陳時中一句話 讓產險業慘賠超過1000億？

【文．彭杏珠】

疫情不僅衝擊經濟與健康，也引爆史上最嚴峻的「防疫保單」大海嘯，輿論大多將責任歸咎於保險公司，但事實真是如此嗎？誰是壓垮產業的最後一根稻草？

這場有史以來最嚴峻的「防疫保單」大海嘯，難道僅有保險公司犯錯？

淡江大學風險管理與保險系副教授賴曜賢認為，產險公司意外將保單設計成像賭局一樣，已願賭服輸，至今仍持續理賠失血中，但當莊家（指保險公司）發現口袋沒錢想下車時，政府卻不讓他們下車，賭金從700億增至1000億，預估恐增至1500億，衛福部、金管會至少要扛起四成的責任。

防疫政策大轉彎，理賠案件大爆量

今年4月8日，當指揮中心緊急決定，從「清零」一步到位「與病毒共存」時，也開啟「防疫保單之亂」的夢魘。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠質疑，指揮中心成天喊超前部署，自詡防疫模範生，卻落入快篩劑缺、口服藥缺、PCR檢驗量能缺、病房缺，什麼都缺的窘境；防疫政策180度大轉彎，正是壓垮保險公司的最後一根稻草。

當申請理賠案件如雪片般飛來，拒保糾紛頻傳時，當時的指揮官陳時中卻說了一句經典名言：「保險歸保險，防疫歸防疫。」簡簡單單十個字，將球丟給金管會。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗認為，衛福部當然要究責，不可能防疫歸防疫，保險歸保險，這兩件事互為衝擊，不可能我做我的，你做你的。

金管會面對指揮中心、保險公司、消費大眾，以及各方的關切與壓力，只能配合指揮中心的防疫政策，協調產、壽險公會制訂規則。

但，這並不意味金管會沒有失責。

邱臣遠認同4月疫情爆發時，為避免醫療體系崩潰，「確診者不能全往醫院送」是對的。但金管會要求「比照辦理」的決定，對「理賠依據過往風險值精算」的保險公司來說，卻是不可承受的重大災難。

對理賠衝擊最大的，正是「居家照護＝住院」的防疫政策。

防疫險理賠包含隔離、確診及住院治療。保單精算的前提是隔離、確診或住院，都要當事人待在特別且有限環境中（如醫院、檢疫中心、防疫旅館）才成立，「按理說，不可能發生鉅額賠償，金管會最大的錯誤在於該管的不管，又要求業者配合政策，數次更改理賠定義，才釀成防疫保單之亂，」邱臣遠直指核心。

金管會保險局局長施瓊華澄清說，金管會是配合中央解決醫療量能不足的困境，協調產、壽險公會討論「居家照護＝住院」事宜，最終公會同意，就已售防疫險商品承保範圍，包含住院日額保險金部分，無症狀、輕症確診者，於居家照護期間，比照一般住院予以理賠。

圖／彭杏珠整理

太牽強！輕症居家也要給付住院日額

產險公司主管戴綱維（化名）說，確實是公會協調同意，但當時的時空背景是保險公司如過街老鼠，人人喊打，只好全力配合政策理賠。但明明沒有住院，卻要給八天住院日額（確診第一天＋七天隔離），剛開始有公司設定條件，必須使用抗病毒藥才賠，後來很多家承受不住輿論壓力，下修門檻，連開「普拿疼」都認了。

「只要居家照護，就給八天的融通住院日額給付，或是一筆慰問金，」戴綱維說，為何會用融通或慰問金的字眼，因為根據合約條款，沒有住院行為就無法理賠。中重症住院一定理賠，但無症狀、輕症在家照護，也要給住院日額，實在說不過去。

曾銘宗認為，錯在指揮中心，只管上游的防疫，不管下游的理賠，按合約規定「必須有住院行為才能理賠」，行政院應該出面協調解決，卻毫無作為。

另外，「快篩陽＝確診」的政策，誘發「道德風險」係數，釀成理賠黑洞。

目前的確診、隔離通報系統很簡便。民眾快篩陽時，透過視訊診斷，醫師根據病人情況開藥，由於99.7％以上都是無症狀或輕症，多是開普拿疼、喉嚨痛的藥，醫師會向主管機關通報，確診者很快收到簡訊通知：請於24小時內，前往自主回報系統網站核對確診者資料，主動回報同住者資料，並通知工作或就學的聯絡窗口。

施打三劑疫苗同住者，可選擇「3＋4」（3天檢疫、4天自主防疫）隔離，或是「0＋7」七天健康自主管理。確診者、同住家人收到連結後，上網下載確診通知書、隔離通知書，列印紙本，就能向保險公司申請理賠。

由於通報系統簡易，保險公司難以查證同住家人有誰，幾乎是保戶說了算，也很容易發生用同一支快篩劑（陽性）重複診斷確診的「道德風險」問題，保險公司也無從把關起。

在產險公司上班的陳艾玲，月前哥哥確診、媽媽也被感染，她每天都做好防護措施去送餐，卻被朋友笑說，怎麼這麼傻，叫妳哥哥幫妳填寫成同住家人，保險公司又無法查證，就能領隔離理賠金了。「我在產險公司上班，知道產險賠多慘，已影響到其他險種的理賠，大家理應盡量做好防護措施，不要被感染，我怎麼可能去做這種事！」陳艾玲歎氣說。

