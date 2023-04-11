2023第四屆《遠見》大學社會責任獎揭曉！從大學校園走進地方 USR邁向共好願景

【文．馮紹恩】

2023-03-29

隨著教育部2018年啟動大學社會責任（University Social Responsibility, USR）實踐計畫以來，經過五年時間，大學和各個地方計畫不斷開花結果；《遠見》自2020年開始頒贈大學社會責任獎項，為的也是相同目的：期許大學走出校園、進入地方，替台灣帶來更多活力與永續人才。

2023年第四屆《遠見》大學社會責任獎揭曉，今年有120件參賽，角逐7組獎項，傑出方案除了「生態共好」「在地共融」「產業共創」「福祉共生」「人才共學」，新增「綠色校園」組，並於今年將綜合績效改為「大學永續報告書」。究竟，誰能獲得這些獎項的首獎？誰又是黑馬？

《遠見》自2020年開始頒贈大學社會責任獎項也發現，這些年，透過永續計畫，各大學紛紛走出學術殿堂，與地方發展出共生共榮的方案，已經從青澀到進入成熟轉骨階段，也為台灣帶來更多活力與永續人才。

2023年120件參賽，頒七大首獎、16楷模獎

如今，2023年第四屆《遠見》大學社會責任獎揭曉！本屆共120件參賽，角逐7個獎項，共有26位評審評比入圍決選的47件方案，最終頒出7個首獎、16個楷模獎項。

傑出方案分為「生態共好」「綠色校園」「在地共融」「產業共創」「福祉共生」「人才共學」；值得一提的是，今年開始將綜合績效改為「大學永續報告書」，並新增「綠色校園」組。

其中，大學永續報告書，全方面檢視一所大學的永續策略、願景、規劃、執行、成果等，只要有出版大學永續報告書的學校，均可參賽；新設「綠色校園組」，為的是強調各校在2050淨零碳排趨勢下，如何追求綠色校園的努力。

國立成功大學獲得「在地共融」「福祉共生」首獎的肯定，連續兩年成為最大贏家；國立臺灣海洋大學也以「生態共好」得到首獎，同時也在「人才共學」「在地共融」榮獲楷模獎；至於，國立清華大學則拿下「永續報告書」「生態共好」「福祉共生」三座楷模獎。

而綜觀7組首獎，國立大學就拿下了6個獎項，凸顯出國立大學在長期計畫中，計畫經費較私立學校有優勢，計畫規模平均也較大。

而私立大學唯一取得首獎的是東海大學，其在「大學永續報告書」奪魁，主要是因為評審肯定東海大學在報告書中，積極回應學生、外界對勞作教育的質疑，並堅持自身特色的作法，值得嘉許。這也彰顯，只要發揮自身特色，並結合永續指標，並不需要大規模經費，也是大有可為。

國立屏東科技大學獲得「綠色校園」首獎，除了學校先天擁有林場優勢外，後天經營綠色校園的積極跟努力，也值得其他學校仿效；而國立臺灣海洋大學獲得「生態共好」首獎，評審多數都肯定善用自身專長優勢，積極回應台灣整體的海洋資源跟延伸的教育問題，困難但勇於挑戰。

國立成功大學獲得「在地共融」首獎，評審肯定他們以各項大小計畫積極協助馬祖，進行不少在地文化轉譯、場域再造等工作。而成大也奪下「福祉共生」首獎，以安寧醫療的深刻與動人內容讓評審給予高度肯定。

國立虎尾科技大學則是奪得「產業共創」首獎，評審肯定他們善用專長，並全盤協助農民考量到整體產業上、下游的發展；獲得「人才共學」首獎的國立臺灣大學，評審肯定他們全校積極串聯且發揮教師的特長。

圖／大學社會責任計畫已經邁入第三期，重點將放在培養永續人才跟地方連結，這也是目前大學投入永續目標中較困難的挑戰。虎尾科大提供

評審團點評三大看點：

「地方問題」「學生核心」「發揮特色」

歸納整體評審團意見，綜合出以下三大本屆USR的觀察重點：

一、對地方來說：是否真的解決地方整體需求？

教育部推動大學USR五年，迄今已逐漸改善過往「地方服務大學」的情況，但各種永續方案是否真的有符合「永續」指標，以及是否能真的瞄準地方的需求與痛點？倘若只是前往地方執行專案，並未深度地與地方民眾連結、參與，恐怕就難以真正解決地方的需求，讓地方從方案的主角變為陪襯。

二、對學生來說：課程為主軸，讓學生深度參與培養出「在地人才」。

各種永續方案的推動，是否有永續人才的參與是不能忽略的一環，未來大學USR發展，勢必朝長期培養在地人才計畫邁進。

這也正是學校做永續最困難的點：學生每四年就會畢業。因此學生在永續方案中的參與深度容易不足，各個學校需要試圖用課程引導或其他方式，讓學生或在地的人能夠被培養，成為地方所用的永續人才。

三、對學校和老師來說：規模不分大小，發揮特色與熱情。

國立大學和私立大學在資源上先天就有不同，但資源多寡並非評審決議是否給予首獎的關鍵。誠然，有龐大資源投入能做的範圍就大，但相對而言容易失焦，也容易讓人覺得做大計畫「理所當然」。

因此，真正的重點在於該計畫是否有全校的投入參與，並能聰明運用學校自身的特色專長解決問題，以及參與計畫的老師是否對該計畫懷抱熱誠。

以「大學永續報告書」中，獲得楷模獎的長榮大學為例，儘管長榮大學的規模與經費並不大，但評審均深受校長的報告內容感動。

「他們說，二仁溪改變了學校，讓我們發揮影響力跟看見未來。」評審表示，代表長榮大學從生活周遭出發，回歸教育的本質。而且，在報告中也將社區中的國小、國中、高中、社區居民到大學生都納入，讓大學真正成為社區中心，以人為本的出發點。

這恰好也符合「遠見USR獎項」的精神，藉由表彰各個優秀方案，期待號召各個大學能將自己化身為社區的中心，走出校園帶動起地方的永續、培養人才並發揮正面的力量，不只提升自身，也提升地方，達到共創、共融、共好的願景。

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