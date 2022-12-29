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台灣隊在美國3〉東元西屋：雙鏈供應活用 迎戰能源殊死戰

聯合新聞網／ 遠見
圖／東元西屋總經理金光恩強調，東元西屋已經做好「雙鏈供應」準備。陳之俊攝
圖／東元西屋總經理金光恩強調，東元西屋已經做好「雙鏈供應」準備。陳之俊攝

【文．林鳳琪】

「台灣隊長」鴻海買下俄亥俄整車廠，領軍供應鏈，搶進美國電動車商機，包括建大輪胎；與達明、上銀等台灣機械大廠結盟的印第安納台商德利盟；併購美國百年企業西屋馬達，成為東進台商先行者的東元等。台灣隊已蓄勢待發，要一圓台灣電動車供應鏈的美國夢。

10月底，時序雖已入秋，但在美國南方德州，白天依然豔陽高照，暑熱難消。

奧斯汀以北僅20英里，東元西屋總部就在35號國道旁。總部前，一公一母兩隻德州長角牛，已是東元西屋的招牌。最近，草原上新添的小牛，令人聯想，東元西屋綠色新事業，即將誕生。

事實上，台積電亞利桑那州先進晶圓廠，也有東元的影子。在缺水的沙漠生產晶片，東元的廢水循環再利用，就近服務，助攻台灣半導體前進美國。

台灣馬達龍頭東元併購美國百年品牌西屋，已經是28年前的故事。台商東進美國拓荒，東元是先行者。

深謀遠見，28年前併購西屋馬達

1995年，為打進美國市場，在會長黃茂雄主導下，來自台灣的東元，併購當時108歲的西屋馬達。東元也從OEM跨足品牌，如今已經是美國工業用大型馬達的領先者。德州當地不少石化、能源業者，都是東元的客戶。

近年在減碳議題下，E-Skid預裝式移動電氣間，讓能源使用更智慧、彈性，也更效率，是東元看好的祕密武器。這一波美國大灑幣補貼電動車與基礎建設在地製造，具在地品牌與服務優勢的東元，早已積極備戰。工廠內，比人還高370kW大功率充電站，是東元攜手台灣飛宏，前進美國的祕密武器。

東元西屋總經理金光恩透露，不久前，東元還把電動巴士直接開進廠區充電，不少潛在客戶都表示非常有興趣。

金光恩觀察，台灣電子零組件基礎結合製造實力，有機會在電動車、充電樁，以及供電設備等領域，打下另一片天地。

尤其是中美脫鉤後，會讓全球的供應鏈，把重點放在中國以外的廠商。台廠固然受益，但台海風險也讓客戶擔心。「雙鏈供應」，以台灣母廠為基礎，海外分廠分擔風險會是解方。

搶進美國商機，東元西屋已做好準備，就等補貼政策執行細節宣布的「東風」吹起。

美國東元西屋馬達

成立：1995年　

總經理：金光恩

主力產品：大型馬達、電動車馬達、能源系統

美國布局：E-Skid預裝式移動電器間、電動車馬達、大功率充電站

看更多遠見雜誌文章：

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