不只防疫政策影響理賠金的多寡，「保險公司原本可以透過核保，以降低風險承擔，這次似乎也被沒收了？」賴曜賢說。

連保險公司請要保人到公司簽名（停售時，很多業務員搶時間代簽），以完成核保程序，「隨即有立委質詢說，要保戶大老遠跑一趟簽名過於擾民。很多公司做了一天就不敢做了，業務員代簽的要保書幾乎全認了，」產險公司主管說。

賴曜賢舉例說明，就像超商賣蘋果，架上明明僅剩50顆蘋果（一張保單剩下的風險胃納量），結果外面有五萬人排隊繳錢要買，就商業契約來說，產險公司有權不賣，客戶不能說已遞件申請，憑什麼不賣？政府卻有意無意以道德勸說：如果沒有特殊原因，最好不要拒保……。「就是莊家想下莊了，政府不准人家下莊的概念。」

逢甲大學風險管理與保險系副教授宮可倫認為，保險公司擁有最後核保權，當時會選擇承接龐大的業務量，或許是基於外在的輿論壓力，但最終決策權仍在保險公司手裡。如果明知吃下所有保單會造成鉅額虧損，將對股東、客戶及社會造成傷害，就應勇於承擔，行使核保權。

曾銘宗說，保險是商業行為，核保、理賠都要回歸法條基礎，怎麼規定就怎麼處理。監理單位沒有介入的權限，但金管會確實介入了，不太適宜。

施瓊華加以說明，金管會沒有拿走核保權。保險公司有核保權、可以拒保，有很多沒核保成功，不像外界說的通過率達九成以上。主要是有保險公司承諾又反悔，事後才想更改核保規則，這種「溯及既往」對客戶不公平。金管會才出面協調，如業務員已承諾，保戶也繳錢了，保險公司拒保，確實會影響商譽。

產險公會代表業界，向金管會求救！

由於防疫政策大轉彎，產險公司紛紛於4月中旬喊停，但短短幾天的續保、新契約合計達200多萬件，最終金管會與公會協調，敲定在6月30日前核保完畢。

一位產險主管說，公會為何同意壓這個日期，說穿了還是民粹壓力。不要忘了，是200萬件，不是2萬件，同時還得處理百萬件的理賠，企業還被貼標籤、被製作哏圖訕笑。

其實，施瓊華很感謝產險公司的努力，她也深知產險公司從未接過如此大量的要保書，相關人員為完成核保、續保作業，假日都加班，終於如各界所願，在6月30日全數完成核保。

但，防疫保單之亂發生至今已五個多月，保險公司該賠的也賠了、該增資的也在增資，當世界各國普遍將新冠疫情視為流感化，民眾早已不戴口罩、正常生活時，台灣是否也應滾動式檢討一下防疫政策？

畢竟防疫政策攸關理賠金額的多寡，而且已經超過千億，絕非陳時中說的「保險歸保險，防疫歸防疫」。

7月19日，兆豐金控董事長張兆順跟媒體大吐苦水說，由於政府政策轉向，從清零改走共存後，兆豐產停售前爆大量，三天內湧入超過30萬件，最後為配合政府政策全都從寬認定，導致6月獲利大縮水，兆豐產險虧掉一個股本，這一塊（防疫保單理賠）對我們很傷，6月底已提撥48億準備金，還看不到理賠高峰……。

不只兆豐產險，富邦、國泰、和泰、新安東京海上產險，也無法估算出最終損失。

眼見政府即將開放邊境，9月疫情又升溫，確診數又回到4萬人，產險業者吶喊「快撐不下去了」。

9月12日，產險公會代表業界緊急向金管會求救，提出兩大訴求：一、取消快篩陽經診斷就確診，需做PCR才能確認，避免有民眾偽造檢體的道德風險；二、取消居家照護視為住院的暫時措施，回歸保單條款、保險的本質，並懇請金管會向衛福部表達，建議將新冠病毒法定傳染病降級、居家隔離「3+4」改成「0+7」。

金管會回應，了解業者面臨的問題，深知財務壓力沉重，會向衛福部建議，並研究可行方案。就金管會職權部分，9月20日緊急提供二項協助措施：計算資本適足率（RBC），遞延所得稅資產從逐年認列計入RBC認許資產，放寬為全額認列；今年8月起，防疫保單屬居家照護比照一般住院融通給付自留理賠金，可減計保險安定基金提撥金額。

一位民代私下透露，上述措施杯水車薪，助益不大，主要是防疫政策，但遇到「九合一」選舉，執政黨為了選票，現階段不可能修改，或許等到11月26日投票後，才有機會檢討防疫政策。

邱臣遠認為，防疫險理應與防疫相輔相成，台灣卻是防疫險與防疫兩相害。防疫政策不修正，保單將愈賠愈多，一路賠到明年5月才會結束，目前已出現後遺症，並對保險業帶來衝擊。政府在確保消費者權益之餘，也要注意產業的清償能力，以及營造穩健發展的環境。

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