《晶片戰爭》揭密！美中晶片戰開打 台灣恐成最大受害者

【文．林士蕙】

當美國對中國祭出全面晶片禁令，第一線承受衝擊的會是台灣？國際歷史教授克里斯．米勒新書《晶片戰爭》指出，美國該自製半導體，不該依賴台灣，他並質疑台積電高層因應戰爭的態度。

10月7日，美國發布十年來對中國最全面的半導體禁令，自此全球半導體股暴跌頻傳，台積電股價隨後更多次跌破400元大關，與年初688元高峰相比，已銳減超過四成。聯電、世界先進等晶圓代工業者，股價也都有不小跌幅。

為什麼美國制裁中國，台灣的半導體業卻得跟著受害，被投資人投下不信任票？拜登政府一連串的晶片法案與禁令，到底有何盤算？

其實，若看在10月初，一上架就成Amazon國際經濟類暢銷書的《晶片戰爭——全球最關鍵技術的爭奪戰》（Chip War:The Fight for the World's Most Critical Technology），或許最能掌握屬於美國觀點的真相。

圖／《晶片戰爭》作者克里斯．米勒剖析，拜登政府對中國祭出一連串晶片法案與禁令的背後盤算。

晶片是新石油，讓美備感威脅

原來，身為塔夫茨（Tufts）大學國際歷史教授的作者克里斯．米勒（Chris Miller），在書中不斷提出的警示是：當半導體已形同新時代的石油，而整個石油輸出國組織（OPEC），也只能掌握全球四成原油市占時，台灣台積電一家業者，卻能吃下55％晶圓製造的市場大餅，在先進製程占比更高達92％！讓一個海外企業擁有這樣的獨占性，對美國來說太危險。

米勒對台積電高層的因應能力，更持以高度懷疑。

最近他於《時代雜誌》發表文章，便直指台積電董事長劉德音對戰爭評估的能力，尚待檢驗。因為去年7月中的法說會上，劉德音才當場保證，所有人都希望台灣海峽和平，不認為會有國家用武力衝突，讓台灣的供應鏈癱瘓。翌日卻看到中共大舉軍演，測試近海登陸。

其實，類似的觀點，米勒並非第一個提出，像是Google前董事長施密特（Eric Schmidt），在今年中便曾投書《華爾街日報》指出，美國企業所需的半導體先進製程，已經太嚴重依賴台灣，倘若台灣晶片產能落到中國手中，將引發嚴重危機。

前美國國防副部長沃克（Robert Work）也表示過，美國若有天從半導體的領先地位，變成落後，那個從領先變成落後的距離，就是台灣到中國大陸的110哩，暗指真正威脅來自地緣政治。

這說明了，美中台的晶片競合議題，早已在當地成顯學；也讓美國政府與民間，更無法坐視台積電在半導體鏈上占據過重地位。

但崇尚自由經濟的美國政府，為何非得運用政策工具，向台灣索回苦心建立的矽島影響力嗎？《晶片戰爭》一書，正是為從川普時代以來，基於美國優先思惟，制裁中國半導體的種種作為，提出完整論述。

米勒爬梳歷史脈絡強調，美國自從50年代以來的半導體研發，從來都切不斷政治與軍事淵源，甚至曾經協助美國抵禦冷戰時期的蘇聯。他近期受訪《Econfact》，也曾表達不該讓台積電這樣的海外企業，在台獨霸半導體生產的理由。

美國搶先出招，防晶片荒再發生

首先，半導體一直都和美國的國防有高度關聯。例如半導體業者最早的訂單之一，就是民兵二號彈道飛彈的電腦晶片。今年烏克蘭戰爭中，半導體更在戰爭通訊中扮演關鍵角色。

而當軍事系統往更加自動化的思惟發展，未來，誰能掌握負責串聯訊息的半導體，誰就能做出最先進的系統。美國基於國安考量，理當該發展自有半導體供應鏈，不能再依賴他國。

其次，在80年代開始，美國本土半導體業者，因為成本考量，逐漸將晶圓製造外移，台灣與南韓成為最大受益者。米勒認為，這並非是全球化自然競爭的結果，而是這些國家政府善於補貼與政策扶植造成，結果讓半導體鏈過度集中在少數國家。光是疫情以來的晶片短缺，就讓美國企業從製造汽車到手機，都遭受衝擊，已可看出問題嚴重性。

不過，讓美國最感威脅的，自然是中國積極發展自有半導體技術的野心。米勒分析，中國官員近年早已察覺到，每年大量從台灣採購的晶片中，絕大部分技術都源自於美國。這會讓中國在科技發展上，愈來愈難脫離美國。也因此中國政府不惜砸重金，就是要發展自有半導體。

而米勒相當擔憂，中國最高領導人習近平這兩年的施政風格，正從以往務實注重GDP成長，變成更在意宣揚國威與鞏固地緣政治地位。既然經濟考量不是最重要，未來中共不惜破壞晶圓供應，決意武統台灣的機會就會增加。重點不在於發生機率有多大，就算只有萬分之一的機會，都會讓美國的晶片供應帶來毀滅性衝擊。

另從科技角度來看，米勒認為，在數位時代美中對抗將取決於算力。也因此，他認為，拜登政府與國會最近施行一連串激勵晶片製造措施，在這些戰略考量下，是合理作法。

不論台灣人能否同意米勒觀點，該書已獲得《經濟學人》《金融時報》等歐美媒體的爭相推薦，專業政治媒體《Politico》編輯總監黑斯（Ryan Heath），更盛讚此書可以讓人完整理解，美國華盛頓發動這場晶片戰爭的背後緣由。

台灣的半導體業者此刻也許更該警醒，10月禁令，可能只是第一仗，而這場戰，地緣政治的智慧已遠比技術研發重要。

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