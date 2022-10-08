從抗拒到擁抱 YouBike董事長劉麗珠導入電輔車

【文．白育綸】

YouBike已是全台最大的公共單車租賃平台，今年又多了電輔車新選擇，大獲民眾好評，但董事長劉麗珠表示，不打算全面取代傳統車，背後原因是什麼？

是『它』帶我騎上陡坡圓夢！」微笑單車董事長劉麗珠，興奮地比出斜斜的陡坡手勢。當她流著汗，親身騎上那輛她原先以為根本算不上運動的E-bike（電動輔助自行車），一路翻越武嶺、塔塔加時，她知道，是時候該讓她的志業也擁抱改變了。

由自行車大廠巨大全資持股的微笑單車，是台灣共享單車的代名詞。從2012年YouBike在台北市上路以來，如今已長成受九縣市委託，擁有超過8萬輛車的公共單車租賃平台，十年來，也為不少城市形塑引以自豪的單車文化。

而造型俐落、語速飛快、看不出年近65歲的劉麗珠，除了一直是微笑單車的靈魂推手，她作為巨大創辦人劉金標的長女，亦維繫著這家世界級自行車巨擘，排除萬難，經營共享單車事業的決心。

微笑單車（YouBike）

成立：2015年（從巨大事業部中獨立）

資本額：8.48億元

董事長：劉麗珠

股東：巨大機械100％持股投資

2021年營收：17.2億元

然而，從企業的角度看，儘管巨大製造、銷售E-bike的歷史，追溯到20年前，如今E-bike更已占母公司總營收三成，過去兩年，歐美還因疫情，掀起一股E-bike通勤的熱潮，YouBike卻一直到近期，才迎來了首個啟用的E-bike「客戶」。

台中、嘉義帶頭，解鎖E-bike新服務

自從去年12月，嘉義市率先在原有的YouBike系統中，導入150輛有電池、馬達這種一踏就「給力」的E-bike，隨後，台中市政府也在市民敲碗期盼下，自6月開始，投放300輛E-bike，為全台最先「解鎖」這項新服務的兩個城市。

YouBike的新嘗試，一鳴驚人。儘管費率貴了一倍，電輔車在台中上線不到一週，就以日平均7至13次騎乘的高周轉率，超越平均3.5次的一般車款。「騎到E-bike，根本像抽中樂透一樣幸運！」一位騎士甚至這樣來信回饋。

看似一小步改變，不僅是微笑單車的工程師，在系統中放上幾輛電輔車，更代表十多年來，劉麗珠引領的YouBike，已經從第一代的實驗版、第二代支援悠遊卡付款的YouBike1.0、設置站點更容易的2.0後，又一次突破。

圖／白育綸整理

劉麗珠從抗拒到擁抱電輔車，得從2016年一場會議說起。當時，亮黃色的YouBike，早已標誌性地成為全球爭相考察、效仿的對象。YouBike的成功，也讓台北獲選為全球自行車城市大會（Velo-city），首度移師舉辦的亞洲城市。

那場會議上，單車巨頭們不僅關心單車發展趨勢，更想知道的是：劉麗珠的YouBike，要不要引進軍風起雲湧的電輔車？

「台灣有需要這個嗎？YouBike很夠啦！」劉麗珠借廠商帶來的E-bike，在基隆路轉角騎了一圈，下車時，大伙圍上來焦急地看著她，直到她果斷地搖搖頭，竟讓電輔車業者紛紛鬆一口氣。

當年雖然電輔車沒有納入YouBike的主打，同業的積極，卻在劉麗珠心中種下一顆種子。

事隔六年，戲劇性大翻轉，除了E-bike從過去笨重的鉛酸電池，轉向儲電量更高、更輕巧的鋰電池，女性也能輕鬆駕馭，劉麗珠慢慢有機會親身騎著E-bike上山下海。

當她心滿意足地抵達那些過去靠著自己體力，想都不敢想的陡坡名勝時，才理解到，工具終究為用戶的「需求」而服務。

同一時間，在全球城市共享運輸的商業賽局裡，無樁共享單車、共享電動機車等類似服務，歷經數輪洗牌、疫情的淘汰賽後，YouBike向對手取經，發展出一套整合雲端手機、車機的系統，才讓劉麗珠看見啟動電輔車專案的可能。

