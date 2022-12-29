「特斯拉」公路揭祕 馬斯克青睞的奧斯汀魅力何在？

【文．林鳳琪】

崛起中的矽丘、美國德州首府奧斯汀，不僅吸引馬斯克把特斯拉總部遷至此地，還蓋起電動車超級工廠，甚至形成了「特斯拉鎮」。國際科技大廠紛紛來到德州，帶動全球一波波的投資美國熱，當然，台灣也沒有缺席。

12月，眾人目光聚焦亞利桑那州台積電首度移機，12小時車程外的德州謝爾曼市（Sherman），台灣另一家半導體大廠環球晶，斥資50億美元投資興建的12吋晶圓廠，也即將動土開工。

「6月底才公布，12月就動土，這次真的很快，」休士頓台北辦事處處長羅復文觀察，這波全球投資美國熱潮，以德州為最。

近一年來，湧入德州投資的，除了台灣的環球晶、台達電，美光也傳出計畫投資1600億美元、三星2000億美元、德州儀器300億美元，還有日本住友化學、松下電池等。

天然資源豐富、居住成本低，吸引特斯拉遷總部，蓋特斯拉鎮

迥異於中西部鐵鏽帶，美國南方從西南邊的加州、中間的德州、喬治亞，往東南到邁阿密、佛羅里達，是美國傳統陽光帶。其中，又以德州為甚。這裡天然資源最豐富，不僅石油年產量全球排名第六；德州人口超過3000萬人，美國排名第二，僅次於加州的4000萬人。

德州土地面積是全美第二大，比法國還大；德州GSP地區生產總值1.8兆美元，高於加拿大。德州並非只有天然資源、農畜產與石化產業。

美國國家航空暨太空總署（NASA）位於德州休士頓、F-16戰鬥機在沃斯堡製造，連SpaceX的測試基地都在德州。筆電廠商戴爾、半導體廠商德州儀器，最早都發跡自德州。不只如此，德州還有全美最頂尖的癌症中心。

事實上，近年來，因為加州飆漲的物價、土地成本與沉重稅賦，逼得一批批「科技難民」不斷從加州出走到德州。德州因石油礦產豐富，是美國少數幾州免徵個人所得稅的州。加上相對加州較便宜的物價，以及蓋廠、居住成本，吸引馬斯克在2021年時，將特斯拉總部搬到德州首都奧斯汀，還蓋起電動車超級工廠。

奧斯汀東邊，130號公路與科羅拉多河、以及名喚Tesla的新公路，圍起來的三角帶，工程車、水泥車、起重機不斷進進出出。幾棟鐵灰色廠房，以及蓋到一半，僅有鋼骨的廠房，矗立其間。

這裡，當地人稱「特斯拉鎮」。

在馬斯克的計畫中，這裡不僅是特斯拉總部，更是自動化生產的關鍵。為符合《降低通膨法案》（IRA）美國製造要求，馬斯克甚至喊停原本德國的投資計畫。趕工中的奧斯汀超級工廠，維安也不馬虎，車輛靠近特斯拉鎮，安全人員立即駕車驅離。當地人觀察，過去鮮少如此，「隨著中美競爭激化，企業也變得很敏感。」

沿著130號公路往北，約10分鐘車程，韓國三星在美國最重要的半導體聚落，就位於奧斯汀北邊。「晶片法案」促使三星加碼2000億美元，在美國擴廠；而棄亞利桑那選擇德州的關鍵考量，就是水、電等基礎建設穩定。一位當地人士透露，「亞利桑那州缺水嚴重，未來台積電的挑戰恐怕不小。」

圖／奧斯汀匯集許多科技大廠，路上隨處可見試驗無人車光景。陳之俊攝

與130號公路平行，35號國道兩邊，短短10數分鐘車程距離，就聚集了三星、甲骨文、思科、蘋果、戴爾等科技大廠。距離稍遠一些的工業區，也有一棟棟建設中的新廠房拔地而起。

美國製造回流，人才匯聚，帶動邊境工作遊牧族興起

這波特斯拉、蘋果、三星等科技大廠大舉遷徙至德州與奧斯汀的浪潮，從半導體與電動車供應鏈業者，帶動軟體與系統服務商，使得新創與創投統統來了。4月，特斯拉剛啟動德州超級工廠；6月，台達電就宣布將在2小時車程外的Plano增建新廠，就地服務超級大客戶特斯拉。

