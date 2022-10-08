全家真的是你家？攜手熊貓宅配到府 全家能打通零售最後一哩路？

【文．吳婉瑜】

網購很方便，但有時沒人在家，或是沒有管理員，該如何解決收貨問題？全家與熊貓共推「宅家取」服務解決痛點，消費者是否埋單，仍待市場檢驗。

隨著物流配送需求增加，對於住家沒有管理員的你，是否曾有無法與物流士配合收件時間，導致需多次聯繫的困擾？

看準配送末端還差最後一哩路，全家便利商店（全家）近期與外送平台foodpanda（熊貓）旗下的物流pandago合作，推出「宅家取」服務，正是鎖定無管理員住家，或是國定假日、節日無法配送的收件者，且宅配費用不一且高昂等物流痛點，作為突破口，完成配送末端的最後一哩路。

現在，寄件者只要到門市完成寄件，包裹將配送至離收件人最近的全家門市，收件人收到配送簡訊並經觸發後，外送員就會送貨至指定收件地點，過程中也能透過系統即時追蹤貨態，最快30分鐘內就可以收到包裹。

雖然，「宅家取」的收費，比四大超商「店到店」貴兩倍，但比一般宅配費用便宜（表）。

若收件者24小時內未能觸發簡訊，系統將於晚間6點至9點自動啟動配送，刻意避開日間上班時段；若收件人不便收件，包裹則會放置於收件地址鄰近的全家店舖，保留三天，收件人可在期間內隨時到店取貨。

對戰蝦皮與全聯，打通最後一哩空白帶

令人好奇的是，彌補這段從店到家的短距離服務，對超商及與送平台，如何達成合作模式與效益？

元智大學管理學院行銷學群助理教授朱訓麒觀察，「眼看蝦皮店到店鋪天蓋地而來，全家的創新，是被大環境逼迫下的不得不，」朱訓麒指出，便利商店主打便利，面對比自己更便利的電商，處境十分尷尬。

「宅家取」的創新，不僅是凸顯與統一超的差異，更是對發展迅猛的「蝦皮店到店」，以及全聯「小時達」的回應，奠定台灣便利店物流再延伸到末端的全閉環。

Foodpanda商務總監陳怡靜透露，雙方合作後，熊貓為全家既有的店到店模式，補上「宅配」這塊拼圖，且超越其他超商物流的配送時段限制；對於熊貓來說，也創造外送平台之外的新商機，帶給消費者升級版的物流體驗。

疫情趨緩需求退燒，外送業者尋找第二成長破口

根據勞動部職業安全衛生署統計，2019年，全台外送員人數達4.5萬人，隔年攀升至8.7萬人，去年底更來到10.2萬人。

疫情期間有許多外送人力加入，疫情後需求減緩，新服務也有助於增加外送訂單。可以說，全家與熊貓都具備全台廣泛的範圍和據點，與24小時全年無休的特點，雙方一拍即合，同時全家也能免去自建車隊的成本，達到一加一大於二的異業結盟優勢。

不過，完成末端配送的最後一哩路，並非外界想像的簡單。

首先，疫情爆發前，市場未有類似服務，消費者是否願意多負擔費用、如何定價等，都成為前期評估問題；再加上站在消費者角度思考，美食外送員負責店到店前後端的寄取件服務，接受度可能不高，因此該項服務暫時擱置。

直到去年疫情再次爆發，民眾生活與消費型態被迫改變，包裹寄取需求大幅成長。

一年多來，雙方就法規、取貨流程、系統串接與人員訓練等，不斷優化與簡化流程。

「宅家取」服務上線後，陳怡靜指出，不僅超商門市功能將擴大，成為物流和宅配的轉運站，對熊貓來說，未來線上與線下結合的商業模式，或是店到店取件，都會是發展的機會。

全家則觀察，收件者手動觸發包裹配送的時段，集中於下午4點過後，其中下午4點至晚上9點，觸發收件的消費者近五成，實際使用情境符合「宅家取」對應的目標族群，顯見消費者確有晚間時段收件的需求，對外送伙伴代取宅配的模式，接受度漸增。

海外類似服務多免費，台灣業者扛得住成本壓力？

朱訓麒認為，表面上，「宅家取」是對電商包裹的再配送，但同時，也為超商店內商品與電商「超級好賣」等虛擬平台商品「練兵」，換句話說，就是新零售的前期準備。

其實，超商與外送平台的合作已有成功案例，五年前在中國就已經很普遍，「美團」「餓了麼」等，都可以到任何超商、超市、餐飲店取送物品，如今，台灣超商也開始加速數位化。

不過，放眼國際，中國與美國的電商幾乎都是免運費，未來台灣也可能走向這條路，美國亞馬遜由會員費吸收運費，中國則依靠高效且龐大的物流系統，盡可能壓低成本後讓賣家吸收。

台灣一小時內送達的生鮮雜貨配送才剛起步，成本較高，經營者也多未獲利。對業者而言，最大的挑戰是台灣市場較小，難以透過規模化而獲利；另外，台灣居住密集且便利商店眾多，除非是生鮮品類「剛性需求」產品，否則超商送到家裡這段「快商務」的需求尚不明確。

「宅家取」創意雖佳，但介於宅配與店到店的服務費用，與使用情境是否能被廣泛使用，就看消費者埋不埋單這項新服務了。

圖／三大物流客群比一比

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