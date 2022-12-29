回歸一年義務役 台灣戰力就能回血？

【文．林仕祥】

國際環境變化快速，導致民心思變，兵役制度更面臨重大變革。目前四個月的義務役，預料恢復為一年。但面對中國大陸的武力威脅，國防政策應有更全面通盤的規劃與部署，才不會淪為頭痛醫頭、腳痛醫腳。

少子化及兩岸情勢緊張，讓台灣的兵源需求倍增，於是，在俄烏開戰後，政府刻意掀起恢復一年義務役兵役的議題，拔草測風向。

但，現行的制度已走了快10年，後備部隊多數已進行調整，未來恢復一年役期，恐面臨量能不足的問題，新增的7萬大軍將塞在哪裡？是否有完善的配套，為台灣後備改革之路，埋下隱憂。

今年以來，國防部不斷向外拋出議題，有意在年底前將兵役恢復一年，如成真，自2013年推行的四個月軍事訓練役，將走入歷史。

過去這段期間，不少專家對只有四個月役期的軍事訓練表示擔憂，以往礙於「好男不當兵」的觀念深植民心，而民代也怕流失選票而不願將之檯面化，讓「兵役延長」成為「說不得」的議案。直到俄烏戰爭爆發，國防意識瞬間飆升，才讓議題正式浮上檯面。

長期關注國防事務的民進黨立委趙天麟就以「破天荒」一詞，來形容民意態度的改變。而在中國8月的圍台軍演中，黑熊學院執行長何澄輝在一場該院的網路群募活動中，也深刻感受到「民心思變」。

8月4日飛彈發射當天，原本停滯在200萬左右的募資數字，突然一天暴增100多萬，「從數字可以看出在中國威脅底下，台灣人是想要做點什麼的」。

另外，隨著台灣陷入少子化陰影，僅靠募兵制來維持兵力規模，壓力將愈來愈大。過去在智庫進行戰略分析工作的何澄輝即指，一般來說，一國的潛在可徵用兵源，年紀約落在18歲至22歲，這個年齡層台灣僅約40萬人，以現有兵力約20餘萬來算，「等於每兩人要募一人當兵，可能嗎？」因此整體兵役制度勢必面臨調整。

其次，中美及兩岸關係緊張，致使美國對台灣後備改革的施壓力度加大，如美國參議院近期通過的「台灣政策法」，條文中就明確要求美國國務院與國防部「連續八年」，說明台灣政府改善後備戰力的努力，這也側面說明美國對台灣後備戰力低迷的擔憂。而美方幾近鞭策式的作法，讓中華戰略前瞻研究協會研究員揭仲都直指：「這根本不叫評估，而是考核！」

種種因素，都讓政府不得不重思後備制度的改革。

兩岸軍力失衡，台灣面臨國土防衛戰

過去，台灣假想兩岸對峙的解決方案，最好是在海空作戰階段就擋下共軍，如果無法完全擋下，就在海空作戰階段中，於灘岸作戰過程中，最大程度消滅共軍登陸部隊。然而，隨著兩岸海空戰力的失衡，台灣很可能得在陸上與共軍肉搏，這意味著台灣需要大量的地面部隊。

揭仲提及，2016年共軍一位軍官曾出過一本書提及，按傳統登陸作戰方式，台灣軍隊約需7～8萬的地面部隊，守住15％的海岸線就能成功防守；但隨共軍軍力提升，聯合登島作戰模式改變，台灣軍隊就至少需要30萬的地面部隊，守住85％的台灣才行。

目前，台灣常備的地面作戰部隊，人數約10萬人上下，遠低於30萬的基本門檻，如今又得面臨整個共軍將在2030～2035年進行大升級，更讓台灣的國防壓力加大。

但要把役期從四個月延長至一年，並非一蹴可幾，畢竟國軍這幾年訓練量能，都以服務常備單位為主，未來義務役人數暴增，多出來的兵源，馬上就會面臨到幹部、營舍、訓場、靶場、庫房不足支應的問題。

