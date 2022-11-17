被都市生活逼著努力？ 讓「台東慢」治癒你的積極病

【文．馮紹恩】

有一種慢，叫做「台東慢」。默默地，不引人注目，卻流行了好幾年。

這股「慢」，把蔣勳、龍應台留在池上與都蘭；讓布拉瑞揚放下雲門數十載的世界級舞台，回來經營自己的舞團，找回部落的根；迷人到江賢二放下巴黎、紐約，選擇停在金樽，再創藝術高峰，又把畢生成就奉獻在這裡；甚至，讓嚴長壽流連忘返，成立公益平台，耕耘12年還未停歇。

當國人為熱氣球而來台東，一到逢年過節，台東各大道路就化身為大型停車場，迫使用路人不得不慢下來。

但台東慢，並不是這種速度上的慢，而是一種精神上的慢。

就像掛在足渡蘭店裡的那幅標語，「生活是渡假；渡假是生活。」

與台北拉開距離，一切隨遇而安

這也是布拉瑞揚舞團執行長廖詠葳口中，「台東的慢，是會動的，有一種活力，是一種很扎實在這裡生活，可以是表演藝術或是傳統文化，但那些並不是為了特地上舞台表演用的。」

這更像位於金崙的打個蛋民宿經營者武撒恩所說，都市的快，是一種「積極病」，當他回到台東，部落的人都不斷告訴他，要怎麼享受生活。

廖詠葳原先待在台北，至少在雲門舞集待了20年的時間。

「以前在台北，一個星期至少一個飯局跑不掉，然後兩個星期會很醉一天，隔天又很不舒服一天。」整個都市生活節奏快速，生活空間尺度又小，距離資訊太近，這些都是促使她想離開的原因。

直到一年半前，廖詠葳決定放下一切來到台東，到布拉瑞揚舞團擔任執行長，如今，她還在逐漸適應台東的慢生活。

雖然出身泰雅族，她坦承自己並沒有非常熟悉族裡的文化。反而在台東這一年多的過程裡，從身邊的伙伴，認識不同的部落跟語言，「不同的部落，就像不同的國家，他們說話、生活方式都完全不同，待在他們的慶典中，妳很清楚，自己就是一個外國人。」

來到台東，因為距離台北遙遠，所以，資訊、速度傳遞都比較慢，感受到的衝擊性就沒那麼強。她笑著說，「就算地震我們也不擔心，沒有什麼東西可以倒，台東空間大，可以躲。」

當她遠離都市喧囂，在台東的日子雖然一樣在工作，但有更多時候可以放空，聆聽自己的聲音。

圖／遠離都市喧囂，來台東放慢步調，傾聽內心的聲音。張智傑攝

她引述金曲獎歌手桑布伊，在布拉瑞揚得到今年第22屆國家文藝獎影片裡說的話為例。

桑布伊說，「每次布拉瑞揚走路都好快，走那麼快，你要去哪裡？」面對生活跟創作，桑布伊說，「再大的問題、困難，就是放輕鬆啊，才能找到縫隙，或是解決什麼，你一直緊繃就是沒有空間。」

這也是廖詠葳給自己來到台東的格言。

對她來說，台東距離台北很遠，離那些大量的資訊很遠，「看不到就能解決一半的事情，若可以聽不到，就更好。」她在台東大的生活尺度與空間裡，慢下來，找回了自己。

不急著填滿時間，用心感受人生

一樣是從台北返回台東金崙的青年武撒恩，經營打個蛋民宿、利卡咖啡跟芙瀨實驗廚房。他笑著說，一開始回來真的不太適應。

「很多伙伴覺得我有一種積極病，常有人問我，你有在睡覺嗎？」他深知自己很會把時間表填滿，這是過去長年待在飯店、跨部門協調磨練出來的能量。

但這種「都市病」，就是帶著一股城市思惟，以商業、效率、利益為優先，這在他2017年剛回來經營民宿時最明顯。

「我會花很多時間陪客人聊天，忘了自己當初說好晚上8點就要下班。那時，希望可以趕快跟客人建立起關係，希望他們幫我們發酵，能夠再回來。」

把效果、利益放在前面，過了一年，武撒恩才漸漸發現自己似乎被掏空了；「應該要去海邊，忘了當初為什麼要設定晚上8點下班，要給自己me time，喝點啤酒，不是這麼多社交。」

他看見身邊台東的朋友，基本上，能廢就廢，「那種廢不是沒工作，而是生活享受，他們常叫我不要把時間塞那麼滿。」

圖／池上穀倉藝術館由台灣好基金會經營，裡頭展出來到這裡歷任駐村藝術家所回饋的作品，精采可期。張智傑攝

台東的慢是什麼？

武撒恩舉例，像是有長者要織布，但現在夏天天氣很熱，在房內織布就會滿身大汗，也不開心，「那不如我就去溪邊玩水啊，享受溪邊沁涼，再去吃下午茶，等到傍晚屋子變涼了，再回去織布。」

這就是他眼中所見的台東慢：工作很重要，但更重要的是生活。

「把身體弄好，再回來工作，這樣效果反而更好。」

有時候，在都市待久了，反而會忘了怎麼過好生活。「Enjoy Life」這次從台東的慢出發，走訪三位在台東過著慢生活的在地生活故事，發掘出不同於都市地區的節奏與模式。

下次有機會造訪台東，別急著把行程塞滿打卡景點，先將時間跟速度慢下來，和當地人聊天，去體會存在於台東天然的慢生活，是怎麼一回事。

回過頭來，你可能會驚覺，這塊土地把過於積極的都市病治好了，你的身心靈，徹底得到療癒。

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