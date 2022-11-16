五大重點牽動台海未來！台灣遇上「習強人」 兩岸走入關鍵五年

【文．邱莉燕】

二十大報告涉台部分主軸是「反獨與反外部勢力」，顯示對北京而言，台灣問題就是美中問題。在美中大國博弈的地緣政治上，台灣該如何應對？

「國家統一、民族復興的歷史車輪滾滾向前，祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現！」中共二十大的開幕式上，習近平的發言陡然提高些許聲調。

宣讀完「解決台灣問題總體方略」的最末一句，台下2340位中共黨代表立刻奉上最熱烈的掌聲，迴盪在人民大會堂裡長達30秒。

身為中共中央總書記，習近平可說是史上最了解台灣的大陸國家領導人，擔任過11年的福建省長，在一長串的現職名單上，有一個「中央對台工作領導小組組長」。他的夫人彭麗媛甚至一度來到台北進行文化交流，邀請國民黨老兵的親生舅舅北上探望。

問題1 二十大報告提及「外力」，有多關鍵？

習的作為，深深影響了眾多台灣人的命運。他第一任期推動的「互聯網＋」「大眾創業萬眾創新」，吸引不少台灣年輕人西進，尋求前途翻身的機會；第二任期實施的「31條惠台措施」，則以更大力度給予台灣同胞「同等待遇」。

2022年10月16日，中國共產黨二十大的召開，特別值得台灣人關注，因為這意味著中國大陸解決台灣問題的政治時鐘，即將啟動運轉。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳在二十大召開前，精準預測了二十大報告中的對台論述，包括「堅決反對台獨分裂行徑」「堅決反對外部勢力干涉」「深化兩岸各領域融合發展」等。

其中，習的十九大報告，並未提及外力介入的詞彙，而張五岳事先便判斷二十大一定會觸及。

「二十大跟十九大一個最大的結構性改變，就是2018年開啟的美中大國博弈，」張五岳說，美國已不諱言中國大陸是美國地緣政治最大挑戰，並擺開架勢，全面性遏制大陸。

當貿易戰、科技戰陸續出征之際，亦同步猛打台灣牌。兩岸關係未來怎麼走？其實在極大程度上取決於中美如何互動，正所謂「美中的大兩岸，決定接下來的小兩岸」。

問題2 俄烏戰爭如何牽連台海局勢？

另一方面，俄烏戰爭的結果，也可能改變中國大陸解決台灣問題的方式。

美國知名華裔學者、布魯金斯基金會約翰．桑頓中國中心主任李成，和《紐約時報》專欄作家佛里曼（Thomas Friedman），10月4日舉辦一次關於中共二十大的對話，多層次討論了中美關係的走向。

李成說，中國人知道，如果俄羅斯被北約和美國擊敗，他們下一個攻擊目標就是中國大陸。如果美國和北約在台灣問題上繼續步步緊逼，中國大陸就只好與俄羅斯加強和加深合作。

李成還指出，如果美國將中國大陸當做最可怕的敵人，在台灣問題上不斷試探中方，便是置北京於尷尬境地。

「因為沒有哪個中國領導人支付得起失去台灣，和受到北約攻擊的代價，」這位曾多次準確預測中央政治局常委人選的專家說：「這種互相強化的恐懼和仇恨，是當前危險所在。」

北京市一位社會科學家則從另一個角度觀察，假使俄羅斯即將戰敗，中國大陸有可能會「動台灣」，藉以牽制歐美的精力，企圖「圍魏救趙」，扭轉俄羅斯的敗局。

「因為如果中國大陸不這麼做，就要準備在未來五到十年，做一個孤獨的大國，」這位社會科學家說。

他進一步分析，俄烏戰爭最可能的走向是和談，若是這種結局，美國原本集中在中國大陸的資源，無需被調動到西線。倘使此刻中國要再想動台灣，面對的將是美國帶領亞太地區盟友，共同遏制來自中國大陸的威脅；而中國大陸計畫採取的軍事行動，也已朝向細節層面準備。

而在多變詭譎的地緣政治中，無論是哪種假設，台灣都很被動。

問題3 習第三任期，統一不交白卷？

二十大議程中，中央政治局常委的人事底定，未來五年的大政方針和行動綱領指定方向，將對美國和世界產生不可避免的影響，而習將在塑造這些成果中，發揮最關鍵的作用。

當然，也包含對台灣的作為，部分專家研判，二十大將更強調「和平統一」。儘管也有人認為，解決台灣問題，並不是習在未來五年最看重的優先事項。

圖／兩岸會否走向兵凶戰危，考驗台灣執政者的智慧。軍聞社提供

銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌逐字逐句分析二十大報告指出，習近平說「解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定」「堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景」，這幾句話其實涵蓋一個中國原則跟九二共識，就是中國人自己決定。

