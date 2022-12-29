美國製造番外商機〉紐約二代台商 跨域搶賺全美綠能財

【文．林鳳琪】

美國，不只是電動車產業蓬勃發展，潔淨能源相關的綠色基礎建設更是如火如荼。想搭上這波浪潮，不妨從資深台商江明信身上學習，看他如何跨域搶賺美國綠金。

紐約長島，這座美國本土最大的島嶼，也是人口最密集、最多元的社區。最近，這裡又多了一個美國之最——離岸風電規模最大。

紐約長島外海約50公里處的大西洋海域，立起一座座的風機。2035年，紐約州計畫在沿海建設規模9000MW的離岸風電，預計占電力需求30％，可供600萬戶家庭用電，估計產值超過200億美元。

10月，紐約剛宣布跟進加州2035年禁燃油車政策，是美國少數表態的一州。目標2030年再生能源占70％，2040年電力零碳排，總商機上看210億美元。

事實上，近兩年，從晶片法案到降低通膨法案，美國積極「去中」重返製造強國，也拉動供應鏈赴美，除了半導體、電動車，還有綠能。

2021年，拜登宣布將投資1.2兆美元在基礎建設。其中，超過600億美元，將用於電動車、潔淨能源與電網等綠色基礎建設。綠金商機誘人，紐約深耕逾30年，玉山家具、Casual Home總裁江明信也嗅到了。

長島Casual Home總部外，除了特斯拉電動車，更顯眼的，是幾部裝上太陽能板、LED照明、5G通訊、儲能櫃與AI感測器的工程車。

江明信興奮地介紹，太陽能板發電後，電池儲存，晚上供電LED燈照明；上面還有監視器，也可加裝暴風、雷雨感測，或是其他功能的AI感測器，透過衛星通訊，遠端即時監控，甚至預警。

事實上，這樣的事務車，早已被Google用在停車場照明與安全監視，取代人力；也有工業區用於夜間施工時；更有石油業者在電力取得不便的偏遠地區，用於油井鑽探工程。過去，這樣的照明車大多使用柴油發電機，也沒有AI感測與通訊聯網等科技設備。「這些都是台灣供應鏈最擅長的。」江明信說。

除了電力不便的偏遠地區，城市工程施工照明車600多萬台，仍以柴油發電機為主，排碳嚴重。江明信看好淨零排放趨勢下，這台綠能多功能車會是解方。

車輛類似「移動城堡」，江明信開發的這部「移動AI能源站」，德州已有不少客戶洽詢想租賃。他分析，德州幅員遼闊，農場、採礦、工業區施工、企業總部停車場，都需要兼具安全監視與綠能照明的產品。

德州日照充足，交通運輸方便，是南邊最大的都市。「我已經找好台廠供應鏈，包括太陽能板、通訊與AIoT等設備，一接到訂單，就能量產。」甚至，江明信連下一步電池循環都已規劃，「我們打算找電動車廠商合作，將汰役電池用於儲能櫃。」

二代轉型，從傳產找新通路，布局能源事業

出生在嘉義，江明信12歲時，跟著父親江建一移民紐約長島經商。玉山家具是發跡於嘉義的家族事業，江明信則是台商第二代。江明信接班家族事業，從基層業務做起。但隨著家具產業陸續將產線移往東南亞，傳統產業歷經了一場嚴峻變革。

1989年，江明信自創Casual Home，以環保再利用橡膠木，取代傳統原木。2008年，他又率先改變通路，把家具放在當時剛興起的亞馬遜（Amazon）販售，是當時業界的創舉。五年前經營LED燈貿易時，嗅到節能減碳趨勢，便開始布局能源事業。他對新產品、太陽能LED照明多功能車，顯得信心滿滿。

這輛車一個月租金約800至900美元，「看似比柴油機貴一倍，省下柴油成本，人力成本也省了，算一算，比柴油機便宜。」「這台車還能當成無人機充電中繼站，」江明信說，美國野火頻繁，這台設備平時監控，發現星星之火就派無人機滅火，避免釀成大災。

「我們能源事業已經五年了，東岸紐約，西岸可能是加州，中部德州為據點，」江明信充滿信心，綠能商機準備起飛。

Casual Home

成立：1989年

創辦人：江明信

主營運：家具、移動式綠能車

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