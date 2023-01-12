掌握2023三道新風潮 看懂八大產業新趨勢

【文．廖君雅】

2022年底，新款人工智慧聊天應用ChatGPT問世，短短五天，便有超過100萬人申請！連特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）都懾服，推文表示：「我們離強大到危險的AI不遠了。

《遠見》彙整商研院、台經院、工研院等重量級報告，發現2023年將吹起三道風。第一道風，就是類似新版對話機器人ChatGPT的AI突破式創新應用。

第二道風，是各行各業持續吹起的綠色風潮。隨著2050淨零時程逼近，全球法令陸續加嚴，消費者以及投資人也樂於實踐永續價值，在在顛覆傳統商業模式。

圖／廖君雅整理

第三道風，吹的是全球地緣政治緊繃的煙硝味。諸如俄烏戰爭、中美晶片戰等變數，持續牽動全球產經布局，大國之間的政治博弈，也日趨白熱化。

這三道風捲起之後，我們可以看到有八大領域，將在2023年躍上檯面、扮演要角，包括醫療生技、觀光旅遊、金融保險、傳產製造、科技電子、數位趨勢、文教藝術與時尚零售等。

圖／廖君雅整理

舉例而言，通膨襲擊下，奢侈精品與平價快時尚落差更懸殊，2022年12月，全球最大精品LV集團總裁伯納德·阿爾諾（Bernard Arnault）身價提升至1710億美元，打敗馬斯克成世界首富；而加密貨幣全球第二大交易所FTX 破產醜聞引起泡沫化警訊，世界變動瞬間快速，人們應隨時保持彈性與警覺，以迎接新賽局。

迎向2023，別當昧於趨勢的局外人，現在，來看看如何順風起飛？並觀察有哪些該小心的逆風？

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