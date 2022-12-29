台灣隊在美國2〉德利盟：鎖定中小企業 賣產品更賣服務

【文．林鳳琪】

「台灣隊長」鴻海買下俄亥俄整車廠，領軍供應鏈，搶進美國電動車商機，包括建大輪胎；與達明、上銀等台灣機械大廠結盟的印第安納台商德利盟；併購美國百年企業西屋馬達，成為東進台商先行者的東元等。台灣隊已蓄勢待發，要一圓台灣電動車供應鏈的美國夢。

印第安納州是美國鐵鏽帶中最小的一州，卻聚集全美最多的中小型企業，以當地的傳統產業為主，例如家具。

其中，台灣人陳敏祐創立的Telamon（德利盟），是民營企業中，市值最高的一家，達7.5億美元。

總部被一整片樹林包圍，走進楓紅中的機器人部門，年輕的白人工程師正測試優化家具加工自動化系統。家具拋光，尤其是結構複雜的餐椅，需要經驗豐富的木工師傅。眼前的這台自動化機械手臂，動作細膩，不輸老師傅。

策略長劉科直言，美國製造業空洞化30年，高階人才都去服務業，像是金融、商法；至於美國年輕人，寧願去餐廳打工，也不當工人。現在談「美國在地製造」，「人」是最大挑戰。

缺工嚴峻，半自動化是最佳解方

尤其在疫情爆發後，各地缺工；通膨讓缺工更嚴峻。「疫情前，時薪12至14美元，現在漲到18元，還找不到人。疫情到現在，我們一直在招工，」陳敏祐說，「美國市場要在地製造，就一定得導入自動化，但對中小企業來說，全自動化並不實際，半自動化才是解方。」

像是德利盟的主要業務，車用電子線束生產製造早已轉型彈性自動化產線。「台灣機械手臂不輸德、日，台灣有ICT技術，德利盟最擅長的就是系統整合以及在地服務，」陳敏祐強調，「這，就是台灣供應鏈的商機！」

劉科解釋，對台灣供應鏈來說，真正的商機在美國中小企業市場。對這些中小企業來說，自動化設備再好，沒有經驗，也不知道怎麼做，得提供系統解方，從設備到人才培訓，統統得幫客戶想好，甚至是幫潛在客戶找資源。

多年的在地服務經驗，德利盟深知客戶痛點，甚至主動串接產、官、學資源。劉科舉例，為了賣機械手臂給家具業者，德利盟先找上當地政府與學校，由政府出資，請學校培訓自動化人才，輔導當地業者轉型，德利盟扮演的角色是平台，串接所有的服務，提供解方。

事實上，上銀、達明等不少台灣知名機械設備大廠，早已找上德利盟合作，就是看上它的系統整合與服務力。

德利盟的公司名稱Telamon源自希臘文，原意是「神殿的柱子」。陳敏祐從電信硬體與服務起家，30多年前在美國創業之初，想做的就不只是賣產品，而是賣服務、提供客戶系統解方，成為供應商與客戶的「支柱」。

協助東進，台廠布局整合最佳伙伴

不只是從電信服務，擴展到「線束」這類汽車電子零組件，德利盟很早就已經在美國汽車供應鏈裡，看到電動車與綠能趨勢。這波供應鏈東進，他搶先布局，除了線束等車電零組件，德利盟鎖定自動製造與充電樁。

「但德利盟要做的不是硬體產品生產，而是平台，提供解方與服務。」劉科強調，像是充電樁，德利盟扮演的角色，會是協助當地業者，整合軟硬體設備；協助台廠落地，例如，飛宏。

美國祭出降低通膨法案，鼓勵綠能基礎建設，誘人商機就在眼前，但現實的問題是，「台廠如何在地製造或組裝？」買地建廠、併購，或是找當地合作伙伴？劉科建議，台廠想前進美國，必須先盤點內外環境與自身優勢，擬定策略。

從電信硬體起家，到軟體系統服務。Telamon如今業務已拓展至車用電子、太陽能發電、自動化系統、充電服務等。陳敏祐這樣形容，Telamon既是台商，也是美企。

最近剛交棒第二代，陳敏祐開玩笑說，事業交棒後，他這個創辦人連辦公室都沒了。事實上，德利盟策略長劉科最近積極往返台美，顯然是看好這波台灣供應鏈東進，德利盟的在地平台優勢。

跟隨鴻海腳步，台商這一波美國電動車卡位戰，鬥志高昂的陳敏祐，已信心滿滿準備好要當台美間的橋梁與支柱了。

德利盟（Telamon）

成立：1985年

創辦人：陳敏祐

主力產品：電信服務、太陽能發電建置、汽車線束、充電樁、機械手臂服務

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