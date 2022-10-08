2022《遠見》縣市競爭力調查方法說明

【文．遠見民調中心】

本調查以九大面向進行競爭力評等，今年除了針對原有細項指標進行檢視與調整外，另外也將相同類型的複數指標合併為一項指標進行分數計算，避免重複計分。因此，2022年的評比面項分別為7項經濟與就業、8項教育與文化、7項環保與環境品質、8項治安、8項公共安全與消防、10項醫療衛生、10項生活品質與現代化、5項地方財政、12項社會福利之細項指標，2022年的評比總共涵蓋75項細項指標。

指標計算方法是將每一細項每個縣市的原始數據，轉為30至90分的標準化分數，各面向之細項加總後以算術平均數進行每個縣市各項目之排行，九大面向分數最後加總計算平均數則為總排名。

資料來源：中華民國統計資料網、國家發展委員會、台灣運動資訊平台、公共圖書館統計系統、資源回收管理系統、內政部、教育部、文化部、交通部、財政部、勞動部、衛生福利部、台灣電力公司等機關。

2022年的調查數據以2021年統計數字為主，部分項目為2020、2019、2018、2017年。

金門縣、連江縣、澎湖縣由於數據不全，因此不列入評比。

九大項目細項指標：

（註：共75項細項指標，加底線為負指標，合併指標所包含之細項於括弧內呈現）

一、經濟與就業（7）：勞動力參與率、失業率、營利事業家數（包含營利事業家數占總家數比例、各縣市營利事業家數/各縣市人口）、營利事業銷售額（包含營利事業銷售額、營利事業銷售額年增率、營利事業五年平均成長率）、登記資本額（包含公司登記現有資本額、公司登記現有資本額年增率）、家庭收支-平均每戶可支配所得、家庭收支-平均每戶消費支出。

二、教育與文化（8）：圖書館藏書、借閱及購書費（包含圖書資訊借閱率、圖書資訊借閱率變化、圖書資訊人均借閱冊數、電子書借閱率、電子書借閱率變化、電子書人均借閱冊數、人均借閱冊數年增率、每人購書費、圖書及非書資料收藏數量）、每人出席藝文展演活動次數、就學概況（包含國中小學生輟學率、國中小學生復學率）、平均每一特教教師教導身障學生數-國小+國中、幼兒園就學師生比、村里平均社區發展協會數、人均文創產業營收（包含人均文創產業營收總額、人均文創產業營收總額年增率）、文化資產保存（包含文化資產個數、文化資產年增率）。

三、環保與環境品質（7）：垃圾回收率（包含垃圾回收率成長率、當年垃圾回收率）、汙水處理及下水道普及（包含整體污水處理率合計、公共汙水下水道接管戶數、公共污水下水道普及率）、平均每人每日一般廢棄物（包含平均每人每日一般廢棄物產生量減少率、平均每人每日一般廢棄物產生量）、空氣品質（AQI（PSI）>100之日數比率、AQI（PSI）>100之日數比率年變化）、地方環保單位投入 （包含地方環保單位投入占支出比例、地方環保單位投入占支出比例成長率）、環保志工人數占縣（市）民比率、太陽能光電再生能源裝置容量（包含太陽能光電再生能源裝置容量、太陽能光電當年成長量）。

四、治安（8）：刑案發生（包含刑案發生率、刑案發生率年變化）、刑案破獲（刑案破獲率、刑案破獲率年變化）、竊盜案發生率（包含竊盜案發生率、竊盜案發生率年變化）、竊盜案破獲（竊盜案破獲率、竊盜案破獲年變化率）、暴力犯罪發生（包含暴力犯罪發生率、暴力犯罪發生率年變化）、暴力犯罪破獲（包含暴力犯罪破獲率、暴力犯罪破獲率年變化）、詐欺破獲率、無被害人刑案主動查處率。

五、公共安全與消防（8）：每十萬人道路交通事故死傷人數年增率、緊急救護（包含緊急救護急救成功率、每十萬人OHCA康復出院率、緊急救護送醫案件平均反應時間）、每十萬人建築物火災發生次數、每百萬人之每件火災死亡率、每位消防員服務人口數、每十萬人義消人數、每萬人口消防車未達報廢標準比率、消防栓防護密度。

六、醫療衛生（10）：每萬人口執業醫事人員、每萬人口病床（包含每萬人口病床數、每萬人口病床數成長率）、平均每一護理人員服務之病床數、每萬人口護理機構家數、每萬人救護車輛數、嬰兒死亡率、每十萬人法定傳染病患者、13歲以上規律運動人口比率、人均簽署預立醫療決定比率、18 歲以上成人目前有吸菸率。

七、生活品質與現代化（10）：自來水供水普及率、家庭現代化設備（每百戶擁有數）-行動電話、房貸負擔率、平均每人居住面積、平均每戶書報雜誌文具支出占消費支出比率、人口自然增加率、人口社會增加率、無障礙公車率、電動機車（包含電動機車輛占登記比率、電動機車輛占登記比率變化）、自行車道發展程度。

八、地方財政（5）：自籌財源（包含自籌財源比率、自籌財源成長率）、人均統籌分配稅收入、人均負債（包含人均負債數、人均負債增加率）、地方稅收成長率、三年歲入及歲出餘絀平均增加率

九、社會福利（12）：老人長期照顧及安養機構每位工作人員服務老人數、勞工保險職業災害給付千人率、身心障礙者定額進用（包含機關定額已進用身心障礙者人數占定額應進用人數比率（％）、機關定額進用足額進用廠商比例）、社福工作人員（包含社工專職人員數、社工專職人員數變化率）、志工人數占15歲以上人口比率、平均每人政府社會福利支出淨額、身心障礙福利機構核定安置住宿及日托人數占身心障礙人數比率、平均市民受到志工服務之時數、輔具資源中心服務使用狀況與身心障礙人口數之比率、獨居老人服務人次占列冊獨居老人人數比率、老化指數、長照服務涵蓋率。

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