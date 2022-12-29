台灣隊在美國1〉建大輪胎：生產、供應、用人 全面在地化

【文．林鳳琪】

「台灣隊長」鴻海買下俄亥俄整車廠，領軍供應鏈，搶進美國電動車商機，包括建大輪胎；與達明、上銀等台灣機械大廠結盟的印第安納台商德利盟；併購美國百年企業西屋馬達，成為東進台商先行者的東元等。台灣隊已蓄勢待發，要一圓台灣電動車供應鏈的美國夢。

「台灣車輛工業一直以來都缺乏母雞來帶小雞……」站在建大位於俄亥俄州研發中心，董事長楊啟仁感嘆，韓汽車因為有領頭羊現代與KIA，帶動韓國汽車零件業興盛，日本更是如此。

提起鴻海今年買下俄亥俄州整車廠，楊啟仁話鋒一轉，語帶希望說，如今電動車將帶來全新的機會，「我們很期待這次鴻海能扮演領頭羊，帶著台灣供應鏈一起前進。」

楊啟仁的感慨其來有自。做為台灣輪胎雙雄，建大年營收將近350億元。但從腳踏車到汽車輪胎，這一路，建大走了將近40年才到。

1962年，建大從彰化員林一家腳踏車內胎小廠起家。從自行車胎、摩托車胎到工業車胎，即便很早拿下高爾夫球車輪胎全球市占逾八成的龍頭地位，台廠要打進封閉的乘用車胎供應鏈，並不容易。這也是建大堅持在美國成立研發設計中心。

俄亥俄州東北凱霍加河畔的阿克隆，自從1898年固特異輪胎落腳建廠發跡後，逐漸發展成從橡膠原料、研發、設備到輪胎製造廠聚集，最重要的「美國輪胎集散地」與「世界橡膠首府」。

一百多年後，來自台灣的建大，東進美國，最關鍵的「大腦」兼指揮中心，首選也是阿克隆。

阿克隆建大設計中心，離鴻海俄亥俄州的整車廠僅一小時車程，外觀並不顯眼，裡面卻有著價值上億元的輪胎研發檢測設備。實驗室裡，光是輪胎橡膠配方，有上萬種。

深耕美國，設計中心沒有台灣人

雖是台灣的本土品牌，阿克隆建大設計中心卻沒有一個台灣人。

1998年，建大收購第一家美國輪圈廠，隔年收購第二家，2004年第三家。楊啟仁說，「美國製造，我們也是一步一腳印地在摸索。」

楊啟仁觀察，想深耕美國市場，一定要當地化，「美國市場這麼大，不入虎穴，焉得虎子，」但要深耕美國，讓美國人接受你，就不能把自己看成台灣人，楊啟仁強調，「你要把自己看成當地人。」

建大在美國有五個據點，員工超過600人，「我們並沒有從台灣引進任何的一兵一卒一將，完全在地化，當地人管理。」

楊啟仁表示，過去兩年疫情間，停工、停產、海運塞港，運期從30天變150天，整個汽車供應鏈被打亂，「大家都吃了大虧，開始思考如何縮短供應鏈。」

「現在看來，美國製造勢在必行。」楊啟仁觀察，像是日本普利司通、法國米其林及美國固特異等大廠，在全球主要市場都設有輪胎廠，「就地生產、就地供應」模式，省下海運費用外，還能避免全球重返保護主義產生的關稅障礙。

看好鴻海可望母雞帶小雞，領軍台灣零組件前進美國市場。但楊啟仁認為，現階段訂單還未放量，台廠布局美國，可先考慮研發與發貨中心雙軌並行彈性模式。

研發設計中心可貼近市場與消費者，優化產品。發貨中心，以庫存方式就地供應美國；前提是，確保不斷貨。楊啟仁透露，建大曾為了即時供貨車廠，從台灣空運輪胎到美國。

建大也積極備戰電動車輪胎，未來輪胎會「更節能，更耐重、耐磨，更智慧還能收集數據。」

楊啟仁透露，建大除了既有的輪圈廠，考慮輪胎也在美國製造。台商萬里東征，美國夢正在實現。

建大輪胎

成立：1962年

董事長：楊啟仁

年營收：348.96億元

主力產品：輪胎、輪圈 美國布局：俄亥俄州Akron設計研發中心，喬治亞州、俄亥俄州及印第安納州輪圈廠

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