釐清這三大觀念進入Web3時代 插旗NFT還不夠 打造行銷利器這樣做！

【文．林士蕙】

台灣企業擁抱NFT的這股風潮，持續火熱。有人爭取到Web3鐵粉，也有人還做不出成效。問題到底出在哪裡？究竟，NFT行銷與傳統行銷有什麼不同？

當Opensea上的NFT交易量，因幣圈進入熊市，持續下探新低，國內許多企業卻紛紛加入NFT的行列。舉凡通路家樂福、筆電品牌華碩、飲料商黑松等，接力開發相關專案。

根據協助企業發行區塊鏈的技術團隊私下表示，接下來，還有國內平價咖啡連鎖業者、年底選舉候選人團隊等，都在商議把NFT納入規劃中。

NFT，絕對是今年台灣企業在品牌行銷上的新歡。

不過，發行過NFT的業者私下坦承，就是試水溫，目前難談成效。

NFT成本低，有利企業數位創新

NFT，真的可能為台灣鏈結出新機會嗎？去年起，內部啟動「全員進入元宇宙」轉型計畫的電通行銷傳播集團，8月剛協助TOYOTA在台發行GR86車款NFT，在目前的熊市吸引滿滿人氣，證明自身的轉型經驗，已從客戶案例看到初步果實。

本身經歷過Web1、Web2的電通行銷傳播集團數位長邵懿文指出，「現在看，正是Web2要過渡到Web3的初期階段。」

她進一步強調，不只電通，許多消費性品牌商，都對NFT、元宇宙有高度興趣。早期切入的好處，一方面展現品牌上領導地位；另一方面，也能搶先一步，掌握這波趨勢背後的新社群文化與經濟價值。

至於幣圈進入熊市，對企業來說反而加分，不論找技術，還是付給區塊鏈礦工的手續費，都變便宜。NFT成為企業數位升級的小成本創新。

不過，趨勢太新，企業切入時仍有不少誤解。綜合在地第一波實戰經驗的電通團隊、國內元宇宙權威，以及目前擔任電通集團Web3成長顧問的葛如鈞意見，整理出以下三大釐清觀念。

觀念1〉 主動創造價值取代妥協，才能贏得新時代鐵粉的心

擔任電通MB副企劃總監的李令德，正是規劃這次TOYOTA GR86車款NFT幕後團隊推手。他分析，由於Web3社群規模仍小於傳統社群，一些企業會期待，在執行NFT專案時，要以廣泛大眾為優先溝通對象。但他強調，目前國外案例，大多是先滿足Web3社群，才取得廣大迴響。

由於Web3想要強調的，是社群主動創造價值，因此，妥協於過去討好所有人的思惟，反而無法贏得新時代鐵粉。

因此，這次TOYOTA NFT不僅邀請Web3知名設計團隊，活動設計更針對Web3社群特性，強調遊戲化、互動體驗，第一波主題的車庫空間，在第二波活動時，需要網友們完成分享任務，才能停入新車。雖然看似參與門檻不低，但相較於單方向提供贈品，車庫的空間概念，卻讓網友對參與打造虛擬空間，多了想像。

果然原先設定限量發行400個，最後共吸引了超過5000名網友爭搶。而對於客戶進一步比對資料後，發現高達75％參與者並非集團會員，證實帶來新客群。

觀念2〉 NFT不該只是熱鬧過場，抓住回流客更甚一次性行銷

定期在網上分享元宇宙與NFT新趨勢的葛如鈞指出，許多企業的NFT行銷作法，似乎是熱鬧過就算，只有一次性價值很可惜。其實，臉書與Instagram，近期內建的新功能，可秀出網友的NFT收藏。正式推出後，等於他們蒐藏的品牌NFT，也會在此曝光。

因此，NFT的功能設計上，最好有長期思惟，如虛擬車庫，還可以停放「未來新車款」NFT，或是結合新車體驗的試駕活動，進行虛實整合，喚醒用戶回來互動。

「上一次臉書時代，捧出會分析流量的小編，現在，幣圈的人很愛討論Moderator（版主），最簡單的類比法，可說是Web3的小編，」葛如鈞強調，當然，Web3的數據思惟，實際沒那麼簡單，更可進一步做會員管理。不過，對一般企業來說，可先從培養公司裡第一個Web3的小編做起，未來逐步升級。

觀念3〉 創新過渡期，工具必須兼顧社群友善與安全

由於許多幣圈工具使用門檻高，且存在安全風險，社群文化上可以跟從Web3潮流，工具倒不必盲從。

創立國內NFT市集平台「Jcard」的鄧萬偉指出，即便自己是區塊鏈老鳥，平台上的NFT社群經營是用LINE，並非幣圈的主流工具Discord；同時購買NFT，還用新台幣支付；這背後都是讓用戶好上手，也減少他們涉入加密貨幣漲跌風險。

以往，如麥當勞之類的企業，為了建置品牌力，還得倚賴找到正確地段；元宇宙時代，企業插旗方式已改為NFT行銷，但趁鐵打熱之際，還必須做好長遠規劃，才不至於讓這股台灣企業NFT熱潮，最終只帶來一場跟風。

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