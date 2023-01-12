33歲徐巧芯挑戰68歲費鴻泰！召喚出「馬立強」2.0版

【文．彭杏珠】

2022九合一選舉，國民黨大勝，支持者卻擔心2024重蹈「2020提名」覆轍，並再次呼籲「世代傳承」。不僅33歲徐巧芯表態挑戰老將費鴻泰（68歲），參選2024立委；甚至召喚出最強組合「蔣啟強」，被喻為「馬立強」2.0版，中壯派、新生代能否順利接班，讓國民黨浴火重生？

歷史總是驚人的相似！

2018年，突如其來的一股「韓流」，在「全民最大黨：討厭民進黨」的時空環境下，國民黨「九合一」選舉勢如破竹，創下「15席縣市長、394席縣市議員」的佳績。

2022年，民進黨執政六年後，在防疫政策、論文抄襲案、網軍側翼之亂等衝擊下，人心思變，「下架民進黨」的聲音浮現。在低迷選情中，國民黨異軍突起，贏得14席縣市長寶座，以及367席縣市議員。

國民黨看似大贏，實則未必。臺灣藝術大學廣播電視系教授賴祥蔚分析，國、民兩黨的總得票數均下滑，只是國民黨沒犯錯，催出藍營基本盤，主要關鍵在防疫等施政令民眾失望，最終是民進黨打敗民進黨。「2020年投給蔡英文的青年、中間選民棄權，六都直轄市長平均投票率僅59.86％，創下歷史新低。」

台大政治系教授王業立則指出，地方與總統大選不同，關鍵在候選人本身、不是政黨。2018年，國民黨拿下的15個縣市中，尋求連任的首長，如侯友宜、盧秀燕、張麗善，選前預測都能順利當選。加上黨內中壯派、新生代聯手揭弊，拉抬地方氣勢，佐以執政黨頻頻犯錯，讓國民黨大贏。

圖／2022九合一選舉國民黨大獲全勝。

卡位、搶權力，恐讓民眾反感

雖然勝選因素多重且複雜，但國民黨確實打出漂亮的一仗，黨中央難掩喜悅神情，主席朱立倫也展開謝票之旅；但支持者卻憂心忡忡，勝選夜即發出「2024不能重蹈2020覆轍」的呼籲。「我們在群組裡聲嘶力竭，黨中央聽得到嗎？」一位成員用LINE「打」出大伙的心聲。

國民黨支持者對2024大選的擔憂，並非空穴來風。

2022年11月28日，選後第二天，國民黨中央選戰策略會報執行長、立委傅?萁於臉書發文指出：九合一大選，國民黨大獲全勝，贏回台北市、桃園市。在歡樂過程中，別忘距離2024大選僅一年一個月！對國民黨而言，無論全黨上下如何再團結，總統大選如何獲勝！唯有朱立倫、韓國瑜、侯友宜、盧秀燕、趙少康 「鐵血同心」，才能贏回國家。

文章甚至提醒「藍軍不可輕忽過去失敗的教訓」。但，唯獨搭配的一張照片，引來外界臆測，是否有「弦外之音」？

如以黨為主體，朱立倫站C位無可厚非，為何左右是台中市長盧秀燕跟韓國瑜，而大贏林佳龍近46萬票的新北市長侯友宜卻擺在最右邊？

在這篇貼文底下共有833則留言，直白回應「懇請國民黨大佬不要私心太重，只顧爭取自己的大位」「採黨內初選機制，誰民調高就推誰，別再勾心鬥角！民眾是選好人才，不是比黨內誰資深，民調輸就要服輸！」「國民黨若再上演2020自私強出頭戲碼，同一個坑跌兩次，會讓綠營笑到翻跟斗」……。

2022年12月4日，侯友宜出席新莊感恩茶會時，前台北縣副縣長蔡家福邀民眾齊喊「侯友宜凍蒜、侯友宜加油」後表示，聽到支持聲如此響亮，就知道大家對侯友宜期待很高，主席朱立倫曾說，2024總統大選要提會贏的人選。大家心目中的人選是誰，都心裡有數，「我們做好準備，2024一起努力，繼續支持侯友宜。」

