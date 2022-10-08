放眼電動車大未來！造局者宣明智：「只是一直快樂的活」

【文．羅之盈】

半導體、電動車、幹細胞、職業籃球隊……，這些跨距宏遠的事業，能不能同時進行？產業名人宣明智可以，因為行動派的他，就是一位自創一格的造局者。

科技人的年度盛事「半導體展」，2022年9月中旬重磅登場，三天展會擠滿產業人士，名人大老忙碌穿梭。定睛一看，黑壓壓人海之中，總有一個中心點，讓一波波的人群轉入問候，又一波波的被推擠轉出，那個團繞的中心點是誰？他是科技人口中的「老宣」，是人緣超好、人脈超廣的宣明智。

圖／2022年9月中旬重磅登場的半導體展。蘇義傑攝

對台灣人來說，半導體是人人都知道一點的高科技產業，如今的一切蓬勃，始於40年前學者的努力、政府的引導，還有更多的是兩、三百位產業先鋒，勇敢挑戰未知領域，一斧一鑿開疆闢地，共同成就2022年台灣半導體產業產值高達4.8兆元，占達GDP兩成。這其中就有「點子王」宣明智的貢獻。

「我啊，不敢講是點子王，我是腦子『過動』，又敢把想法跟別人分享，特別是會想一些事業來做，就像畫家總想著怎麼畫、怎麼構圖，」宣明智眼裡閃著光彩，笑意裡有著一貫的調皮。

1980年代從交通大學電子工程學系畢業的宣明智，短暫創業失敗之後，加入初生的晶圓製造廠聯華電子，從基層銷售做起。

他以活潑的創造力拉升業務，並於1991年升任總經理，2000年發揮溝通與執行長才，主導著名的「五合一案」，整併五家公司，奠定聯電快速成長的基礎。

20多年的半導體歷練，與創辦人曹興誠的無間合作，兩人一同帶領聯電從年營收不到百億元，一路成長突破千億元的世界級大廠，是著名的科技圈「造局者」。

更活躍！瞄準電動車大未來

圖／宣明智看好電動車發展大勢，今年與全家便利商店合作全台首輛智慧零售電動車。蘇義傑攝

2006年後，宣明智淡出聯電，眾人原以為他將就此離開視線，但怎料「腦子過動」的他，卻比以往更加活躍，持續創造新局。

16年來，他穿插幾項政治活動，參與政府與產業的溝通；涉足運動產業，協助職業籃球隊「攻城獅」成立；著力深入生技產業，推動幹細胞研究；更成立多家創投公司，關注多元面向，密切與新創團隊聊未來、聊商機。

算一算，宣明智40年來親身參與成立的公司，竟然已經超過100家！其中數十家成功上市櫃，他並擁有豐富併購及重整經驗。

「去看看我們做出來的智慧零售電動車吧，」半導體展會現場，宣明智帶了一輛「新車」，可愛又新奇的模樣，受到群眾圍觀。

看好電動車發展大勢的他，今年與全家便利商店合作全台首輛智慧零售電動車，上面備載零食、便當、飯糰、冰飲，「這輛車從去年12月開始討論要不要做，到今年7月做出來，只花了七個月，」宣明智驕傲地說。

老宣的驕傲其實有些道理，因為這輛車是正港的MIT台灣製造，老宣為新經濟再造一局。

理解台灣供應鏈實力的他，一收到合作邀約，盤算關鍵零組件支持的可能性，迅速約飯七、八位董總，就在餐桌言談之間談定方向，最終串聯15家廠商，包括公信電子、合擎、創奕能源等，完成這場「快到驚喜」的實作。

「電動車裡面，躲的全是IC晶片，但全世界沒有幾個國家有IC產業，」宣明智分析，一台車裡零零散散那麼多晶片，誰來供應？而且，IC板不是插了就能用，需要軟體配合，也就需要應用工程師從設計源頭就陪著完成，再加上新產品需要深度客製化，電子產品的改版迭代又快，軟硬整合、系統設計、系統能力等複雜而連貫的作業，「這些瑣瑣碎碎的事，全世界誰會做？就台廠最厲害。」

善溝通！用故事拆解繁複概念

圖／宣明智喜歡講故事、享受與人溝通的過程。蘇義傑攝

談起電動車，宣明智一如40年前看到半導體商機的興奮，反應很快的他，採訪時，常常問題才開啟，就已經一二三四五的拆解答案。

他喜歡說個小故事，串聯繁複的概念，可以感受到他非常喜愛、甚至是享受與人溝通的過程。

宣明智表示，電子製造很難，單打獨鬥無法成局，「以前有個故事，有位大內御廚離開皇宮，回到家鄉，鄉親都在拜託，說你燒菜給皇帝吃，都吃了什麼，也燒給我們吃。他一直拒絕，後來受不了了，只好說，我是御廚沒錯，不過，我是負責切蔥的。」

