家環境與屋主的生活習慣有初步認識，未來若更換管家，也省去反覆交接的程序。

兩個App拉開了媽咪樂與競爭對手的距離。「2020年將公司定位為『通路』，成為居家產業的最後一哩路，這是連7-11都進不去的社群和通路，」龍耀宗說，資訊化後的媽咪樂定位，不再局限於居家清潔，未來將擴大產業生態圈，並思考居家服務其他面向的可能商機。

像是修繕、水電、收納、個人健身等，都可送專人到府服務。這些都是剛性需求，但目前市面上尚未出現完整的居家到府服務平台，因此，整合平台將是未來媽咪樂搶攻的商機。

27年來，龍耀宗走過一萬個日子，從送貨員變成家事清潔王。未來，他正邁向新的居家產業王邁進。您家的大小事，都將是他的商機。

【本文摘自遠見雜誌5月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】

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