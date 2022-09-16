【專訪】首任數位部長唐鳳：我們應該叫做「全民數位發展部」

【文．羅之盈】

眾所期待的數位發展部，將於明天（8／27）揭牌啟運，首任由最年輕的部長，有「IT大臣」之稱的唐鳳接任，獨特的她將怎麼做？

41歲的唐鳳，首任數位發展部部長，中華民國史上最年輕的部長。

採訪當天，《遠見》記者團隊早到了一會，正在空蕩蕩的唐鳳辦公室，等待她回來。10點鐘一到，牆上的「落地櫃」倏地打開！182公分高的唐鳳，瞬間從「櫃」裡大步邁出，「嗨！你們好」，她的長髮還在飄動，掛著招牌溫和笑容說，「只是後面有個辦公室而已」。

這就是唐鳳，出奇不意，自有妙招。

全新開展的數位發展部，正式籌組的兩年期間，各界討論繁多，唯一有的共識就是「這個部會恐怕不容易」，想當然，第一任部長恐怕也不容易。

背景極為特別的唐鳳，從小數理資優，14歲時已是網路公司技術幹部，其後20年她自行創業、也擔任科技公司顧問；2014年進入公部門協作，並於2016年起擔任政委，協助推進數位領域。

她多元的背景，讓她注定獨特。所以當談及數位發展部內涵時，她會用「公務」語言，談「全民韌性」。

提及創新應用時，「網路人」語言，她會說「不需許可的創新」；會用「創業家」思惟，以「成本概念」描述可行性。

她豐富的職場經驗，讓她廣泛理解數位產業需求；她自學的歷程，讓她並不執著傳統框架；她跨性別的身分，讓她對少數族群有更多同理與包容。

唐鳳的獨特，讓數位發展部有了獨特的揭幕，甚至為需要「突破框架」的數位發展部，帶來了更理所應當「不同作法」的理由。

作為資深網路人，唐鳳成為部長之後，有何不同？最大的不同是她說話變慢了，語速是過去的0.7倍速，她像是明白首任部長需要承擔更多「溝通外界」的責任，因而刻意練習那般，「慢慢的」說著高知識密度的想法。以下是《遠見》專訪的精華摘要：

問：做為第一任部長，你將帶領數位發展部的往哪裡去？

唐鳳（以下簡稱唐）：我們的目標是全民數位韌性。我們著重跟所有民主陣營裡的所有人，比起以前，互動方式更高頻寬、低延遲、廣連接，只要這樣就成功了。它很像馬達，讓電能轉成動能的、積極進取的。

它不像以前，一年才能寫一次預算書，一季才能改一次KPI的那種延遲；也不是像以前，那種形式的公文往返，窄頻寬、易延遲，也不是以前只有特定的代表，才能半年開一次會議的那種連接，而是真正意義上的隨時隨地。所以重點不是，馬達要開到哪裡，因為去哪裡是全民决定，重點是，這馬達的運作方式。

問：你參與推動vTaiwan、口罩實名制2.0、eMask口罩預約平臺、口罩地圖等多項服務，是否啟發籌組數位部的工作？

唐：之前這些平台的開發，其實都不是我的想法，其實都是社群的力量。我們做得好的是開放API、提供即時數據等，讓他們的服務品質變好，但這些服務絕對不是唐鳳發明的，當然不是這樣子。我們的想法是：全民夥伴關係。

之前去中研院的時候，院士說我們應該叫「全民數位發展部」，就是說這不是傳統的公私協力，好像政府跟私部門是固定夥伴合作，而是任何人只要有新的想法，只要提出來，我們就幫忙去讓創新能夠普及，能夠被採用。