報告中並把「絕不承諾放棄使用武力」，以及「保留採取一切必要措施的選項」這兩句話並列前後連接，同樣具有深意。

「絕不承諾放棄武力」，原為鄧小平說過的話，「保留採取一切必要措施的選項」，則是江澤民所言，這些暗示都劍指外部勢力的干預。但，歷任中國大陸最高領導從未贊成「武統」。

同時，要注意的是，這兩句話針對的，是外部勢力干涉和台獨分子及分裂活動，而不是泛指所有台灣人，代表中共在統戰的策略上，聰明採取了一種差別對待和精準打擊。

至於「國家統一、民族復興的歷史車輪滾滾向前」，此處的玄機是「國家統一」放在「民族復興」前面，意味著國家統一的重要性高於民族復興。楊開煌推斷，習在這一任，對統一會有比較具體的措施，或是非常積極的作為。

問題4 「統一台灣」已有時程表？

習近平是一個馬克思主義信徒，必定強調辯證法，對他而言，反獨跟促統的辯證就是一體兩面，所以會堅決主張「祖國統一」。

「未來五年，是習近平的第三任期，北京在統一的推動上不會交白卷，也不可能空白，」張五岳指出，相關脈絡早就有跡可循。

從8月10日中國大陸公布的第三部《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，提及統一字眼的次數高達121次；9月15日，中宣部最新出版的《中國共產黨與祖國統一》一書，以及二十大之前，中宣部舉辦的第35場座談會，加上二十大報告中所言「牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」，在在顯示，中國大陸不僅高分貝強調統一，更將口號宣誓提升為可以推進的具體方案。

這是二十大中最大的改變，北京方面在有關對台統一的問題上，已經做了深入的研究，譬如民主協商、統一之後如何治理台灣等，皆已展開探討。突破以往，中共甚至也開始形塑，統一對其他國家有好處的論調。

既然中國大陸政策已將兩岸統一發出集結號，雖然沒有具體行動的時間表，但一定意味著已有大致的時程。

一位長期關注兩岸局勢的中國大陸觀察家曾猜測，習近平為何要在2018年修憲爭取連任？主要就是為了解決台灣問題：「否則，胡錦濤、江澤民不會讓他打破十年領導換屆的慣例。」由此邏輯推斷，和平統一或將在習的第三任期（2023～2027）內完成。

換句話說，假使習沒辦法在第三任期之內解決台灣問題，就不可能再連任。

問題5 兩岸僵局如何化解？

那麼，台灣可以如何與這樣一位大權在握的政治強人互動？

有一句名言：「戰爭爆發，是財富重分配的開始。」儘管專家預測兩岸兵凶戰危的機率不高，但一位長期分析中國大陸總經情勢的台灣智庫研究員，最近碰到人就勸說在五年之內「分散資產以分散風險」，美元、星幣、歐元、人民幣皆可成為布局標的。事實上，台灣是全球人民幣存款的第二大戶。

文化大學社會科學院院長趙建民，則以香港地位急轉直下的處境類比，昔日港獨和外國勢力介入，踩到了中共的紅線，與今日台海緊張局勢的情況一模一樣。

「做為比較小的一方，要讓對方制定對你比較有利的政策，」趙建民認為，台灣務實的政策，不僅應該是如何令對方不敢派兵攻打，而且還要讓陸客和陸生來台灣花錢。

針對中共二十大的相關發言，總統府發言人張惇涵回應：「國安團隊嚴密掌握相關局勢，並持續密切關注相關發展。」

張惇涵並強調，蔡英文總統在2022年國慶談話中提到的，在理性、平等及相互尊重之下，蔡政府願意和北京當局，尋求雙方都可以接受的、維持台海和平穩定的方法。

由此看來，未來五年可能到來的「和平統一」，將常伴台灣執政當局左右。目前的僵局如何化解？似乎仍然沒有更新鮮的主意，但至少重新建立起直接溝通的管道，有其必要。

在美中大國博弈的地緣政治上，這或許正是缺乏主動權的台灣，必須要思考與推進的方向。

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