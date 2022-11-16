透視中共二十大 解碼紅色野心

【文．邱莉燕】

中共二十大落幕，現任中國國家主席習近平取得毛、鄧之後史無前例的第三任期，正式開啟「習連任新時代」。然而，二十大後沒有蜜月期，一連串政經挑戰接踵而來。對內，疫情重創、經濟疲弱，如何救市成了難題；對外，全球景氣動盪，西方各國反中情緒高漲，亦考驗外交智慧。尤其，美中角力加劇，拜登政府祭出新一波晶片禁令，意圖封殺中國大陸高科技業崛起。兩強科技硬脫鉤，波及台灣半導體產業，台廠該如何因應?地緣政治形勢惡化，未來關鍵五年，兩岸關係如何變化？《遠見》前進北京現場直擊，進行深入報導。

中國大陸應該是全世界最多PCR路邊檢測的國家了，走在北京街頭，不論往哪個方向走上一公里，就能看到PCR免費檢測的核酸站，男女老少乖乖排隊等著捅喉嚨。

計程車司機緩緩駛過天安門廣場前，一點也不想談誰接任中國國務院總理，轉頭打聽起台灣大學生的薪資水準，接著語氣委屈說：「這三年來生意很差。」

對比市道的冷冷清清，各類宣傳標語倒是熱熱鬧鬧。「喜迎二十大，同心跟黨走」「迎接二十大的勝利召開」的紅布條處處可見；中央電視台播映著《非凡十年》《我和我的新時代》等紀錄片；國家展覽館張羅的「奮進新時代」大展，中共中央總書記習近平是第一位參觀者。

圖／中國國家展覽館在二十大期間推出「奮進新時代」大展，羅列習近平主政10年的各項政績。邱莉燕攝

在這樣的氛圍下，中國大陸迎來了2022年最重要的政治活動：中共二十大。

全名為「中國共產黨第二十次全國代表大會」的二十大，為期一週，34個省市自治區、共2340名代表奔赴北京。觀察家總結二十大的「三件大事」，一來商討十年一次國家執政層峰的換屆選舉，二來討論當下困難的經濟情勢有無解方。更重要的是，面對以美國為首的西方世界，從科技、貿易到外交的各式「圍堵」，中國大陸如何破局。

毫無懸念，習近平再次當選中共中央總書記，打破了後鄧小平時代國家領導人十年一換的慣例。從最新當選的中央政治局常委中，也看不出誰有可能是習的接班人。兩岸關係專家推測，權力高度集中的習，有可能一路掌權至2032年，儘管屆時他已經79歲，這個年齡正是「建黨百年，全面建成小康社會」奮鬥目標中、理想的人均壽命。

習執政十年獨攬大權，戰狼外交國際樹敵

習近平執政十年，中國大陸變了。

GDP總量從他2012年接任時的51.9兆人民幣，躍升至101.6兆人民幣，首次超越百兆大關，中國大陸成為全球化的最大受益者。在製造業規模、外匯儲備、貨物貿易額、高鐵高速公路網，皆排名世界首位。

圖／邱莉燕整理

但國力的強盛，很自然地令周邊國家感覺受威脅。「偏偏又屢屢在國際場合上做出戰狼外交式的發言，更是成功讓中國變成全世界的敵人，」一位北京、一位深圳的知情人士不約而同說，十分恨鐵不成鋼。

習近平在這十年逐步走向集權。他在前兩個任期內，以驚人的速度和規模，鞏固了自己的權力基礎。

習上台後，創立許多跨部會協調的領導小組，由習自任組長；2018年，通過深化黨和國家機構改革，將原先的政府職能劃歸至黨，削弱政府決策權；國家機器強化對社會的控制，進一步箝制言論；就連這次二十大中央政治局常委人選、最高權力層人事任命，也主要由他拍板，而不似之前是派系協商的結果。

美國布魯金斯基金會約翰．桑頓中國中心主任李成分析，對軍隊大刀闊斧的改革，則令習在軍中擁有極大的權威和影響力。

「習近平說Yes，軍方沒有一個人敢說No，」淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳的觀點相同。

不過，絕對的權力導致絕對的腐敗，張五岳認為，中共接下來要避免的是，由於權力過度集中於一人，而可能產生的錯誤判斷。同時，在後習近平時代，中南海顯然很難再有一位「衣缽傳人」，能像習一樣，能讓自身權力如此集中。接班的難點，不亞於「面臨國內政策和外交關係前所未有的挑戰」。

重拳整治炒作房地產、反互聯網平台壟斷、補習培訓機構全面叫停等，種種「堅決遏止資本市場無序擴張」，既是產業發展的刮骨療傷，其實也暴露了中共某種程度「反商」「不相信知識分子」的本質。

