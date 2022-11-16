打造不像醫院的醫院 臺大癌醫翻轉抗癌路

【文．蔣濬浩】

2019年，台灣罹癌人數逾12萬人，平均4分20秒就有一人罹癌，若稱癌症為台灣「國病」絕不誇張。 讓眾多癌友們更從容抗癌，便是醫院與醫師的使命，臺大癌醫如何辦到？

「這家醫院很不像醫院！」這是許多人看見臺大癌醫的第一印象。遠眺臺大癌醫，是道長長的弧線，宛若一人張開雙臂，準備給予擁抱。由於整座癌醫的建築高低錯落，當人們走近醫院，不會感受到建築的壓迫，反而會先穿越花團錦簇的庭園，與仿擬自然的低矮建築。

走入一樓大廳，陽光從光塔上方灑落，光線匯聚於大廳，猶如將天地帶入了整座醫院；接著映入眼簾的，是挑高三層樓的玻璃天窗，兩側的石材牆面，搭配木紋橫條與翠綠蝴蝶裝置品，讓人彷彿漫步山林。

圖／臺大癌醫大廳陽光自然灑落，石材牆面與木紋飾條，讓踏入的病友與家屬們彷彿漫步山林。臺大癌醫提供

師法自然，追求天地合一，正是臺大癌醫想翻轉的思惟：讓醫院從疏離，變得可親。

後疫情時代，癌症治療的急迫性，正上升到一個全新的高度。

新冠疫情影響下，台灣癌症篩檢的人數，從疫情前的508萬人次，下降逾兩成到389萬，潛在癌症病患沒被揪出，也意味著，當下一波癌症海嘯來襲時，國內的醫院資源將更為吃緊。

另一方面，據國健署最新數據，2019年，台灣罹患癌症人數突破12萬人，等於平均每4分20秒就有一人罹癌，癌症時鐘相較去年快轉11秒，史上最快。

更關鍵的是，治療今日之癌與治療昨日之癌，有著巨大差異。其一，是在病毒籠罩下，民眾更不願在醫院久待；其次，是癌症治療的時間正被不斷加長。如何在有限的資源下，極大化醫療能量，成為台灣癌症照護的一大考驗。

圖／整理：蔣濬浩

面對上述的時代難題，臺大癌症醫院正嘗試透過四大翻轉，重塑國人對癌症治療的新認知。

翻轉1〉流程

重塑看病體驗，一站式看診服務

過去，在大醫院看診的民眾，都有這樣的感慨：看一場病，宛如闖迷宮。從入院開始，就得先搞懂眼花撩亂的指標；領藥、檢查、轉診，宛如跑一場大地遊戲，繁文縟節的表單充斥，去趟醫院，常得耗時半天。

為了杜絕上述「醫怨」，臺大癌醫在大廳，引入大面積落地窗，使空間明亮寬敞之餘，也讓訪客更容易掌握自己的所在地。

考量到許多病患都是老老相伴或看護陪同，臺大癌醫的指示符碼，也有意減少文字量。以顏色、數字、圖示等方式呈現，降低解讀的難易度。

進入看診流程後，臺大癌醫更是費盡巧思。臺大癌醫院長楊志新表示，為了減少病患花費在轉診的時間，臺大癌醫自開院起便成立「聯合門診」，讓看相同癌別的醫師，可以在鄰近空間，為同一位病患看病。

例如，周三下午，位於門診B區，會開設「乳癌多專科門診」，該時間段會同時開設腫瘤內科、腫瘤外科、放射腫瘤科等複合科別的醫師；若主治醫師認定需要多科診查，不用一分鐘，病患就能立刻轉診，讓多位醫師共同參與治療計畫，提升治療完備度。

當前，除了乳癌多專科門診外，包括肝癌、肺癌、肝癌、頭頸癌，也都有設立相應的聯合門診服務，讓民眾在看診上，能夠更精準有效率。

翻轉2〉模組

成立資源中心，打造心靈避風港

除了開設聯合門診，臺大癌醫的第二重翻轉，是專注在降低病患對未知病情的焦慮感。

「我們其實更像半個神職人員，」臺大癌醫榮譽院長鄭安理坦言，自己在臺大腫瘤醫學部的30年間理解到，照顧癌症病患，最困難的，不在安排判讀、化療或給藥，而是要讓病患的心靈持續得到支持，「要讓病患永保希望，這是我一再跟我的學生們提醒的。」

鄭安理也觀察到，對抗癌病患來說，除卻看診治療外，醫師的角色其實很有限，對病患真正起作用的，往往是家屬和醫護在心靈上的支持。因此，讓病患持續得到心理支持，成為臺大癌醫興建時的重要指標。

位居臺大癌醫一樓精華地段，占地近百坪的「資源中心」，就是臺大癌醫給出的答案。有別於一般醫院，僅於資源中心附設簡易的文宣，臺大癌醫的資源中心在空間規劃上，從隱私性出發，由內而外，將空間規畫成：公共的、病友的、個人的。最外圈的公共圈，資源中心設計沙發等待區、輕食區，供所有來客駐足；在中層的病友區，則陳列健康書籍與影音資源，供病人翻閱查看；同時，在病友區也常駐護理師、社工師、志工，讓病人能隨時走進、交流。

