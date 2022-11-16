跟上全球三大趨勢 讓台灣癌醫邁向頂尖

聯合新聞網／ 遠見
圖／醫病空間快速迭代，未來癌症醫院，住院病房未必是標配。黃菁慧攝
圖／醫病空間快速迭代，未來癌症醫院，住院病房未必是標配。黃菁慧攝

【文．蔣濬浩】

更人性化的醫療環境、更精準的個人治療，已是全球癌症醫療共同的趨勢；然而，全球最先進的癌症醫療，還有哪些正在發展中的新趨勢？

為了回答上述問題，每年，美國《Newsweek》都會盤整各國醫院數據，並公布「全球癌症醫院榜單」，一探各國在癌症醫療上的競爭進展。

雖然百家爭鳴，但在前瞻性的癌症治療上，美國仍屬第一梯隊，在最新公布的榜單中，仍有兩成醫院來自美國。其中，德州安德森癌症醫學中心（MD Anderson Cancer Center）、凱特琳癌症中心（Memorial Sloan Kettering Cancer Center），更是雷打不動的霸主，長期雄踞榜單前兩名。

這也不禁讓人好奇，當前美國的癌症醫療，究竟洞燭哪些先機，方得持續站穩領頭羊地位？

趨勢1：基因檢測，預測罹癌體質

首先，美國的癌症醫療，正走向更個人化、精準化的治療方向。

對抗癌症，其實不需要等到「罹癌」才開始。放眼全球都正努力於「預防罹癌」，力求做到防患未然，或及早發現。

在預防癌症的路上，「基因數據」便成為關鍵的一環。透過基因檢測，醫療團隊能透過分析DNA序列，預測受測者未來罹患各式癌症的可能。

好萊塢知名女星安潔莉娜．裘莉，在接受基因檢測後發現，擁有部分基因缺陷及家族史，並被評估為罹患乳癌的高風險族群。在考量風險後，決定執行預防性的乳房切除手術，降低罹癌風險。

圖／好萊塢女星安潔莉娜．裘莉，基因檢測發現試乳癌的高風險族群，於是進行預防性切除手術。資料照片
圖／好萊塢女星安潔莉娜．裘莉，基因檢測發現試乳癌的高風險族群，於是進行預防性切除手術。資料照片

安潔莉娜經歷的治療，雖然稍顯極端，但透過基因檢測匹配相應治療，正是當今美國癌症治療趨勢。

長居美國綜合型醫院第一、癌症醫療前五的梅約診所（Mayo Clinic - Rochester），就是其中的代表者。該院創設全美最具規模的「乳癌患者家族性癌症專案」，協助全球數萬名乳癌患者，追蹤癌症風險。

不只追蹤，梅約診所更協助患者配對新藥。近十年來，逐漸在成為癌症治療主流的「標靶藥物」，就是透過攻擊導致罹癌的「特殊基因」，減緩癌細胞生長。

在梅約醫院患者的病歷上，除了看診紀錄，更納入「基因數據」，醫院得以在第一時間，分析患者的基因，給予最新型的標靶藥物，甚至還能安排患者加入新藥臨床試驗，以精準提升病患的復原機率。

趨勢2：虛實整合，看診更彈性

由於癌症治療的高複雜性，大部分的癌症患者，多半需往返於數個不同的醫護團隊，才能完整釐清病情。為了改善癌症診療上的低落效率，不少醫院也開始透過空間改造，創新診療服務的多元性。

走進印第安納州 「Parkview癌症中心」的看診空間，如果不是有專業醫護導覽，可能很容易誤將看診空間，當成醫院內的休憩空間。

在Parkview，看診已跳脫傳統隔間的診間，而改以一間間半開放式的數位整合空間。在這些整合空間內，配有完善視訊配備，病患將化身「客人」，藉由電腦、平板，向醫院各科室團隊發起醫療諮詢要求。諮詢也跳脫傳統一對一的診療。Parkview會事先將病患的數據，整合到院內線上平台，並透過視訊方式，讓跨科別的團隊，一同針對病患資料，給予綜合判讀。

過程中，若既有團隊仍有疑慮，不只能即時連線「call out」其他醫師上線，也能視病患情況，安排醫護團隊直接前往現場，與病患討論病情，從而完成虛實整合，兼顧各式需求的彈性看診。

趨勢3：醫病空間輕型化、社區化

醫院空間的創新，除了提高看診效率，還能讓醫院在最小的變動成本下，迎接癌症大浪的侵襲。

全美第一醫院建築事務所HKS的研究報告指出，隨著標靶藥物、免疫治療問世，癌症治療的趨勢正漸漸朝向社區化、輕型化的方向前進，傳統癌症治療，如開刀、化療的比例，也正逐漸變少。

這項趨勢也意味著，癌症醫院的診療空間，將不再具有單一面貌，過往常設的住院病房、化療室，也未必是醫院的永久標配。

次世代的癌症醫院，將更像一座小社區，每位病患都能在醫院內，找到自己的一方天地。

2018年，甫於紐約市曼哈頓落成的「凱特琳腫瘤護理中心」（Memorial Sloan Kettering Cancer Center, MSK），就是最好的佐證，從裡到外，這座護理中心的設計理念，就是希望透過引入擁抱、賦權的概念，讓每位病患都能在院內，享有自己獨特的醫療空間。

在該中心，患者主要的活動空間，具有高度的開放性與流動性，醫院建築採用大理石、橡木、不鏽鋼等雅緻的設計風格，讓病患猶如身處高級社區大廈。

護理中心的低樓層，主要負責門診、即時諮詢，中心的高樓層則同時整合了治療空間與休憩活動區。活動區內提供許多私人的閱讀、寫作空間，不論患者、陪病家屬，都可以在隱蔽的空間內，享有沙發、圖書與寧靜的片刻。

在公共活動區內，享有免費講座與課程，病患可以投入冥想、瑜珈、桌球等休閒活動；護理中心也會安排交流活動，讓病友之間能化身支撐彼此的伙伴。

癌症醫學的發展，仍在快速迭代，小至藥物的問世，大至醫療空間的重塑，透過考察美國癌症醫院的變化，更能看見當代癌症醫學的快速創新。

台灣醫院雖尚未打入「全球癌症醫院榜單」，但通過借鏡他山之石，以台灣醫界的實力，登榜之日，指日可待。

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