當爛尾樓風波、阿里巴巴騰訊收到天價重罰、數百萬補教業老師一夕之間失業，高度吸引人們的目光時，卻鮮少有人注意到，中國大陸農村發生了更翻天覆地的變化。

一位阿拉善生態協會成員受人所託，從2009到2019年深入鄉間，幫助農村發展。全中國不過2800多個縣，她跑了700多個貧窮縣。十年直擊貧窮最前線的她，發現從習近平上台後中國農村的變化，深受觸動。「住在農村，比住在城裡還舒服，」她說，很多人不相信二十大報告中，宣稱近一億人口實現脫貧，認為平均每年有1000萬人擺脫窮苦生活，只是宣傳口號，但她親眼見證「這些都是真的」。

圖／邱莉燕整理

以四川中部的中江縣為例，曾名列該區人均收入最低，農民以種植中藥材丹蔘維生，但可種植的農地都很小一塊，通常是靠親戚朋友之間互相借貸，才有錢買種子化肥。

2013年起，新政出籠，農村信用社的辦事人員挨家挨戶敲門，詢問農民要不要無息借款？有了金融支持，農民就有辦法種更多地，迄今販售丹蔘，一年可以賺上百萬人民幣，與貧窮說再見。

這位善心人士指出，這些之所以發生，一則固然是大陸經濟實力騰飛，政府手握銀彈，得以改善農村生計。二者，脫貧被列為地方官員的政績KPI，脫不了貧要下台，貧脫得好就升官。第三，習大力打擊貪汙貪腐，不僅是「打虎」「拍蠅」「獵狐」，也避免了中央轉移支付下發的扶貧款，被層層A走。

習近平執政，儘管把財富金字塔的上層削掉一塊，但金字塔的下層也向上收縮。一位大陸500強企業的董事也認為，成功脫貧才是中共百年不倒的關鍵。

就像某一日，公司司機在路上恭敬向他請教，竟然問出「什麼是元宇宙？」求知欲之高，令他吃驚不已。司機又講起故鄉臨縣本來一貧如洗，現在縣長帶頭在網路上直播帶貨，帶動當地農特產大賣，原本出外打工的農民因此回家後種田致富，令司機羨慕不已，也起了返鄉念頭。

「習近平給了廣大人民一種叫『期望』的東西，」這位身價不菲的外籍商人高度評價說。

很難想像，「世紀惡棍」和「農村救星」兩種截然不同的稱呼，匯聚於一人身上，宛如光譜的兩端，就像中國社會面是如此的M型化，有些現象糟糕無比，但也有美好、欣欣向榮的地方。

未來，習近平邁向第三任期，應該不會跛腳，不過，顯然要比掌權之初面對更加嚴峻的內外情勢。

挑戰1〉尋找經濟成長的新動能

中國大陸2022年第二季GDP成長率僅0.4％，創下歷史新低。力歐新能源執行董事陳子昂指出，如果拿來跟經濟大國比，「這個數字沒什麼，美、英、台都非常嚴峻。」但跟新興國家比就遜色很多，「跟自己比，更是糟透無比。」

各個國際機構，如世界銀行、IMF，紛紛調低對中國大陸全年的財測。過去十年，大陸經濟大幅躍升，但GDP成長率增長的速度，正逐年穩步放緩。

挑戰2〉中美對抗升級，摩擦有增無減

中國大陸經濟正處於工業化的提升階段，要從中低階產業往高階創新轉型。值此關鍵階段，卻遭逢美國在5G、半導體等領域的全面打壓和排擠，並佐以台灣問題側翼進逼。就在二十大召開前夕，美國宣示全面性競爭對抗中國。

中美半導體博弈，表面拚先進製程和研發能力，實際上拚的是核心價值的底線，霸權主義要求社會主義改變體制，勢必行不通，衝突很難消弭。

挑戰3〉嚴控疫情，強勢領導累積民怨

疫情發生已有近三年，世界衛生組織指出，新冠病毒大流行結束「在望」。目前，世界其他國家已選擇開放，大陸仍堅定不移地貫徹「動態清零」方針。

14億人每隔兩天要做一次PCR，淘寶上購買的商品，經常因疫情防控而不得流通、退回廠家。人們若是跨省市很容易被「彈窗」，居家隔離七天，眾多中小企業主因此時不時接到員工的防疫假單。動不動就全城封鎖，衝擊餐飲零售和工廠生產，無論官方再怎麼刺激大眾消費意願，亦欲振乏力。

