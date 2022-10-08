霧峰林家花園啟動博物館園區觀光 迎戰疫後旅遊潮

【文．胡華勝】

台灣國境解封在即，準備好出遊了嗎？不急著飛國外，台中就有一處國定古蹟等著你挖寶！走進霧峰林家，從歷史文物到中西融合的建築風格，一次看盡家族200多年的底蘊與風華。

隨著全球疫情趨緩，大多數國家早已開放邊境。行政院也宣布台灣的國境解封將在10月中旬後實施，讓悶了快三年的台灣旅遊業者開始摩拳擦掌，準備迎接國旅與海外觀光客，恢復昔日榮光。

擁有台灣規模最大的國定古蹟建築群、名列台灣五大家族的台中市霧峰林家，也不例外。

18世紀中到台中霧峰開墾，奠定基業的林家，曾是台灣聲勢最盛的五大家族之一。最著名代表人物林獻堂，參與推動地方自治、民主議會、興辦學校、成立文化協會等，成為台灣近代史上不可或缺的一頁。

如今，林獻堂曾孫、現任林獻堂博物館館長暨明台高中董事長林承峯，也跟許多旅遊業者一樣，希望用「博物館觀光」，迎接疫後旅遊熱潮。

霧峰林家花園至今仍然保留了規模龐大的古蹟建築群，從南到北，長約300公尺，沿著建築群外圍走一圈約一公里，總面積約1萬5000坪。

區內除了有文物收藏豐富的林獻堂博物館，還有充滿歷史意義的萊園。萊園內的五桂樓，是櫟社詩人把酒論詩之處，被戲稱為「酒樓」。

圖／名列台灣五大家族的台中霧峰林家花園，擁有台灣規模最大的國定古蹟建築群。

清末民初的重要政治人物、思想家梁啟超，曾於1911年訪問台灣，就下榻於此，與林獻堂等台灣士紳交換非武力抗日路線。梁啟超對萊園美景讚賞不已，也對林獻堂非常欽佩，特別賦詩12首做為留念，成為萊園的重要歷史。

加上園區內的荔枝島、小習池、飛觴醉月亭、木棉橋等，以及其他宅邸建築，組成了霧峰林家的特色建築群。

博物館〉珍藏豐富歷史文物

這裡一直保存著自林獻堂留下的豐富文物典藏。2000年時，林家後代以「林獻堂文物館」的形式展出。2015年，立法院通過《博物館法》，強調「公共性」「公益性」與「專業功能性」，林獻堂文物館因此也從2018年起，改制升格為博物館，展覽空間由原本100坪，增加到250坪，並陳列更豐富的歷史文物。

林承峯很有把握，此館是現代人回朔台灣近代縮影最豐富的博物館，跨越清朝、日據時期及民國共200多年，是台灣少數完整保留文物的博物館。

「外國觀光客到台灣，在故宮看到的是5000年中華文明，但在這裡，他們才能更了解台灣近代文明，更了解台灣，」林承峯說。

圖／林獻堂曾孫、現任林獻堂博物館館長林承峯，希望用「博物館觀光」，迎接疫後旅遊熱潮。

館內珍藏的《灌園先生日記》（林獻堂又號「灌園」），共27本，是鎮館之寶。日記以台灣人的視角寫下當時生活中各個面向，敘述了當時他看待事物的視野，讓後人有機會從日記中窺得當時社會的樣貌。

林獻堂日記還有一個特色，是他對時間觀念的重視。他詳實地寫下幾點幾分做什麼事，不僅對準時這件事相當重視，更增加了後人對事件的歷史掌握度及可信度。因此，這27本《灌園先生日記》也被中研院台灣史研究所以電子書形式做為重要收藏。

霧峰林家當年所使用的生活用品、家具、男女服裝與飾品、時鐘等，也是館內主要展示項目，讓後人可以比較過去與現今的差異。

除了日記、文物，館內還有林獻堂的墨寶、手稿、書畫、照片、明信片等珍貴紀錄。林獻堂一生精彩，除了旅居過日本，也曾在近100年前、1927年從基隆出發，壯遊世界378天，堪稱台灣環遊世界第一人，行跡穿越亞非、歐美，旅遊16國、60多個城市，留下珍貴的紀錄與手稿。

