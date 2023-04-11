校園新寵電動滑板車 能突破台灣法規成功叩關？

【文．陳思豪】

2023-03-28

隨著電動車產業蓬勃發展，各類綠能運具接續問世，電動滑板車有望成為新主流。但台灣受限於法規，僅能在特定公園、校園使用，未來能否騎上街頭？值得觀察。

下課鐘聲響起，清大三年級的黃同學快步走出教室，準備搶租校園內共享電動滑板車。在過去，她從教室走回女生宿舍需20分鐘路程，但用滑板車能讓她省下3∕4的時間。這項新設施也在校園中大受好評，還被戲稱為「買飯神器」。

繼電動車、電動自行車之後，電動滑板車有望成為新一波主流。根據數據網站Statista的分析，2020年，全球電動滑板車的銷售量已超過360萬輛，預計2025年可再增長將近四倍。

騎上街頭？台灣意見兩極

談到電動滑板車的前景，電動滑板車SOMO CLUB營運負責人林盈君給出肯定的答案；在台灣，電動滑板車仍受法規限制，但整個市場早已蓄勢待發，現階段已有十家廠牌進駐，每年銷售量接近萬台。

去年4月，立法院通過《道路交通管理處罰條例》修正案，將「個人行動器具」納管，進一步使用規範則放權給地方政府因地制宜，但目前為止，尚未有縣市敢跨出第一步。目前，電動滑板車僅能在特定公園、私人場域、校園內使用，一旦騎上街頭，就可能挨罰3600元。

電動滑板車不能上街頭，卻活躍於各大學校園中。共享滑板車oloo目前已進駐清大、交大、中央與東海，後續還有東華、中興等學校，都在積極洽談中。

oloo共同創辦人張勝豐指出，電動滑板車輕巧、機動性又高，他們在各大校園建置了300多台車，每台車每日都有超過十次以上租借量，成為校園最火熱的代步工具。為了保障安全，他們還將滑板車限速在15公里以下，並透過GPS設置電子圍籬，只要滑出校園，即降速至0。

然而，電動滑板車能否正式上路？在台灣社會引發正反爭論。反對者認為台灣地狹人稠，若再導入電動滑板車，恐使交通更加凌亂。

但支持者認為，電動滑板車輕巧又便利，除了美國、德國、巴黎，鄰近的日韓也都規劃成共享運具，整體趨勢已不可擋，既然政府致力達成2050淨零排放目標，就不該扼殺綠能運具的發展。

擁有五家店面的城市人電動車負責人廖明輝認為，雖然尚未鬆綁，但政府早已給電動滑板車「個人行動器具」的名稱，從過往「電動自行車」「電動輔助自行車」上路的經驗來看，距離開放已不遠。

林盈君則分析，電動滑板車約五年前開始在歐洲盛行，一開始也是從校園萌芽，台灣也可從「小區域共享」模式做起。

她指出，最多的案例就是在大型社區內，管委會提供給住戶使用，方便短距離移動至郵局、超商等。

管理成本勝過共享單車

跟目前的微笑單車相比，電動滑板車不但更便利，管理也更智慧。林盈君指出，滑板車上頭有建置GPS定位，不但能追蹤車輛，還可以遠端進行遙控，若正值下班尖峰時刻車流量太大，可讓電動車速度下降，每個城市還可因地制宜，依照道路面積來調整速度。

此外，電動滑板車還可透過腳踏墊感測器，感應力量變化，用斷電方式來防止違規雙載。成本部分，林盈君分析，滑板車不像微笑單車定點收車，只需用GPS搜尋，然後派貨車出去，就一次可收回。

「有YouBike的地方，就沒有理由不用滑板車，」張勝豐說，這幾年，oloo在校園的總租借次數超過40萬次，但僅發生一次意外，事故率應該遠低其他交通工具。

「會出事故是人的問題？還是運具的問題？」談到滑板車可能造成的交通影響，廖明輝不解，與其擔心事故增加，政府應該要培養用路人更好的駕駛觀念。

台灣自行車產業享譽全球，電動滑板車除了有望成為新的運具，也有機會成為另一項優勢產業。

「台灣的技術一定可以做到這件事，」張勝豐認為，如果走經濟實惠、大量生產的路線，或許比不上對岸，但可以學習捷安特走精緻化路線搶攻全球市場。林盈君則補充，台灣軟、硬體實力都強，只要有好的整合模式，一定大有可為。

現階段，包括鴻海、微星、宏碁等大廠，都有涉獵電動滑板車領域；廖明輝認為，這些大廠仍觀望，但法規一開放，相信會投入更多資金與技術，重點還是政府要明訂生產規格，讓大家有一個依循。

從掃地機器人、Uber到空拍機，台灣面對新科技，第一時間往往採取最保守的應對。這次輪到電動滑板車強勢叩關，或許社會可以用更開放態度，來因應趨勢。

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