種種不自由、不方便，在COVID-19病毒毒性大為減弱的情況下，更顯得動態清零像是「變」態清零。

日常生活神經一再被緊繃，出行購物被壓抑成為常態。當常態憋得太久缺乏調節，會不會瀕臨病態的邊緣？誰也沒有答案。

圖／邱莉燕整理

另外，面對一個比較強勢的領導，官員不敢做主，就怕做錯事、說錯話。官方決策反覆不透明，不可預期的事務變多，也致使某些企業家「不想幹了」。

「這是現在中國政府最大的問題，」一位大陸知名創投業者說，部分企業家的信心受到打擊，乾脆轉進海外，他們並非另起爐灶，而是換個新身分，以保障人身及資金安全：「新加坡在今年冒出很多新富豪，都是中國臉孔。」

「與西方脫鉤」成主調，強化科技自主創新

隨著習近平第三任期到來，面對眾多的未知數，他有哪些計畫、優先事項和突圍之道呢？

策略1 力推國內大循環〉擴大內需，刺激消費與投資

北京市一位經濟學家指出，首先，要釐清中國近期經濟低迷的「元凶」，主要是國外訂單枯竭。

自2022年8月，大陸來自歐洲和美國的訂單大幅度下降，從貨櫃運費的漲跌便可窺知。先前開往歐美船運一個集裝箱的運費是4000～5000美元，貴的時候一萬美元，到了8月直落至10美元，因為無貨可運。

歐美需求萎靡，源於惡性通膨和電費大漲，「全球性的不景氣，預估未來兩年大家都得勒緊褲帶，」這位經濟學家說。

西方需求既然不可期，只好繼續側重內需市場，這正是習近平二十大報告中，關於經濟發展的行動綱領和大政方針，依然強調「加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進」的緣故。

市場投資人一致看衰中國經濟，卻有一個現象令人玩味：歐洲製造業各大企業瘋狂加碼對中國的投資。

德國福斯汽車宣布投資24億歐元，與中國公司地平線合作自動駕駛技術開發；BMW、奧迪和賓士也不甘示弱，斥資450億人民幣，在中國設立新能源汽車廠。全球光電技術龍頭蔡司集團首度在大陸購地建廠，將落戶蘇州工業園區。法國空中巴士在天津的組裝廠再升級，德國能源巨頭巴斯夫也做多中國，宣布在廣東湛江投資100億歐元的生產基地正式投產，並將追加投資。

根據中國商務部的統計，2022年1至8月，歐盟對大陸投資增長了123.7％。中國企業海外投資與金融風險研究中心主任鄧旭分析，大陸市場潛藏的商業活力有待開發，投資中國，有益於鞏固這些歐洲巨頭的世界領先地位。「其實，還有很多離開中國的外資企業包括日本，現在想重回中國，」鄧旭透露說。

策略2 科教興國〉強調科技人才與新創自主

電電公會大陸副首席代表、英業達集團北京總經理邱全成，則是觀察二十大報告中特別提及的「科教興國」，全面提高人才自主培養品質，著力造就拔尖創新人才，最令產業界人士振奮。

圖／美國祭出大規模晶片制裁措施，激發中國加速科技自主創新。邱莉燕攝

「中國大陸現在很鼓勵學生讀技職，不禁想起當年台灣五專生變科技公司董事長的榮景，」邱全成說。若再結合「專精特新」政策，藉由資本市場的資金支援，致力於扶持中小企業成為隱形冠軍：「這一步大有可為，尤其是對台商，很多是精通某項製造關鍵零組件的技術。」

至於美國裹挾關稅、晶片和先進設備擠壓中國，的確讓一些大陸企業受傷甚重，但也意外激發中國公眾的極端民族主義和反華盛頓情緒急劇上升，全國齊心傾力發展自主創新。

圖／邱莉燕整理

二十大的開會場所人民大會堂，莊嚴肅穆，地毯厚得連2340人一齊踩下也無聲。就在人民大會堂的東大廳，專門安排了大陸國產C919大型客機的成果展。習近平一邊參觀，一邊盛讚項目團隊：「是國家棟梁，英雄功臣。」並期許「大飛機事業一定要辦好」。

國家主席特地召見，因為C919大型客機的確不凡，目前，全世界只有美國波音和法國空中巴士等四家公司能製造民用客機，C919一方面象徵中國大陸傾舉國之力，攻克了關鍵核心技術，一方面代表其他高科技領域可以比照看齊，推進自主創新、建設製造強國。

圖／大陸成功自製C919大飛機，被視為自主創新的代表作，民族自信心亦大增。達志影像

總的來說，儘管習政府下的經濟思惟和政策傾向，「與西方脫鉤」的大方向已定，中國大陸仍是一個機會與風險兼具的投資熱土。

而面對一個一聲令下，就能讓共軍攻打台灣的掌權者，所有台灣人都該認識他。不管喜歡他或厭惡他，無論對方將成為盟友還是敵人，皆需有所準備。

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