館內也收藏不少畫作，包括陳慧坤、郭雪湖、楊啟東等台灣早期本土畫家。

圖／博物館內展示了林獻堂的日記、墨寶、手稿、書畫等珍貴文物。林獻堂博物館提供

萊園〉融合中西風格建築

至於萊園，於1875年開始修建，融合山、水與人文是最大特色，與板橋林本源邸園（林家花園）、台南吳春貴的「吳園」、新竹鄭用錫的「北郭園」合稱台灣四大名園。萊園歷經100多年的增建修補，顯現了初建時的閩南式風格，也有江南庭園與西洋建築色彩，與近年添加的現代建築，園內建築堪稱是100餘年來台灣建築史的縮影。

圖／萊園內建築融合不同時代風格，堪稱台灣建築史縮影。

櫟社〉保存發揚台灣文學

除了博物館、萊園，1902年所成立的「櫟社」，也在園區內留下許多重量級的文物，像是「櫟社二十年題名碑」及「櫟社三十年紀念鐘」。

「櫟社」是日治時期，在台灣中部成立的詩社，與晚了幾年成立的「南社」與「瀛社」，合稱為台灣三大詩社。林獻堂參與櫟社後，成為靈魂人物，林家自然成為主要的活動中心。

櫟社成員幾乎都是素具人望的地方領導階層，詩會常常一辦就是三天三夜，也會邀集南北各地詩人參加，還有書畫、音樂、圍棋作為餘興節目，詩會課題十分多樣化。

櫟社20周年時，豎立了一座當時被譽為全台灣最美麗的水泥塑碑，正面雕麒麟、後面雕鳳凰，取「麒麟吐玉書」「有鳳來儀」含意，致敬傳統文化。

1931年為慶祝櫟社30週年，鑄造了一座「櫟社三十年紀念鐘」，鐘上刻有銘文：「小叩小鳴，大叩大鳴，願我多士，雅韻同賡，振聾發瞶，勿墜清聲。」可以看出櫟社在當時地位的崇高，這鐘目前展示在林獻堂博物館中。

舉辦音樂會，重現櫟社風華

林承峯指出，今年適逢櫟社創立120週年，他很早就啟動規劃特殊的紀念音樂會，將於今年10月22日以世界名曲激盪台灣古典詩詞的方式，透過音樂，以比較輕鬆方式，讓詩詞的意境能進入現代人的世界裡，重現120年前櫟社的風華。

霧峰林家花園林獻堂博物館

櫟社120周年紀念音樂會免費報名

重現霧峰林家百年音樂饗宴

弦樂五重奏與女高音詮釋出台灣古典詩詞新樂章

【時間】：111/10/22（六）16:00-17:00，請提早報到

【入場】：15:30-16:00

【地點】：臺中市霧峰區萊園路91號〔明台高中〕

名額有限依報名順序錄取額滿為止，錄取後e-mail通知

當天預計演奏韋瓦第E大調小提琴協奏曲《春》第一樂章、呂泉生的台語藝術歌曲《阮若打開我的門窗》、黃海懷的二胡經典名曲《賽馬》、劉雪庵的《何日君再來》、鄧雨賢的《望春風》及黎錦光的《夜來香》等東方曲目。

林承峯期望，這次音樂會可以讓觀眾，在新舊文化中找到現代切入點，最終目的是要讓更多人認識台灣文化，進而愛上台灣文化。

他進一步分析，追求國際化的前提，必須先從自我認同做起，霧峰林家可以扮演台灣人自我認同的起點。而國際人士來台，如欲深入了解台灣史，霧峰林家也是一個好起點。

迎接疫後觀光熱潮，林承峯與霧峰林獻堂博物館園區，準備好了。你是否也開始準備你的解封後旅遊清單？

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