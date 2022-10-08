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施振榮：邁向東方矽文明 台灣有機會！

聯合新聞網／ 遠見
圖／施振榮分析，元宇宙至少需要十年，才會在台灣社會裡真正成熟。黃菁慧攝
圖／施振榮分析，元宇宙至少需要十年，才會在台灣社會裡真正成熟。黃菁慧攝

【文．林士蕙】

對台灣，元宇宙是否太遙遠？宏碁創辦人施振榮強調，元宇宙不只是硬體，未來將走向多元開放，更適合台灣從半導體時代、台積電崛起以來的生存思惟。

「這個生成式藝術，增值空間很大！」雖然年近80，宏碁創辦人施振榮，在金華街住處客廳裡，拆解起NFT潮流裡最難懂的生成式藝術時，久違的頑童眼神立刻亮起來。

諸如「程式碼怎麼作畫？」「為什麼電腦生出來的作品，每枚都是獨一無二？」等疑問，他都能說出生動的答案，也總能讓周遭人士聽得入迷。

其實，對這位台灣科技業大老來說，不論是NFT，還是元宇宙，都是付諸行動的近期嘗試。去年11月，同時身為科文?融投顧董事長的他，與台達電、文策院等合作伙伴，攜手打造全台首個專注於沉浸式體驗創新的實體場域「?融域」。不論是結合5G＋等級的極佳聯網通訊，還是4K華麗投影效果，都是以全球業界定義的元宇宙：一個永不斷線，讓人流連忘返的三度空間邁進。究竟，施振榮心中構思的元宇宙，如何與台灣，以及與NFT發生關係？

破除迷思，元宇宙不只是VR眼鏡

施振榮指出，許多台灣人談元宇宙，只會聯想到VR眼鏡，並認定為硬體創新，這是迷思。其實，VR這項技術不新，他30年前就在美國見識過，也在那時便看出來，VR要有內容搭配，才有辦法真正起飛。

而六年前，宏碁也啟動過VR創新，和瑞典知名遊戲開發商StarBreeze合資，成立子公司宏星，由雙方共同設計VR頭盔，內容則由StarBreeze提供。不過，雖然初期成功打入英國IMAX體驗中心與杜拜VR樂園等，卻因使用人氣快速衰減，後繼無力。後來，宏碁於2018年取消宏星的興櫃計畫。

有了前車之鑑，為何還堅持前進？施振榮分析，六年前不是全無收穫。他觀察VR的展演，確實引發全球人好奇，只可惜沒有很多內容支撐，一下就讓人們覺得無聊。而當許多人抱怨VR頭盔體驗感不佳，卻更需要社群持續去玩，技術團隊才能透過用戶的回饋提升。

可能泡沫化的NFT，卻讓元宇宙更豐富

至於NFT這個區塊鏈應用，則意外成為助力。

「去年，當NFT出來，因為可結合感性內容，台灣藝文團體都說要做，」當時他就非常期待，因為元宇宙正需要內容來養。雖然他預料，最終能藉NFT成功的是少數，重點是共創的生態。

當然，施振榮坦言，不論NFT或元宇宙，都存在監管問題，亟需建構完善的遊戲規則。然而，這兩股新趨勢，確實有值得台灣產業與新世代切入的優勢。

首先，NFT代表一種生活美學，是台灣愛文化也愛科技的新世代，適合投入的領域。施振榮認為，NFT已證明，可幫創作者帶來價值，無論會否泡沫化，這個歷程可幫元宇宙建構出有華人思惟的文化內涵，也是他多年提倡的「東方矽文明」願景。對台灣從硬體，移往更有附加價值的軟體應用，是有利的。

善用開放思惟，台積電是典範

其次，各國期待的元宇宙，在近年歐美政府積極控管平台壟斷問題下，有機會走向多元開放生態。施振榮認為，台灣在電腦與半導體時代，就以垂直分工而非壟斷角色取勝，更適合在這樣思惟生存。最好的典範，是他曾擔任獨立董事20年的台積電。擁有頂尖晶圓製造技術的台積電，是靠生態圈裡所有人的開放思惟，而非技術霸權操縱業界，來取得成功的。

歷經PC與網際網路時代，施振榮認為，這次元宇宙就如以往科技革命，是走著「成功比你預期慢，成長比你預期快」的步伐，宛如飛機要起飛，需醞釀足夠能量，一旦飛起來，就會驟升，別人再也追不上。

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