生成式AI造成「更真的假世界」 扭轉需要全社會攜手

【文．陳品融】

ChatGPT為人類生活帶來便利性，卻同時帶來難以避免的危害。當這股網路霸權加劇衝擊既有社會秩序，我們該怎麼辦？

ChatGPT的誕生，為人類社會帶來了許多積極影響，有助於推動科技和文化的發展，提高人們的溝通效率和知識水平，推動社會的進步和發展，」問世四個多月的聊天機器人ChatGPT，談起自己的存在，如此寫道。

這段回答，顯得過於樂觀。歷經連番追問，它才終於承認自己將帶來的種種衝擊，並坦言，要做出改善，必須集結全社會的力量，長期持續努力，一切並不容易。

ChatGPT的「自知之明」，實際上反映了許多人的擔憂。

一如歷史上每一次科技突破性進展，在提升生產效率、加速進步的同時，往往為原有秩序帶來顛覆性轉變，眼前這場AI技術革命，亦是所有人都無法迴避的社會革命。

ChatGPT新霸權，學者憂心

「簡單地說，我非常擔心。」國立政治大學新聞系教授劉昌德直言，ChatGPT加快訊息被生產及傳播的速度，加上人類往往會盲目認定新科技物中立客觀，這對謠言、假新聞的散布，無疑形成更大的溫床。

劉昌德還點出另一個微妙的心態，「大部分人並不是想要Google回答他們的問題，而是期待Google直接告訴他們怎麼做。」他引述Google前老董施密特（Eric Schmidt）的名言，強調人都有惰性，而相較搜尋引擎在輸入關鍵字後條列許多連結，如今ChatGPT則是直接「餵養」單一答案給使用者，大公司抓準使用者的痛點，也難怪許多人埋單。

這為人類生活帶來許多便利性，但從另個視角出發，劉昌德擔憂，當AI背後的訓練資料集存在錯誤或偏見，可能為個人帶來隱私及名譽的侵害；更進一步，還將形成一股「新霸權」，不斷重複主流意識形態，連帶使少數、非主流的小眾意見受到更嚴重的打壓，並不利於公民社會的正向發展。

國立清華大學通識教育中心教授林文源，也在親身多次實測後，有了相似體悟，「從它的用語可以看出，裡面大量使用中國資料。」

這意味著，若使用者並不清楚AI獲取資料的來源，將在無形中受背後意識形態所操控。尤其各國發展AI的資源落差極大，「市場的壟斷」更是對言論、生活方式，以及思想的進一步壟斷。

林文源舉例，過去社群媒體演算法形成同溫層、操弄總統大選等現象已為人詬病，生成式AI的訊息傳播方式、甚至造假能力，恐怕會讓網路上的「分眾」現象更加嚴重。若是個人無法意識這股霸權的存在，就可能陷入AI創造的、一個「更真的假世界」。

法律管得了人，管得了AI？

面對種種危害，讓法律介入監管的訴求受到關注，但另一個問題也油然而生：法律管得了人，但管得了AI嗎？

「我不認為法律管得了AI，這個期待太難了，」前行政院政務委員、理慈國際科技法律事務所共同創辦人蔡玉玲指出，由於法律制定程序冗長，要應對快速成長、變化莫測的AI，可說是鞭長莫及。

除了立法不易，其二則是執行上的困難。

蔡玉玲在政務委員任內，曾負責處理Uber落地爭議，該次事件涉及Uber是否該在台繳稅、納保，並為人身安全負責，避免其打著「共享經濟」之名，為台灣社會帶來亂象。耗時多年，雙方才終於達成共識，有條件開放Uber落地。

劉昌德則以知名的「施建新案」為例。2008年，時任職棒米迪亞暴龍執行長的施建新無故被捲入打假球案，而後獲判無罪確定，但搜尋引擎上仍流傳其打假球的相關訊息，施建新於是主張「被遺忘權」向Google提告，全案直至去年6月，才獲二審勝訴。

這些例子，凸顯台灣跟跨國大企業交涉耗時費力，套用在現下情境，也是如此。

此外，蔡玉玲以生成式AI引發的著作權爭議說明，目前法律上評判侵權與否的標準，包含是否為合理使用、著作間的相似性，但目前AI生成內容的過程與資料來源並不透明，在既有法規框架下，根本難以做出判決。

企業展開對話，負社會責任

或許法律不完全管得了AI，不過林文源認為，有些規範仍得建立起來。立法要求AI做出標示，便是其中一個做法。

「就像食品標示一樣，AI本身就要標註自己怎麼被生產出來、資料從哪裡來，」林文源解釋，「我們知道它的極限，才不會以為它無所不能，不會讓某些族群因為它的限制而受到傷害。」

劉昌德也同意立法規範AI標示來源，此外他建議，若AI如同搜尋引擎般侵害個人名譽和隱私，產生「被遺忘權」的爭議，還是應建立起補救措施，將傷害降到最低。

但，回歸這股AI霸權的強大威力，微小的規範就算治得了標、也治不了本。劉昌德分析，問題並不出在科技本身，而在其背後的科技公司，若企業只以獲利為目的發展AI工具，就容易忽視科技對社會文化造成的深遠傷害。

「我們要節制的不是AI的影響力，而是節制資本在這裡面的力量，」劉昌德點出關鍵，「企業不是不能獲利，而是必須負起社會責任，在AI即將快速成長的轉捩點，這是最重要的事。」

他認為，這些跨國科技公司應和社會開啟兩層次的對話。首先，是與各地公部門和民間團體的對話，比如，當碰上有爭議的言論時，訓練者不應以「內容審查」的形式，直接告訴AI誰是誰非，反而該讓各方觀點有碰撞的機會，進而提供AI較適當的內容。

其次，則是與內容產製者展開對話。如同全球各地媒體積極向Google、Meta等集結媒體內容而獲利的平台業者協商，AI公司也該負起責任，透過獎勵或補助機制，鼓勵業者產製優質內容，才能促成好的產業生態系，防止低劣內容一再複製、生成，加劇對社會的危害。

或許對話過程將耗時費力，但也唯有如此，才能在有朝一日，讓科技真正推動社會進展。

長期提倡「公共化AI」的林文源也指出，台灣雖難以複製大公司打造ChatGPT的模式，卻具備活絡的公民社會及高素質的工程師，加上近年政府開放資料、資料治理的概念都逐漸成形，在這股浪潮之下，能期待AI進一步落地，帶來正向循環。

「解決AI帶來的負面影響，需要全社會共同努力。只有通過合作，才能實現AI的可持續發展，以及對人類社會和文化的積極影響。」對此，ChatGPT也是這麼說的。

看更多遠見雜誌文章：



轉職時，你的「職涯名聲」禁得起打聽嗎？別輕忽4件傷人害己的事



15家粒子治療中心，對病人會有怎麼樣的影響？



為何過半韓國年輕人不想結婚？八年級生倒塌的婚姻觀、子女觀