問：傳統公務運作機制，例如標案制度，有其存在目的，如果公私合作是「夥伴關係」，會不會有其他影響？

唐：原本的機制是為了「降低風險」，但若是夥伴的、若是開放的，風險更低。例如口罩地圖不是我們做的，我們提供即時數據，所以如果口罩地圖當了，不是我們需要解決，而且當了一個，還有其他的。但實務上，還是要有人最後出來擔負最終風險，如果創新出了問題，全是我的錯，接下來部長任內，我還會持續這麼說，例如約聘人員的聘用，若有問題，當然是我負責。

問：從三項《組織法》來看，數位部約聘人員可達300人，人事任用規劃為何？

唐：我們明年預計員額是598人，雖然可以有300個約聘，但實際上一開始不會那麼多，就是說速限300公里，但不代表一開始就要開到300（笑），可能就幾十個約聘。

數位部第一波徵才，不算資訊職系的話，約聘才開缺28個，有上千人來應徵；公務員開缺兩百多個，也有4000多人來應徵，真的非常多人想要進來。

我們在找的人，並不是我們憑空想像，是本來我們所沒有的人，他們的工作內容，本來根本不是事務官培訓體系裡的類型，所以需要融合民間人才，例如服務設計、體驗設計。第二是，他願意分享的程度，跟他自己本來的事業或社群，至少是對等的。

問：2署6司之中，外界好奇較多的的「多元創新司」，它的工作內容是什麼？

唐：它的工作其實非常簡單，就是確保不會有choke point，中文翻成什麼呢？我們比較禮貌的翻做「瓶頸」好了（笑），創新的瓶頸。

例如若是要在社群媒體上創新，現在已有大型平台，加入這個平台，你的創新可能性就會限制，如果你真的創新了，讓它無法限制你的時候，他還可以把你買走，這就是一種瓶頸。

多元創新的意思，就是任何創新者，他的創新都不應該犧牲新的創新者的可能性，或者墊高新的創新者成本，他不能因爲他先來，所以就讓後到的無法創新。Permissionless Innovation，就是你的創新不用通過前面創新者的同意，這是網際網絡的核心精神。

圖／數位發展部2署6司。

問：在此之前，我們也曾見過幾面，感覺你這次談到的格局層次，與之前有很大不同。這是5年多來遊走政府組織的心得嗎？

唐：疫情這段期間，對我自己影響是最大的。從簡訊實聯制、疫苗平臺，當時真的是花了很多的時間串連。我們不是以分門別類的諮詢系統來設計，而是以體驗爲主，因為病毒不會等我們。所以這種全民創新，在公務體系裡，獲得前所未有的制度授權，不管是採購、人事、跨部門協作等，因爲全民防疫是所有人的價值。

簡訊實聯制是g0v發明的，而且它並不會與其他實聯形式互斥（紙本填寫實聯訊息），又不影響後來其他的創新應用，例如後來以藍牙為主的應用，它完全無害並存。期間出現關於個資需要保留幾天的討論，能不能做警務調用的討論，都在公部門與民間之間取得溝通。

所以，在這其中，我們（政府數位團隊）沒有發明了什麽，也沒有單邊決定了什麼， 大家多方建立信任，透明的資訊，大家都能夠取得，再談如何便利使用，才能夠談全民數位韌性，最後才能夠談那些瓶頸，怎麽樣透過更多元創新的方式來抒解。

唐鳳小檔案

出生：1981年（41歲）

學歷：國中肄業

主要經歷：

• 1995年（時年14歲）擔任資迅人公司技術總監，並為公司合夥股東。

• 2000-2014年參與創立傲爾網等軟體公司，並先後擔任多家企業顧問，活躍於開源碼社群、公民社群，包括g0v零時政府等。

• 2014-2015年擔任行政院「虛擬世界法規調適計劃」顧問。 2016-2022年行政院政務委員。

看更多遠見雜誌文章：

台灣邁向數位治理，數位發展部得先過這四關！

2020動盪一年，g0v的貢獻可不只「口罩地圖」！

數位發展部「剎車轉油門」！約聘300人會不會太多？