從傅?萁臉書發文，到蔡家福開出第一槍，貌似國民黨2024大選的前哨戰開打。賴祥蔚提醒，重點不在於誰先喊出聲，而在國民黨必須找到讓選民支持的理由，急著卡位、搶權力，只會讓民眾反感。

沒收初選機制，傷痕待撫平

其實，2022九合一選舉，國民黨總得票數並未超越2018年，甚至犯了「沒收初選機制」的錯，造成黨中央意志高過地方民意的憾事。

以桃園市為例，雖然最終勝選了，但提名過程卻重創黨中央形象。

2022年5月18日，國民黨在毫無協調下、突襲徵召前行政院長張善政，引來地方強烈不滿。

國民黨桃園市黨部主委、桃園市議長邱奕勝怒退各群組、不接電話；副議長李曉鐘一臉錯愕；更不用說遲遲等不到黨中央一通電話的前台北市議員羅智強了。

這也讓隔天就要掛競選看板的桃園市立委呂玉玲接獲消息，簡直晴天霹靂。她難掩憤怒說，始終相信黨會有協調機制，妥善處理提名人選，但主席、選策會沒人告知或討論有關張善政參選一事。「決策過程粗糙不堪，只會傷害國民黨威信、讓選民失去信心，百害無一利。」

「最終邱奕勝、羅智強、呂玉玲等人都展現氣度，以大局為重，全力輔選張善政，否則桃園未必能贏，」賴祥蔚一針見血。

政大選舉研究中心主任游清鑫不諱言，張善政個人學經歷均屬上上之選，但不太擅長選舉，佛系打法難以掌控話語權、網路聲量低，如非民進黨不斷犯錯，黨內同志追打論文抄襲各種弊案，他的勝算並不高。

賴祥蔚提醒，國民黨必須提可以勝選的人，不是選黨中央喜歡的人。提名過程不公開透明，會讓民眾更反感。

這一次，黨中央沒收初選機制，埋下與各地方的嫌隙，短期恐難以修復。如果2024又重蹈「2020提名」覆轍，前景未必樂觀。「從2018、2022的選舉結果觀察，地方跟總統大選是脫鉤的，」王業立說，沒人敢保證這次的鐘擺效應會持續至2024。

圖／地方與總統大選脫鉤。

「老幹新枝」突破艱困選區

雖然2022九合一，黨中央犯了錯，但並非毫無可取之處。這次堪稱是「老幹新枝」的戰鬥團隊，例如台南、高雄、屏東三大艱困選區，推派謝龍介（61歲）、柯志恩（60歲）、蘇清泉（65歲）老將出征，都交出「雖敗猶榮」的成績。

謝龍介創下國民黨台南市長得票率最高紀錄、縮短與對手差距（5.17個百分點）；陳其邁雖贏柯志恩23萬6000多票，卻遠低「大贏」的預期值；尤其是屏東縣僅小輸1萬1077票，差點綠地變藍天，蘇清泉已提出「當選無效」訴訟。

不只老將戰績可觀，幾位中壯派（40至55歲）形象也頗符合支持者期待。例如台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑及嘉義縣長候選人王育敏。

縣市議員更是新人輩出。除台北市議員王鴻薇、秦慧珠等資深前輩，新一代如徐巧芯、洪孟楷也表現突出。還有不少政壇新鮮人冒出頭，如33歲的前國民黨文傳會主委、朱立倫辦公室發言人凌濤首次參選桃園市議員，就在以中間選民、年輕人居多的桃園選區（桃園市、蘆竹區、龜山區）拿下全市第一高票。「張善政市長在這一區的選票也比民進黨多，可見國民黨逐漸得到中間選民支持，」凌濤說。

不只凌濤。羅智強三位幕僚楊植斗（30歲）、陳芳盈（30歲）、蔡宗豪（26歲）揮出全壘打，分別選上台北市、雲林縣與台南市議員，其餘地區也是新秀輩出。老將攜手新人出擊，堪稱是戰力最強的一次，趙少康發起的「戰鬥藍」也功不可沒。

選戰期間，從王鴻薇開出「林智堅論文抄襲」第一槍，凌濤接手打「新竹棒球場弊案」，再到徐巧芯揭發「88會館之亂」、凌濤四度召開「鄭文燦涉八德農地案」記者會，讓鄭文燦不得不出面回應。「有別於過去，這次國民黨主動發球的凌厲攻勢，讓外界看到不一樣的國民黨，」凌濤感受深刻。