他笑著三言兩語，就清楚又深刻地說明，台灣科技聚落的鮮明特色，就是40年電子供應鏈實力雄厚，以及緊密抱團的共創模式，國外很難複製，「我其實是『巫師』，喜歡看未來，說的不一定有什麼道理，但有人會聽。」

仔細觀察這台智慧零售電動車，除了動力特色之外，冰櫃、咖啡機、微波爐、結帳機一應俱全，兩側廂門緊閉時可做櫥櫃門鎖，開展時可為客人遮陽避雨。

超熱心！樂於幫別人造局

這輛電動車不僅印證台廠造車能力，也看到宣明智「點子多、善交遊、好人緣」的性格。

笑稱「朋友除以敵人，等於無限大」的宣明智，年經時就好動，思緒很快，手腳也快，「而且他的心非常溫暖，這點非常人所能及，」普誠科技董事長姜長安緩緩說。

40年前與宣明智同一天入職聯電的姜長安，談起老長官、老朋友，語氣裡都是感謝。

姜長安表示，宣明智非常熱心幫助朋友，當他發現朋友ABCDE之間，E朋友缺的、A朋友有，B朋友不足的、CD朋友可以補充，他就會主動串聯大家，無私分享，共進共好，「1986年我離職去創業，做為我的主管的他，不僅沒有生氣，還送上滿滿祝福，普誠第一單生意，甚至是他默默轉介而來。」

宣明智不僅是幫自己所在的事業造局，也幫別人造局，如同普誠的串連故事，深入產業各個角落。

交大校友會總會執行長陳俊秀表示，2011年時任會長的宣明智，計畫成立「交大天使俱樂部」，號召交大校友成立創投社團，以天使投資人方式，一同關注新創領域，投入資本，創造未來，「一開始草擬邀請天使的文案，怎麼看都不夠說服力，後來我們左思右想，在第一句加上『宣明智學長囑咐我，邀請您參加』，一切就妥當了。」

後來有多少人參加？一週之內，100位帶著資本的「天使」聚集，足見宣明智超強的號召力。

「這些事其實不用硬兜，宣董在竹科照顧過很多人，大家都是心甘情願的回應他，」陳俊秀有感而發地說。

所以善於造局的宣明智，除了天生熱情性格使然，更重要的是他對生命的態度：「溫暖」與「分享」，也包括他對趨勢的「精準預測」，以及對產業的「使命感」。

姜長安補充，宣明智的號召力，源自他友善熱情以對的淵源，但同樣重要的是「他看得很準」，對產業未來，看得又遠又精闢。

職涯歷練豐富、又在宣明智身邊工作10年的特助黃志浩表示，跟在宣董身邊才知道「老闆」與「企業家」的不同：「老闆在乎的是自己的團隊，注重橫向連結；但企業家對社會有更多關注，願意承擔領航者的任務，帶動更多縱向串連。宣董就是這樣的企業家。」

愛挑戰！70歲後更能放手去做

圖／宣明智所著的新書《電動車產業大未來》。蘇義傑攝

回望過去40年歷練，現在的自己，是不是小時候夢想的模樣？宣明智放遠了視線：「很小的時候，我想當醫生，因為父親身體不好，常跑醫院，那個情景讓我想做點什麼，但後來發現我有色盲，當不成醫生（笑）。」才思敏捷的宣明智，這時想了半晌：「之後就真的沒有什麼人生規劃。」

宣明智雖就讀頂尖的建國中學、交通大學，而且父母都在教育界，父親甚至辦學光啟高中，但自己其實並不喜歡念書，所幸「自知」。

宣明智大學畢業後，家裡安排去美國留學，但他就是不去，因為他知道到了美國，也不會喜歡念書。他也知道，大學同學們技術與知識都比他強，所以進入產業，選擇的是業務領域。

「這一路，我就只是一直快樂的活，喜歡跟人聊，喜歡得到新知識，」宣明智怡然自得說著。

今年邁入「從心所欲」的70歲，還在產業造局，心境有何不同？宣明智直言，本來以為可以休息一下，殊不知一直有人找他做事。

「我喜歡做『新』的事，一直迎接挑戰。以前做事，可能還會為了生活、在意周遭的人怎麼看我，而做一些考慮。但到了這個年紀，我比較能放心放手去做。」

宣明智

出生：1952年

現職：宣捷集團創辦人、公信電子董事長

學歷：交通大學電子工程學系

經歷：聯電、矽統科技、友訊科技、智原科技等多家科技公司董事長

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