而和碩、鴻海等特斯拉供應鏈，位於美墨邊境的生產線，也紛紛擴廠或轉型自動化因應。美墨加協定（USMCA）下，工廠設在墨西哥省人力成本；經理人白天跨境到墨西哥生產線，晚上回到僅半小時車程，生活條件較好的德州艾爾帕索。一位供應鏈業者形容，週末到艾爾帕索的餐廳跟酒吧，一坐下，放眼望去，都是台灣供應鏈高階經理人熟面孔。

美國製造強勢回流，更帶動「邊境工作」與「邊境游牧族」的新生活型態。羅復文形容，「跨境的新經濟」正在德州流行。

事實上，除了稅制、水電等基礎建設穩定，德州高教人才充足，也是吸引這些龍頭大廠投資的關鍵。德州境內，休士頓大學、全美第二大公立大學系統德州大學，都是排名前面的名校，知名的UT（德州大學系統）分校，就位於奧斯汀。

一位當地台商透露，亞利桑那州人才相對難找，「前陣子，台積電還專程到德州幾所大學辦徵才說明會。」羅復文分析，德州每年就有數萬名工程師，從農業、能源、機械到高科技都有。

人才匯聚，也帶動城市發展。奧斯汀市中心，科羅拉多河上、知名的蝙蝠橋，週末，科技新貴在橋下玩獨木舟、立槳；橋上也不乏跑步、騎自行車的人。

美國知名的自駕物流新創，Refraction AI機器人車隊，也將營運據點設在奧斯汀。街上，高1.5公尺、長1.4公尺的自駕車機器人REV-1，正橫越科羅拉多河上的蝙蝠橋，替客戶快遞炸雞。看好電動車將帶動自駕與其他科技新創服務，創投業者也來了。

半導體＋電動車兩大產業助攻，矽丘奧斯汀躍升新創之都

從事科技創投，管理上億美元基金的Vincent，今年4月，帶著太太與小孩，舉家從加州移民到奧斯汀，看上的就是矽丘奧斯汀，在半導體與電動車兩大產業帶動下，人才聚集，很有機會取代矽谷，成為美國最閃耀的新創之都。

當地開發商Pearlstone執行長Robert Lee觀察，近年被喚做「矽丘」的奧斯汀，很像矽谷與台灣新竹科學園區。快速成長的科技新貴，帶動當地居住、商務，以及高端消費市場蓬勃發展。市中心公寓住宅稀缺，10月的F1賽車、音樂節等活動，週末湧進數十萬觀光人潮，旅館供不應求，一般商務飯店房價竟飆漲至上千美元，還一房難求。

圖／開發商Robert Lee觀察，奧斯汀發展潛力大，房地產增值空間大。陳之俊攝

「看上奧斯汀潛力，這兩年，國際一級開發商都搶進奧斯汀蓋商辦大樓與頂級飯店。」Robert今年推出飯店式公寓，「科技新貴買來，可當成在奧斯汀出差、度假居住，不住時，我們可代為管理經營，出租給遊客或商務旅客。就像這次週末，一房難求，所有單位都租出去了。」

中美韓律師事務所所長賴清陽律師觀察，近十年內，加州就有上百家企業將總部搬遷至德州。嗅到商機，他危機入市，2020至2021年，受疫情衝擊，不少旅館求售拍賣，「其中不乏鄰近機場、科技公司總部，商務需求市場支撐，逢低買進建築物可保值，商務旅館現金流穩定。」

賴清陽與友人合伙，買下奧斯汀知名連鎖商務旅館Holiday Inn與Marriott等飯店物業，三年大翻三倍，每年領紅利10％。看好奧斯汀未來發展潛力，他將飯店投資交給兒子經營管理，半退休的他，樂得四處尋找潛力物件。

知名科技商務與專利律師，賴清陽曾協助台灣科技業，在美國打過多場戰役。對科技業脈動靈敏，看好奧斯汀與周邊剛投資、或是正在動土興建的科技大廠，「勞動力需求強勁，人才持續移入，奧斯汀仍在快速成長中。」荒漠中種矽金，崛起中的新矽丘，奧斯汀的光芒正熾。

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