隨著12月18日嘉義市長選舉落幕，國民黨再下一城，共贏得14個縣市。支持者群組再次響起「世代傳承」的聲音。

不僅33歲的徐巧芯主動表態挑戰老將費鴻泰（68歲），參選2024立委；連任三屆台北市議員的徐弘庭也喊話，「我們這個世代，2024也不會缺席。」40歲的他想與71歲賴士葆競爭立委提名機會。甚至還有人喊出「蔣啟強」中壯派接班口號。

歷史又再次驚人的相似！

2002年，當時的馬英九（台北市長、52歲）、胡志強（台中市長、54歲）、朱立倫（桃園縣長、41歲）聲望如日中天，三大政壇明星也迎來2008國民黨重返執政。

對比現在的蔣萬安（新科台北市長、44歲）、江啟臣（前國民黨主席、現任立委、50歲）、羅智強（前國民黨副祕書長、台北市議員、52歲）。目前，三位的聲勢雖不及當年的「馬立強」，但從年紀、歷練、發展潛力來看，頗具「馬立強」2.0版的架勢。

「蔣啟強」中壯派後勢看漲

為何中壯派接班如此重要？時空環境已然不同，家大業大的國民黨在黨產被沒收、資金被凍結後，黨中央得靠借貸發薪資、繳房租，無法再維持龐大的地方黨部組織；尤其面對數位原住民時，必須轉換新的溝通模式。

雖然國民黨「家道中落」，但游清鑫認為，有錢固然好辦事，但有人更重要。只要推出對的人選，就能吸引民眾小額捐款；做對的事，比依靠雄厚家產，更能發揮力量。

國民黨前副祕書長、現任政大外交系副教授黃奎博根據過往經驗分享，沒錢有沒錢的打法。面對不實抹黑要即時反擊，2022的選舉證明有個人魅力、善用空戰的候選人，即便沒資源，也有可能贏得選戰，而且愈年輕優勢愈明顯。

不管是取得戰略地位（台北市長）的蔣萬安；賣力輔選的江啟臣；擅長空戰的羅智強；還是決定買房深耕高雄的柯志恩、長期扎根台南的謝龍介，以及戰鬥青年凌濤、徐巧芯……，每個人都在有限資源下，用自己的方式「質變」國民黨。

圖／左起依序為江啟臣、蔣萬安、羅智強。張智傑、蘇義傑、黃菁慧攝

尤其，江啟臣擔任黨主席期間，重啟革命實踐研究院的營隊，讓更多年輕人認識國民黨。

例如，171期的學員李晨暘，後來進入國民黨籍立委辦公室服務，朋友知道這件事時，難以置信「妳怎麼在這裡工作？」因為她上完課，對國民黨大為改觀。

李晨暘以「議題」與青年對話，不用「擁核反核」的意識型態，而是訴諸科學數據，讓民眾知道穩定能源的重要性，核能扮演什麼角色？爭取年輕人認同，進而接受、支持國民黨。

一棒接一棒，世代傳承已是必然。現階段，就屬「蔣啟強」為藍營最強的中壯派組合。

不過，游清鑫認為，「蔣啟強」也可以是一群人的代名詞；賴祥蔚則強調，如果有老將願意與時俱進、提出好政策，贏得選民認同，也能擔任接班人。「重點是到底誰才能帶領國民黨走出困境？」

從這次的選舉結果，顯見中間選民將是左右2024大選的關鍵。「但國民黨從2016年以來，在內政、經濟、外交、國防、兩岸等議題，較少明確論述，導致中間選民找不到『非投不可』的理由，這才是最大致命傷，」游清鑫提醒，國民黨接班人必須在各種議題，提出符合民意的論述。

「接地氣、接地氣、接地氣」，幾乎每位受訪者都呼籲國民黨要重返街頭、傾聽民意。只要能提出實質有感的政見，民眾不僅願意小額捐款，還會投出手中的一票。唯有如此，才能擺脫「年輕人討厭國民黨」的夢魘，浴火重生。

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