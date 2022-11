《晶片戰爭》揭密！美中晶片戰開打 台灣恐成最大受害者

【文.林士蕙】

當美國對中國祭出全面晶片禁令,第一線承受衝擊的會是台灣?國際歷史教授克里斯.米勒新書《晶片戰爭》指出,美國該自製半導體,不該依賴台灣,他並質疑台積電高層因應戰爭的態度。

10月7日,美國發布十年來對中國最全面的半導體禁令,自此全球半導體股暴跌頻傳,台積電股價隨後更多次跌破400元大關,與年初688元高峰相比,已銳減超過四成。聯電、世界先進等晶圓代工業者,股價也都有不小跌幅。

為什麼美國制裁中國,台灣的半導體業卻得跟著受害,被投資人投下不信任票?拜登政府一連串的晶片法案與禁令,到底有何盤算?

其實,若看在10月初,一上架就成Amazon國際經濟類暢銷書的《晶片戰爭——全球最關鍵技術的爭奪戰》(Chip War:The Fight for the World's Most Critical Technology),或許最能掌握屬於美國觀點的真相。

圖/《晶片戰爭》作者克里斯.米勒剖析,拜登政府對中國祭出一連串晶片法案與禁令的背後盤算。

晶片是新石油,讓美備感威脅

原來,身為塔夫茨(Tufts)大學國際歷史教授的作者克里斯.米勒(Chris Miller),在書中不斷提出的警示是:當半導體已形同新時代的石油,而整個石油輸出國組織(OPEC),也只能掌握全球四成原油市占時,台灣台積電一家業者,卻能吃下55%晶圓製造的市場大餅,在先進製程占比更高達92%!讓一個海外企業擁有這樣的獨占性,對美國來說太危險。

米勒對台積電高層的因應能力,更持以高度懷疑。

最近他於《時代雜誌》發表文章,便直指台積電董事長劉德音對戰爭評估的能力,尚待檢驗。因為去年7月中的法說會上,劉德音才當場保證,所有人都希望台灣海峽和平,不認為會有國家用武力衝突,讓台灣的供應鏈癱瘓。翌日卻看到中共大舉軍演,測試近海登陸。

其實,類似的觀點,米勒並非第一個提出,像是Google前董事長施密特(Eric Schmidt),在今年中便曾投書《華爾街日報》指出,美國企業所需的半導體先進製程,已經太嚴重依賴台灣,倘若台灣晶片產能落到中國手中,將引發嚴重危機。

前美國國防副部長沃克(Robert Work)也表示過,美國若有天從半導體的領先地位,變成落後,那個從領先變成落後的距離,就是台灣到中國大陸的110哩,暗指真正威脅來自地緣政治。

這說明了,美中台的晶片競合議題,早已在當地成顯學;也讓美國政府與民間,更無法坐視台積電在半導體鏈上占據過重地位。

但崇尚自由經濟的美國政府,為何非得運用政策工具,向台灣索回苦心建立的矽島影響力嗎?《晶片戰爭》一書,正是為從川普時代以來,基於美國優先思惟,制裁中國半導體的種種作為,提出完整論述。

米勒爬梳歷史脈絡強調,美國自從50年代以來的半導體研發,從來都切不斷政治與軍事淵源,甚至曾經協助美國抵禦冷戰時期的蘇聯。他近期受訪《Econfact》,也曾表達不該讓台積電這樣的海外企業,在台獨霸半導體生產的理由。

美國搶先出招,防晶片荒再發生

首先,半導體一直都和美國的國防有高度關聯。例如半導體業者最早的訂單之一,就是民兵二號彈道飛彈的電腦晶片。今年烏克蘭戰爭中,半導體更在戰爭通訊中扮演關鍵角色。

而當軍事系統往更加自動化的思惟發展,未來,誰能掌握負責串聯訊息的半導體,誰就能做出最先進的系統。美國基於國安考量,理當該發展自有半導體供應鏈,不能再依賴他國。

其次,在80年代開始,美國本土半導體業者,因為成本考量,逐漸將晶圓製造外移,台灣與南韓成為最大受益者。米勒認為,這並非是全球化自然競爭的結果,而是這些國家政府善於補貼與政策扶植造成,結果讓半導體鏈過度集中在少數國家。光是疫情以來的晶片短缺,就讓美國企業從製造汽車到手機,都遭受衝擊,已可看出問題嚴重性。

不過,讓美國最感威脅的,自然是中國積極發展自有半導體技術的野心。米勒分析,中國官員近年早已察覺到,每年大量從台灣採購的晶片中,絕大部分技術都源自於美國。這會讓中國在科技發展上,愈來愈難脫離美國。也因此中國政府不惜砸重金,就是要發展自有半導體。

而米勒相當擔憂,中國最高領導人習近平這兩年的施政風格,正從以往務實注重GDP成長,變成更在意宣揚國威與鞏固地緣政治地位。既然經濟考量不是最重要,未來中共不惜破壞晶圓供應,決意武統台灣的機會就會增加。重點不在於發生機率有多大,就算只有萬分之一的機會,都會讓美國的晶片供應帶來毀滅性衝擊。

另從科技角度來看,米勒認為,在數位時代美中對抗將取決於算力。也因此,他認為,拜登政府與國會最近施行一連串激勵晶片製造措施,在這些戰略考量下,是合理作法。

不論台灣人能否同意米勒觀點,該書已獲得《經濟學人》《金融時報》等歐美媒體的爭相推薦,專業政治媒體《Politico》編輯總監黑斯(Ryan Heath),更盛讚此書可以讓人完整理解,美國華盛頓發動這場晶片戰爭的背後緣由。

台灣的半導體業者此刻也許更該警醒,10月禁令,可能只是第一仗,而這場戰,地緣政治的智慧已遠比技術研發重要。