圖／資源中心有專業人員提供諮詢，並協助病友試戴假髮、護具等。黃菁慧攝

穿過病友區，走入最內層的個人區，資源中心特別隔出數間會談室、會議室、諮商室，讓病友能單獨與醫護人員在此進行私密對談，不只進行諮商，也可以在此試用假髮、義乳、護具等私密醫材。

在諮商室的盡頭，還有一間大型的多功能團體教室，以開設各種身心靈課程，許多住院的癌症病患，在行有餘力的情況下，都能來參與如繪畫、冥想、美術等課程，達到放鬆身心的療效。

鄭安理透露，這座資源中心內部，其實是無數善心的薈萃，從藏書、醫材到課程，多半是來自外界捐贈，而這也正象徵著，每位曾走過抗癌的過來人，內心都對這座猶如綠洲般的資源中心，滿懷嚮往。

翻轉3〉生態

首設日間化療房，治療當日即可返家

臺大癌醫的第三重翻轉，是療程思惟上的改變，讓抗癌從以往重症治療，調整成慢性病式的長期抗戰。

走過台灣癌症醫學30年的發展，臺大癌醫中心院長楊志新很有感：「1990年代面對癌症，我們幾乎無能為力，但現在，我們可以做的事情非常多。」除了治療多元化，持續推廣篩檢，讓國人及早應對癌症。

但當抗癌成為長期拉鋸戰，為了提升醫院空間使用率，臺大癌醫開設全台規模最大的「日間化療病房」，改善過往化療空間擁擠問題，每位病患均能享有寬敞病床，且早上化療，下午就出院，不只為病患節省住院費用，也能提升醫院空間的使用效能。

除了空間優化，要兼顧大量癌症病患，更得在頂尖醫療設備上，加強投資。楊志新指出，隨著癌醫技術的突飛猛進，此時此刻，若想成為國際癌症治療的競爭者，大手筆的「軍備競賽」，已勢在必行。

即將在今年底前完成建造的「臺大癌醫輻質中心」，就是楊志新口中的「軍事裝備」之一，該中心內，可安裝7部光子放射治療儀，更獨步全台引進「Varian ProBeam 系統質子治療設備」，能更精準地消滅癌細胞，且降低對正常細胞的傷害與副作用。

圖／臺大癌醫引進Varian ProBeam質子治療設備，獨步全台。臺大癌醫提供

更關鍵的是，在引入質子設備後，臺大癌醫也晉升東亞少數擁有此設備的醫院，更讓國際醫材大廠Varian，決定攜手臺大癌醫，成立亞洲第一座的質子設備人員的訓練中心。

圖／整理：蔣濬浩

翻轉4〉結構

正視醫護需求，量身規劃空間

臺大癌醫的第四重翻轉：正視醫護人員的需求。時間回到2009年，當年臺大癌醫的建築團隊，做了一個大膽的決定：在臺大癌醫的建築地上，先以1:1原尺寸比例的方式，搭建起包括加護病房、護理站、化療空間……等多類醫療空間類型。

如此費工的前置建設，就是為了讓醫護人員能先行「模擬使用」，讓設計圖不只是紙上談兵，而是根據醫護人員的真實意見，進行優化與校正。

最經典的案例是，在化療床位的規劃上，院方起初規劃120床，但當模擬診間搭建完畢後，醫護人員走進後立刻反映，病床間隔過於擁擠，將對病患產生壓迫感。當下，設計團隊立刻用以膠帶、貼紙輔助，重新劃分空間，最後將化療床位，定調於89床。

「要成為頂尖醫院，首先要思考『顧客的感受』，醫院的顧客是誰？除了病患，就是醫師和護理人員！」楊志新指出，傳統醫院的建築設計中，常常透過犧牲護理師的工作空間，成全病患的照護品質，但這樣的取捨，對於同是顧客的醫護，並不公平。

臺大癌醫因此特別在病房層，打造一間間宛如飯店會客室般的「陽光室」。室內有沙發、圖書，能從落地窗遠眺天際線美景，讓醫護在值班空檔，享有一方輕閒之地。

圖／臺大癌醫每層病房都設有陽光室，可讓醫護人員休憩使用。臺大癌醫提供

誠如臺大癌醫關鍵策畫人之一、前永齡健康基金會執行長尹彙文表示，臺大癌醫希望為台灣帶來的，是在「蓋」醫院的經驗中，梳理出明日醫院的「概」念，最後培育出下一代的醫學人，永續灌「溉」台灣的醫界。

若以最新癌症時鐘推估，未來80年中，將有約970萬人罹癌，等於在台灣，每2.5人就有1人，可能罹癌。

面對癌症日趨普及，在揮別昨日之癌的醫療之怨後，臺大癌醫展現的抗癌新願景，反映的正是我們每一個人，都應該培養的「與癌症共存新覺悟」。

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