數位發展部「剎車轉油門」！約聘300人會不會太多？

【文．羅之盈】

經過了兩年等待，專責的數位發展部會「數位發展部」終於啟運，近期討論較多的約聘人員數量，首任部長唐鳳怎麼說？

2022年8月27日，是值得記認的一天，因為台灣第一個數位領域專責中央二級機關，正式揭牌啟運，乘載萬般期待的「數位發展部」，Ministry of Digital Affairs英文簡稱moda，即將成為全民數位韌性的「馬達」。

2020年5月總統蔡英文在第二任就職演說，提及「成立專責的數位發展部會」，其後進入兩年籌組，經過「專責部、委員會」的討論、「使命、執掌」的論辯、「擴增、移撥」的分界，數位發展部終於亮相！

「未來數位部的重要任務，就是建構全民數位韌性，並從社會發展、產業數位轉型與資安應變三面向推動，」行政院長蘇貞昌揭示部會重要任務。

首任統帥執行這項時代任務的部長唐鳳，進入中央政府協作已有七年時間，最近五年擔任行政院政務委員，負責開放政府、社會創新、青年參與等政策，民眾熟知的vTaiwan、簡訊實聯制、口罩實名制2.0、eMask口罩預約平台、口罩地圖等服務，都有她穿梭溝通協調的身影。

圖／首任數位發展部部長唐鳳。黃菁慧攝

「數位發展部將建構全民數位韌性，或說是全民韌性，也很好。我們將成為台灣數位發展的『moda馬達』（發動機），持續將電能轉成動能」，唐鳳帶著一如以往的微笑，年輕部長的氣息，讓人朝氣滿滿，耳目一新。

談起未來規劃，唐鳳話題裡依然充滿網路公民思惟，依然是數位產業人士口中，那個絕頂聰明、明快務實，擁有實力突破框架並勇於執行的青年領袖。

未來數位部將致力於建構數位服務跨域的協力典範，完備數據公益生態制度及應用，以及促進跨國公民科技與資料民主化的共同發展。

約聘才開缺28個，上千人應徵；公務員開缺200多個，多達4000多人應徵

從組織架構來看，數位部將包括2署6司，包含數位產業署、資訊安全署2署，數位策略司、韌性建設司、資源管理司、數位政府司、民主網絡司與多元創新司共6司，以及1個行政法人與3統管的財團法人。

圖／數位發展部

唐鳳表示，業務內容不論是擴增新單位，還是移撥轉入既有機關，「在推動社會發展或者面對產業，我們是『零監理』，不存在數位部監理處，沒有這個機關」，監理功能留在原機構，不會有某個事業，本來有個特許的主管機關，因為數位部成立，而多了一個，數位部是「剎車轉油門」的角色。

特別的是，相對其他部會，數位部預計啟用較多的約聘人員，目前數位部啟動時編制預計598人，從該部組織三法來看，約聘人員最多可達300人。

前期負責數位部籌辦的前政委郭耀煌表示，數位科技或是社會應用演進很快，但公務人員執行政策上，相對需要力求穩定，所以會需要民間具有經驗的專業人士加入，「組織設計上，當初構想是聘用人員比例不超過總員額25%。約聘人員不是來取代公務人員，也不是做公務人力缺口的補充，它是專業能量的擴充，與公務人員相輔相成」。

唐鳳同感「多元異質」的重要性，他感佩郭前政委在前期的努力，直言數位部架構的穩固地基，以及鋼筋水泥架構，九成都是郭耀煌的貢獻，自己做的只是內部裝潢。

「數位部明年預計員額是598人，雖然可以有300個約聘，但實際上一開始不會那麼多，就是說速限300公里，但不代表一開始就要開到300（笑），可能就幾十個約聘，」唐鳳表示，數位部第一波徵才，不算資訊職系的話，約聘才開缺28個，有上千人來應徵；公務員開缺200多個，也有4000多人來應徵，真的非常多人想要進來。

防竄改、抑洩密，「資訊安全」將是初期工作重點

從2署6司統理的業務內容觀察，面向廣闊，整體工作初期重點為何？

唐鳳說明，將從資訊安全開始重點著手，但是資安並非與産業數位轉型無關，從虛擬資產的角度來看，如果無形資產不是建立在安全之上，就沒有價值，也無鑑價意義。所以資安是核心，未來將透過各種方式防範竄改，抑制洩密。