耐心試錯，克服充電、費率與管理關卡

「大家都知道我們背後是巨大，你要我說YouBike做不出E-bike，我還真的說不出口，」劉麗珠背著輸不起的招牌，在開通電輔車前，克服充電、費率與管理的三大障礙。

對於早有技術、自產自銷E-bike的巨大集團而言，YouBike導入電輔車，造車自是不成問題，但作為不斷借還流通的自行車系統，如何快速、省事的餵飽電池，卻一度讓團隊想破頭。

研發團隊甚至曾嘗試直接在車樁上通電，「結果充電沒多久，接頭還有點糙灰搭（台語：燒焦），我們只能喊停，公共的東西，是一點安全的疑慮都不能有。」與公部門交手多年，劉麗珠明白，當新奇與風險都存在時，哪方應該獲得最終的勝利。

直到Gogoro換電模式橫空出世，YouBike才從善如流，改朝向發展人工換電的模式。

一路上的試錯，也在於商業模式，劉麗珠不諱言，2018年底，原先預計在淡水初登場的YouBike電輔車，正是因成本與費率無法平衡，只能宣告作罷，但也讓團隊學到，除了技術，更得考量客戶、市場對不同產品定位的接受度。

最後一哩路是新系統YouBike2.0上路。最大特色是不倚賴地面的車樁，租借車輛時，在車身或手機就能完成，與App高度結合，也讓租借的使用者或為電輔車換電的工程師，都能即時掌握車輛的狀態。

圖／率六都之先，台中市政府導入300輛E-bike，有了電力輔助，民眾騎起來更省力。微笑單車提供

在電輔車管理上，劉麗珠也用親身經歷，根據地形優化，如東海大學依大肚山而建，山腳下的站點，自是善於爬坡的E-bike得以發揮助力的熱點。當YouBike人工調度時，工作人員就會將目前還為數不多的電輔車，從山上運往山下。

如今，打頭陣的上百輛電輔車，雖然與全縣市動輒上千輛YouBike相比仍是少數，但劉麗珠的本意，本不是讓電輔車全面取代傳統車，而更像補足服務的一塊拼圖，為腿腳不力、想爬山出遊、長距離騎乘的民眾，提供生活的「選項」。

面對新科技，用得巧勝過用得早

「所有人一窩蜂的時候，我反而要想，它是不是有什麼缺點？」「你不要以為自行車裝了電池、一個馬達，你可能組成的是一艘火箭，讓你無法掌控！」就算力推電輔車，劉麗珠也提醒，面對新科技，用得巧，遠比用的早重要。

所以，劉麗珠談論騎乘E-bike的情景、多少費率是消費者能接受的；而談最少的，反而是這輛電輔車到底有多厲害。就像那句耳熟能詳的廣告詞：科技始終來自人性。

就像現在到年底，劉麗珠舉例，巨大的每個子公司、事業體，都要設定新年度的KPI，卻只有YouBike以用戶滿意度、騎乘周轉率，而非營收、利潤，當作成功與否的標準。微笑單車追求的，是市民對騎車的體驗、對自行車文化的認同。

每個面對新科技的經營者，又何嘗不該如此？

至於電輔車隨著YouBike普及後，劉麗珠會不會反而在國內市場，搶捷安特的生意？她解釋，十年來，YouBike雖然讓自行車門市裡入門、通勤用車款絕跡，卻也造就登山車、公路車等精品市場崛起，透過分眾，反而促進產業升級。

回頭來看，十年來，當年微笑單車在環保出行、共享經濟、推廣自行車文化等許下的願景一一兌現。如今隨著電輔車上路，更證明這個事業在不斷進步、繞著理念，思考自己的價值。

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