提煉金樽海岸光影 江賢二藝術園區成旅人朝聖地

【文．馮紹恩】

9月24日，台東東河鄉的金樽，江賢二藝術園區開幕的現場，公益平台董事長嚴長壽、信義房屋董事長周俊吉賢伉儷、清水建築工坊董事長廖明彬等名人齊聚一堂。

藝術園區其實僅完成五棟建物中的兩棟，為什麼要趕著開幕及辦個展？居中協助頗多的嚴長壽說，他是在搶時間。

嚴長壽跟江賢二都希望，能盡早將這塊藝術園區開放給大眾參觀，也讓人親身體驗，為何在嚴長壽眼中，這裡未來會成為花東一處知名的景點。

他對這座園區寄與厚望，表示藝術家會吸引人們去追本溯源，例如，有人會特地去畢卡索、梵谷等知名畫家的住所、畫室參觀，他們作畫的地方都變成國際級景點。

這促使他深信，隨著國際知名藝術大師江賢二的作品在國際上愈來愈知名，藝術園區跟這裡的展品，未來也能吸引國際友人前來台東尋寶，甚至超越日本熱門的藝術朝聖地瀨戶內海，成為花東地區一塊重要的藝術寶地。

圖／藝術園區展出江賢二的個展作品，許多畫作可以讓人駐足許久。

不過，這座園區的出現，並非憑空冒出來，它來自於江賢二有感於這片土地給予他的洗禮，決定回饋自己一切所有。

江賢二長居台東14年，啟發第二藝術生命

從2008年算起，江賢二來到台東已經有14年，期間他的畫風丕變，從過往深灰暗色系《淨化之夜》走向色彩繽紛的《比西里岸之夢》等。而這一切的轉變，都是台東這塊土地所帶給他的餽贈，讓他創下藝術生命的另一座高峰。

台東這片土地好在哪裡，讓他放下巴黎、紐約、台北，而願意長居在此？

江賢二說，以往在大都會創作，都是把窗戶封起來，想找到內心的光。但到了台東金樽，反而是大自然的光線，開始影響他的作品。

那光線有多漂亮？「大自然的光，這麼漂亮的光還是畫不出來。因為在自己的畫室裡面看作品，覺得還滿意，但一出來看到大自然的那種光、空氣、海水，哇！那真的是，跟我自己在畫室裡頭工作差很多。」

在金樽這裡，創作對他來說，是很自然的事。在台東這十幾年來創作的作品系列，幾乎只有看到的光與顏色而已。

江賢二認為，是台東賦予他第二個藝術生命，於是，他跟長年交好的嚴長壽說，「為什麼不把這麼好的環境，蓋一座駐村藝術空間，讓其他文學、藝術家可以來到這，擁有跟我一樣的體驗。」

而台東本來就擁有很豐沛的原民文化、音樂與藝術，如果再加上外來的國際藝術家，他深信，只要一兩個星期待在這裡，等到藝術家回到自己的地方，一定會有不一樣的感覺。

圖／藝術園區中放置著江賢二跳脫畫布的作品，運用工地廢棄物迸出不同的生命力。

花東重要藝術指標，2024年夏天開放

事實上，這幾年討論的過程中，江賢二與嚴長壽都很擔心，台東會遭受外界的過度開發，而破壞了最原始的自然美好環境。

在嚴長壽與公益平台的協助下，江賢二親自手繪製園區建物的草模，和知名建築師林友寒及台灣清水建築工坊廖明彬董事長合作，規劃出園區中共有五棟的建築物，本次期間開放的是畫室與第二展覽館。

目前，整個藝術園區僅對外開放兩個月，11月底就會閉館繼續施工，預計2024年的夏天，整個園區才會施工完畢。期盼未來，這塊藝術園區會成為花東地區重要的指標。

江賢二藝術園區

（部分區域期間均免費參觀）

地址：台東縣東河鄉金樽132之1號

開放時間：即日起至11月27日，週二至週日10：00~12：00、13：00~17：00，週一休館

看更多遠見雜誌文章：

被都市生活逼著努力？讓「台東慢」治癒你的積極病

楊志新「抗癌」30年 引領臺大癌醫再升級

豪華露營車上路吧！日本新度假模式：Workation＋Chair Link