矽谷老將創業有成！張有德領軍益安生醫 把高階醫材沙漠變沃土

【文． 蔣濬浩】

曾在矽谷闖蕩的張有德，2012年底成立益安生醫，歷經十年耕耘，不僅取得台灣史上第一組「美國高階醫材PMA」，更讓台灣醫材產業開枝散葉、揚威國際。

巴拉圭、紐西蘭、澳洲、美國的手術檯上，都曾出現過這一幕。手術檯上，是正在接受心導管手術的病患。為止住股動脈上，直徑約1公分的傷口，醫師手持一款名為Cross-Seal的止血器，快速「卡」的一下，不到10秒的時間，精準完成縫合、止住失血。

因為Cross-Seal，上百位病患得以縮短數十小時的復原時間，更降低手術台上因失血過多而死亡的風險。

這款Cross-Seal，來自台灣的益安生醫，是台灣史上第一組取得美國「PMA上市核准信函」的第三類侵入式醫材，更象徵益安生醫，成功叩關每年700億美元規模的心血管醫材市場。

同時，Cross-Seal的成功開發，更代表台灣高階醫材產業，歷經十年奮鬥後，終於開花結果。

事實上，2012年之前，台灣並不重視高階醫材產業，該產業的萌芽，源自益安生醫董事長張有德在2011年的起心動念。

兩創新，亞培、嬌生都埋單

向來不與俗流的張有德，清大材料工程系畢業後，不投身於半導體產業，反倒前往美國猶他大學，攻讀冷門的生物材料博士，畢業後，十多年間，加入多家醫材廠，從產品開發、業務到臨床，扎穩產業知識的基礎功，累積五十多項國際專利，更孕育他的創業DNA。

46歲那年，張有德開始投入自己的事業。擁有心血管、材料雙專業，加上長年勤走臨床，他發覺，當年在「心臟支架手術的止血技術」上，尚待改善。

於是再接下來的七年間，張有德彷彿開了外掛，接連完成兩大止血技術的革新。兩革新，也引來國際大廠亞培、嬌生看準其技術潛力，於是兩廠共以2億美元，收購張有德的兩家新創公司。不只為張有德創造20倍的投資報酬率，更讓他一時之間，成為矽谷傳奇。

灌注國際經驗，培養種子選手

但正當如日中天時，2011年，張有德卻跌破眾人眼鏡地決定放下在美國矽谷的事業，回台操盤生技創投基金。

回台那年，張有德結識晟德藥廠董事長林榮錦，兩人時常聊起台灣生技的前景。張有德說，自己想做醫材，台灣人才足、製造強，其實很有潛力，林榮錦深表贊同，兩人一拍即合，於2012年底，成立了益安生醫。

雖抱負滿滿，但十年前，台灣對高階醫材仍非常陌生，相關輔導、政策、資金貧瘠，創業環境宛若一片沙漠。

張有德邁開的第一步，是培養出益安的種子部隊。

益安生醫財務長陳靖宜就是一例。原先在另一間生技公司從事創投，接觸益安前，是個醫材門外漢，但經過八年歷練，如今，已能代表集團擘劃產品藍圖。

「張董很紳士，不太生氣，但對提升團隊能力，有很嚴格的要求，」回憶益安草創團隊，陳靖宜笑說，團隊幾乎都是醫材素人，為讓團隊成長，「張董常帶我們拜訪全球知名醫院、公司，將國外人脈帶進團隊，拓寬我們的視野。」

「張董常提醒我們，要想像產品，有天會用在家人身上，」對於張有德的拔擢，益安生醫副總翁育詩同樣有感。十年前，還在工研院擔任生醫工程師的他，至今難以想像，能成為台灣醫材發展的見證者，「從白板發想，到產品取證，都是董事長手把手傳承的經驗。」

對張有德來說，台灣不缺人才與技術，差的只是經驗與人脈。「我做的，就是帶著台灣團隊，去認識國外的做事方式，」當年能精準鎖定心導管止血裝置，「就是團隊跟臨床醫師，一起做了大量的溝通。」

