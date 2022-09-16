昇達科通吃三大聯盟訂單 躍升衛星概念股

【文．白育綸】

走過3G、4G、5G，由吳東義、陳淑敏夫妻倆創立的昇達科，一路跟著通訊技術迭代、興起。如今，在太空領域中，競爭者來自兩岸與新創，昇達科卻能長年維持毛利近四成，祕訣是什麼？

現在還真的不敢講太多！衛星產品全客製化，上次以為講自己的產品沒事，但其實我們做到哪，就等於客戶進度。法說開完，（客戶的）電話馬上就來，」昇達科總經理吳東義語帶無奈中，有掩不住背後的驕傲，一語道盡昇達科在衛星市場的江湖地位。

隨著太空商機爆發，許多企業積極搶進，其中，老字號的通訊零件廠昇達科，是唯一攻入SpaceX Starlink、OneWeb與亞馬遜Kuiper三大聯盟的台廠。因此，今年上半年，昇達的衛星產品占比，較去年同期成長三倍，占總營收的13％，說它是衛星概念股，雖不中，亦不遠矣。

太空系統中，無論是天上飛的衛星籌載（payload），還是地面端的訊號接收站，訊號都得傳送2000公里遠，自是少不了精良、高功率的「濾波器、天線」，也因此，以此為主力產品的昇達科，成為西方各大衛星系統聯盟想走向量產商業化時，爭相拉攏的伙伴。

圖／白育綸整理

太空級實驗室，竟藏身六堵工業區

火車向北駛過汐止，紡織、食品鐵皮工廠林立的六堵工業區，很難想像，一牆之隔，竟別有洞天，藏著一座太空等級、滿牆消波泡綿的訊號實驗室，當打磨到閃爍發亮的金屬元件一字排開，更像昇達科進攻衛星市場的火力展示。

「幾家低軌衛星客戶來詢價，我們的品質、交期，都讓他們嚇壞了，」昇達科董事長陳淑敏直言，從2G、3G起家的昇達科，多年的馬步蹲出了核心競爭力，如今，產品有軍規的精密度，卻保有代工廠的彈性與速度，而搭著衛星市場的大鳴大放，可說媳婦熬成婆。

正因為如此，翻開財報，昇達科不顧電子業慘澹之聲，不僅滿手衛星訂單，5G通訊領域也同步成長，在第二季，營收寫下近三年最佳，毛利率還逆勢突破四成，市值兩年來更翻了一倍以上。

圖／昇達科落腳六堵工業區十年，內部有一座先進的天線測試實驗室，也將過去僅用於品質管控的網路分析儀器，用於量產濾波產品。

談到起家時的蓽路藍縷，處女座A型的吳東義靦腆說：「當時會一頭栽進，是根本找不到更好的工作，」他喜歡作研究，當年在美國拿到電機博士，研究毫米波，偏偏手機產業未成氣候、職缺少，只好賭上父親退休金，於1999年創業。

創業之初，衛星設備商台揚、中衛與網通大廠，其實都已成立，因此昇達科專攻零組件竟第三年就損平，除了加工、檢測的技術精良，全賴獨到的切入市場手法，才得以在封閉的通訊產業，闖出名號。

契機1〉抓住早期參與機會，與客戶合作開發

而讓昇達科站穩成長步伐的訂單，來自與公司同年成立的以色列通訊設備品牌Ceragon。陳淑敏解釋，電信業投資額大、玩家少，接下Ceragon的單其實也是養客戶，「你新他也新嘛！」雙方從新品練兵，到量產，見證市場的成長。

在新興市場，昇達科從不放過任何早期參與的機會，透過掌握客戶的規格、合作開發，取得訂單。儘管年近60歲的吳東義，表面上老派地仍用著多年前買的iPhone6，但他經營Linkedin，在衛星領域，誰創業、推新產品、什麼展會，追的比誰都勤。

契機2〉以5G基地台元件，打入華為供應鏈

讓昇達科近年營收起飛另一個契機，則是十年前，華為以低價策略，挑戰無線通訊龍頭易利信、Nokia，當時昇達科的5G基地台元件打入華為供應鏈，進而有了站在巨人肩膀的機會。

吳東義印象深刻，當時初訪華為，依對方要求帶上自家最新產品。來到西安的研發中心，才坐下不過半個小時，對方工程師便走進會議室，拿著被拆解得體無完膚的新品，殷切請教：「吳總，你這裡是怎麼做到的。」

沒想到，幾年後，吳東義再拿新品到西班牙巴賽隆納參展，同業竟告訴他，展會上的廠商都已經看過昇達科的產品……，大陸廠商複製的能力，可見一斑。

「後來我想，紅鏈競爭、逆向工程，根本不怕你看，因為看了也一定做不出來，」當時吳東義便領悟到，要在紅鏈中生存，唯有靠技術領先，讓人抄襲不來，才能穩住訂單、保持利潤。

陳淑敏則呼應吳東義，她表示，創業以來，也只找到三家符合精密度要求的下包商，足以證明昇達科具有不可取代的價值。

2018年，早在低軌衛星商機「爆紅」前，在吳東義毛遂自薦下，昇達科便成功拿下第一家聯盟的訂單。只因為對做了一輩子通訊事業的吳東義而言，低軌衛星本不是橫空出世，反倒像補上5G通訊網外，聯網生活的最後一塊拼圖。

「突然有一種好像踩對產業的感覺，」陳淑敏興奮地形容。吳東義則從公司的核心能力出發思考，對他而言，一切反而像水到渠成。

圖／白育綸整理

如今昇達科雖然仍算中小企業，但在台灣已有50人的研發團隊、200多名員工，兩度擴張廠房，規模已是同類產品之最，也有更多實績（track record），向新客戶證明自己自家產品可靠且物美價廉。

紅海產品鏈中，挖藍海市場

陳淑敏眼看在太空領域，新創公司如雨後春筍般出現，就像看見當年創業的自己，她有感而發：「昇達科長年毛利維持在近四成的祕訣，便在於找對市場與客戶。」陳淑敏以大立光為例，她認為該廠之所以能雄霸一方，就是不斷打磨、調校那顆蘋果做不來、也不想做的鏡頭市場，亦即在紅海的產品鏈中，找到藍海產品，而不是與大廠主攻的產品硬拚。

以各大低軌衛星陣營為例，SpaceX Starlink技術垂直整合度高，釋出的多為OEM（代工製造）訂單，核心技術掌握在客戶身上，台廠與OneWeb陣營，則有更多合作設計、主導規格的可能，有機會進一步提升台灣太空科技的演進。

走過3G、4G、5G，夫妻倆創立的昇達科，一路跟著通訊技術迭代、興起。走過半生，在陳淑敏眼裡，吳東義依然是那個火車上穿著制服、一心想讀到博士的少年，而陳淑敏對吳東義而言，也一直是那個瞻前顧後的好伙伴。這對創業拍檔已經準備好，要為昇達科翻開衛星事業的新一個篇章。

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