訓練量能不足，「當兵浪費時間」

趙天麟舉例，過去「興安專案」改善部隊營舍環境，都是以志願役士兵做考量，突然增加一年義務役，很多新兵進來，這些人要放在哪裡？由於部隊規模不如以往，甚至許多舊有的營舍都已釋給民間了，又該如何因應？

揭仲從近期國防部編列的預算員額來看，未來如果將四個月軍事訓練役改為一年義務役，國軍每年約可增加6至7萬人的兵力，按照國防部目前的規劃，這些新增兵員，一部分可去常備部隊補缺，剩下的4～5萬人，由新設立的「海岸守備旅」來接，一下子多出的5～11個海岸守備旅，馬上就面臨現有訓練場地不足的問題。

按國軍目前志願役士兵的訓練流程，新訓、專長訓、下部隊的駐地訓加起來就要8～9個月，進入「海岸守備旅」的義務役士兵，在剩下的役期內，要再訓完三個月的基地訓，時間上也相當勉強。更別提國軍現在的基地訓練場地，全台僅三個，每年只能提供60個營的訓量，量能僅剛好等同現有的常備部隊數量。

在這樣的情況下，這些新增的一年義務役，幾乎不可能去接受基地訓練，承平時期又沒有這麼多的海岸陣地可守，「剩下的役期，就只能關在營區裡面，反覆做一些簡單的勤務與訓練。」屆時，過往被民眾所詬病的「當兵是浪費時間」又捲土重來。

此外，兵役延長也會衍伸社會成本。趙天麟認為，台灣缺工嚴重，在全球供應鏈重組的當下，台商積極回台投資，這些都需要大量的生產力投入，如今役期四個月變一年，等於讓數萬役男多了八個月無法投入社會進行生產。且就役男本身來說，先不論增加的八個月時間成本，部隊6000元的月薪，與社會上2.6萬元的基本薪資，落差如何彌平，恐又是個課題。

不過，趙天麟認為應將上述的社會成本視為「投資」，因為增強自我防衛力量，是台灣招商引資、經濟力是否活絡的重要前提，否則國安問題未解，也會導致產業外移，流失更多的人才與資金。

德國擲彈兵為師，訓練可單一化

前國防部全動室主任韓岡明則認為，既然國防部敢喊出延長役期，就表示訓練量能應該有解套方案。

比如說，國軍因應新制教召的調整，新增五個新訓旅，預計於2024年全部到位，能一定程度提升後備部隊的訓量。

另外，目前募兵制的目標是編現比90％，剩下10％是靠編實動員，意即有10％的缺額，是緊急狀況下，從後備兵源補實，約3萬人，省去未來緊急狀況的動員時間，提升作戰速度。

如果乙、丙種後備部隊基層幹部也能獲得補足，並找到適當的營舍及訓場，約可容納4萬人義務役士兵。剩下的人就是去替代役，不會沒有地方容納這些士兵。

不過，針對訓練量能緊迫問題，韓岡明也建議政府，可調整訓練內容結構來解決。目前四個月軍事訓練役，前5週在新訓單位，後11週在野戰部隊，但役男退伍後接受教召、動員時，卻不是回到當初的常備部隊，而是到後備部隊，任務與訓練都與之前不同。

對此，他主張「固定編組」，從下部隊、教召、動員都在同一單位，讓每個役男承接的訓練及任務，都能系統化、單一化。

譬如下部隊時抽中「縱深及城鎮守備旅」，就鎖定此一項目進行專業訓練，教召及動員時亦同，不但讓士兵能承續當兵時的訓練，也能讓其的作戰能力更專業。

揭仲也以二戰時德國的「國民擲彈兵師」為例，當時他們只受訓三個月，但由於受訓期間，只接受單一訓練，負擔有限的守備任務，部隊幹部以豐富作戰經驗的軍士官為主。該部隊雖多是菜鳥，但在隨後於西線與盟軍交戰的表現可圈可點，並沒有出現大潰敗的情況。

揭仲進一步建議，應先根據國內的訓練量能，再來決定役期長短，接著再給予後備部隊需要擔負的任務，給予單一訓練，如此才是最有效能的作法。

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