圖／益安生醫董事長張有德（中）、財務長陳靖宜（右）、副總翁育詩（左），一同前往日本醫材大廠洽談產品授權，促成台日高階醫材產業間少見的深度合作。益安提供

聯手達亞，建構高階生產鏈

益安成立三年後，研發團隊已初見雛型，產品線穩定成長，也讓張有德開始思考，除了研發，益安能否在台灣建立完備的製造廠。

2016年，張有德看上員工人數僅50人的製造小廠：達亞國際。達亞規模雖小，但當年的「醫材塑膠射出技術」已深具競爭力，只是礙於資金不足，無法快速壯大。

看準潛力，益安決定買下達亞股權、展開轉型。「達亞過去是小型公司，單量做不大，砸錢、擴充設備，滿足大廠的訂單需求，才可能站上國際盃」張有德強調。

多年的創投經驗，張有德很清楚，醫材製程繁複，對力求獲利穩定的國際大廠來說，盡速確認製程，最有希望展開合作。因此，併購達亞後，張有德力求達亞小量生產、滾動修正，以快速製造，拚下客戶信任度。

過去五年間，達亞「惟快不破」的戰法，讓營收大幅成長四倍，更接下嬌生、亞培等大單，目前產能直達100億營收規模，更成為益安自產、接單的底氣來源。

2021年6月，見達亞營運日漸成熟，張有德也決定退居經營二線，將達亞董事長的重任交棒，同時，益安也轉讓部分達亞股票，將股權處分收穫的25億現金，化為下一階段的關鍵銀彈。

併大廠，憑CDMO打國際盃

這筆銀彈，正是用以打造益安的另一支柱：高階醫材CDMO（委託開發暨生產），即針對特定醫材，為客戶提供從打樣、設計、組裝、量產的一條龍服務，商業模式類似如今的台積電。

「我宣布要做CDMO，很多人都很驚訝，」張有德坦言，2021年中起，益安就開始布局CDMO，主要原因在於疫情間，全球塞港、供應鏈大亂，不只原物料到貨期不斷延後，預付款也大漲數倍，嚴重影響公司金流。

除了大環境的變化，張有德也坦言，益安正迎來關鍵轉型。「從達亞出脫的現金，讓我們有機會思索，下一個商業模式在哪裡，」張有德因此得出結論，投入CDMO，自建供應鏈，正是一次解決內、外壓力的最優解方。

2022上半年，張有德隨即展開併購美國兩大醫材廠：加州特殊醫療球囊設計公司MediBalloon、矽谷醫材廠Second Source Medical。

兵貴神速的併購祕訣，在於抓準對方經營痛點，創造雙贏模式。

兩家醫材廠雖擁有尖端技術，卻沒有足夠的製造量能，導致面對客戶大單，常難以消化，然而這恰恰是台灣的強項。觀察到核心痛點，張有德直指核心，承諾被併購廠，不論單量多大，都能協助完成，更加碼投入資金，幫助小廠擴編，強化研發能量。

如此一來，被併購廠等同擁有堅強靠山，無需擔心製造與財源；益安則取得關鍵零組件的出海口，能時刻確保供應鏈的穩定。

同時，以台灣為中心的醫材供應體系，也於焉成形。「MediBalloon、Second Source在美國接單，產品在台灣量產，」張有德表示，益安與旗下子公司的工程師、法務、財會隨時從旁支援，讓經驗相互串接。

逐步完善CDMO期間，益安醞釀10年的高階醫材「Cross-Seal」，也預計在今年第四季接受FDA查廠，完成上市最後一哩路。

11年前，從美國回台的張有德，面對台灣高階醫材產業沙漠，反而認為這看似貧瘠的土壤，實為一片充滿生機的沃土，「現在已經證明，台灣發展醫材是真的可行，」張有德說。

台灣這片沃土，因為張有德持續澆灌經驗、創新與信任，終讓台灣醫材產業得以開枝散葉。

張有德

出生：1953年

現職：益安生醫董事長

學歷：清華大學材料系、美國猶他大學材料工程系博士

經歷：波士頓科技研發副總裁、Integrated Vascular Systems與Ensure Medical共同創辦人與執行長、Kyphon執行長、美國生技醫材創投The Vertical Group合伙人

益安生醫

創立時間：2012年

上櫃：2016年

資本額：7.3 億

產品線：泌尿科與心胸外科醫材、心導管止血裝置

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