「關鍵基礎設施的資安防護，包括演練、稽核、教育訓練、事件通報、應變等，都會加上新思惟執行，就像危老建築重建一樣，我們發現某漏洞，不要等真正的紅隊測試，我們自己的紅隊就可以了，」唐鳳表示。

在產業發展方面，台灣網路暨電子商務產業發展協會（TiEA）理事長、91APP董事長何英圻表示，過去半導體、科技製造業，獲得政府支持成為市場主導，現在如能匯聚百家數位公司資源互導，甚至IPO（股票公開發行），以目前在台灣掛牌的數位公司超過千億市值推估，若能獲政府支持，相信產業規模可望突破兆元大關。

波士頓顧問（BCG）董事總經理徐瑞廷則觀察，數位部在推動數位轉型之前，需了解現在民間進度與痛點，期望數位部發起企業成熟度調查，掌握台灣各產業的困境與機會，不僅有助企業轉型升級，也提供政府在朝向國家數位轉型的一個依據。

圖／數位發展部

科技部同步改組，升格國科會

搭配中央部會組織改造，7月底科技部升格為「國家科技及技術委員會」，原科技部長吳政忠出任首任主任委員，職掌業務調動不多。

國科會與數位部，兩個部會一個著重硬體、一個發展數位，都屬廣泛的科技領域，未來將如何協作？

國科會職掌四大任務，兩大實務領域：支援基礎研究、完善科學園區，仍是專責重點；而在擘劃科技政策、推動創新創業，則與數位部溝通。特別的是，國科會升格為具有更強橫向連結的委員會形式，數位部長也是其中委員，預計連結更為緊密。

主委吳政忠表示，「未來會將更有效率推動，跨部會、跨領域科技計畫工作，以及資源分配協調」。

一位熟悉公務體系的學者表示，委員會通常是做跨部會協調與整體政策規劃，執行面工作較少，部級雖然也做規劃，但主要在特定業務範疇，目前看來國科會與數位部，都有執行面任務，「中央組改應該是要整體論述，不過可惜在兩個部會組織架構階段，並沒有整體論述」。

兩者之間的模糊地帶，未來只能在實作時判斷與調整，但也因為兩者面對的對象不盡相同，國科會面對學界居多，科學園區管理又有經濟部一起分擔任務，所以兩個「泛科技」部會的衝突點，應該不多。

此外，科技部2014年啟運，僅運行8年、共3068天，是中華民國運行時間最短的行政院二級機關。雖然說它以「科技」為名，但當年成立之際，外界期待的不僅是科專計畫、科學園區等硬體相關產業推薦，同樣承載著數位領域新經濟的期待。

但科技部在施行期間，因為沒有管考監理的權責，留下力有未逮之憾，如今全新數位部啟動，以「零監理」為施行綱要，數位部如何避免走上科技部舊途？

啟動、加速，轉型、再生

從兩者組織架構的視角來看，科技部所屬8司，除了策略設計相關的綜合規劃司之外，有4司是以學術領域做分類，包括自然科學、工程技術、生命科學、人文社科，其他有教育相關的科教發展司，科學園區相關的業務司。

科技部整體運作，著重於前瞻科技發展，以及讓其落地的產學串連，部內與產業相關的只有前瞻及應用科技司。

對應數位部6司2署，職掌規劃面向社會大眾、產業推進，有很大不同，資訊安全與數位產業推進，兩大任務明確，因此就算數位部與科技部相同，皆無監理產業權責，走上的道路也已截然不同。

什麼是韌性？是不易折斷、不易潰決之意。

以數位部民主網絡司來說，它所做的社會韌性，就是在網際網絡之上，建立人際網絡，「也就是說，我們不是看地緣的遠近，而是價值的遠近。價值離我們近的，不管他的國籍，都是網絡裡的一部分。全民守望相助，這說的不只是國民，也是全球民主陣營」，唐鳳微笑表示。

在科技領域在歷史洪流裡，逐步匯集成台灣經濟命脈，30年來，中央政府幾乎每10年就出現一次「需不需要成立專責部會」的討論，職掌期待從硬體產業，逐漸偏重數位新科技。

眾所期待的數位發展部，終於啟運，期望它如同它的英文簡稱「moda」，為政府安裝上馬達，啟動、加速，轉型、再生，以豐沛的生命力，積極連結公民與技術、提升產業及安全，實現智慧國家的願景，創造新一代「科技島」的樣貌，讓台灣模式持續引領世界。

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