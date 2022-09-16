遠見調查／軍演危機好揪心！63.6％民眾憂兩岸開戰、65.4％減少對政府信任度

【文．林仕祥】

8月，美國眾議長裴洛西率團訪台，引發台海局勢緊繃。究竟，裴洛西來台與中共軍演有多衝擊民心？台商布局會重新盤整？《遠見》調查數據真實反映民眾與企業想法。

原來戰爭這麼近！今年8月，美國眾議長裴洛西率團訪台，引發中共連日進行壓迫性環台軍演。一觸即發的台海局勢，讓民眾真切感受戰爭威脅。

究竟，裴洛西來台與中共軍演有多衝擊民心？又如何影響企業布局？《遠見雜誌》發起〈2022國際政經情勢大調查〉，針對「20歲以上民眾」「台灣企業」兩個族群展開網路問卷調查。

8月上旬，除了裴洛西訪台、中共實施軍演，美國參議員馬基率團的第二波美國國會議員也來訪。本問卷的調查時間是8月16至20日，恰能反映民眾、企業對上述事件的觀感。

美高官來訪有助台灣地位？逾五成民眾否定，近六成企業肯定

首先，美國議長與各黨議員接連來台，對提升台灣國際地位是否有幫助？各界如何觀察他們來台目的？

整體而言，高達55.5％民眾認為，對提升台灣的國際地位沒有幫助，42.8％認為有幫助。企業界的態度卻相反，整體認為有幫助的企業達59.3％，甚至有23.5％覺得非常有幫助；認為沒幫助的企業約38.2％。

圖／遠見編輯部製表

而在問到是否同意「裴洛西與國會議員來訪，能增加美國對台的安全保障」，65.6％民眾不同意這說法；同意者只有23.7％。至於企業端，雖然不同意者亦屬多數、占48.1％，但同意者也有30.9％。

「看來，企業對裴洛西、美國議員訪台的態度較為正面解讀，」104獵才招聘事業群資深副總晉麗明觀察，企業都是高階經理人填答，較能以國際視角看整件事。美國確實是台灣的重要貿易伙伴、台美經濟連動也強；從在商言商的角度，或許認為台灣國際能見度變高，有機會從中找到商業的施力點。

然而，在問到裴洛西與美國會議員陸續訪台之後，是否增加兩岸開戰機率，竟然有76.7％民眾、64.8％企業認為會增加。

圖／遠見編輯部製表

美高官來訪最大目的？做生意、刷存在感、對中施壓，占前三名

台灣各界怎麼看裴洛西與跨黨派議員來台目的？

高達72.4％民眾認為，美國議員來是為了「向台推銷武器等商業目的」，也有約五成民眾認為，是「為增加自己在美國的能見度」（51.3％）、「對中國大陸施壓」（50.8％）；而同意訪台目的為「增進台美貿易發展」（29.6％）、「鞏固台美關係」（23.6％），都不到三成。

圖／遠見編輯部製表

有趣的是，企業端也多認為裴洛西與美國議員訪台是為了「做生意、賣武器」「刷存在感」，前三名的選項與民眾一樣，只是排序略有差異。「增進台美貿易發展」（35.2％）、「鞏固台美關係」（30.2％）兩選項的同意度各超過三成，但也只排在第四、第五名。

「這表示台灣民眾與企業都很清楚認知，裴洛西與議員雖以『友台』『挺台』目的來訪，但還是以『美國利益』優先！」國際政治學者、美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中指出，增進台美貿易、鞏固美台關係這兩項，才直接關乎台灣利益，但顯然多數民眾與企業並不認同美國高官為此來台。

尤其是中美對峙升溫，今年11月美國又將舉行期中選舉，美國各黨議員來台刷存在感、回頭爭取美國民眾認同的政治意義，不言而喻。

最可能引發哪些效應？給中國軍演藉口、更多對台禁令

此外，美國多位議員訪台，會帶來哪些後續效應？高達78.6％民眾認為會給中共擴大軍演規模與頻率的藉口，77.7％覺得中國將發布更多對台禁令，另有約五成民眾擔憂，台灣的外交空間與經貿地位反而被擠壓，也預期會有更多國外高官，以「挺台」名義來訪台灣。

圖／遠見編輯部製表

而企業端，則最關注中國將發布更多對台禁令（77.2％），其次才是會給中共擴大軍演規模與頻率的藉口（70.4％）；也有近四成憂心台灣的外交空間與經貿地位被擠壓，不到三成認同可增加台灣國際外交與經貿地位。

晉麗明解讀，從此題可見民眾最關心生命安全，而企業更憂心中國禁令將打壓台商生存空間。但不論民眾或企業皆偏悲觀，認為美國高官頻繁訪台，對台灣可能弊多於利。

在裴洛西來訪當天，中國就祭出禁令，舉凡柑橘、白帶魚、竹莢魚都在名單中。就有台商苦笑，因為貨賣不到中國去，國中小營養午餐已吃得到龍膽石斑，「未來可能菜色更豐富，或許鮑魚也吃得到了！」

8月，中共環台軍演時，即便飛彈越過台灣上空，但台灣民眾仍力持鎮定。大家真這麼老神在在？

本次《遠見》民調的調查時間已距離中共軍演約十天，在問到「最近中共擴大實施軍演，是否擔心兩岸開戰？」卻仍有高達63.6％民眾擔憂兩岸開戰；企業相對較冷靜，僅有42％擔心開戰，但也多於不擔心的38.3％。

圖／遠見編輯部製表

那麼，何時會爆發戰事？多位國際軍事專家評估台海終須一戰，且2027會是關鍵年。對此，44.3％台灣民眾表示同意，另有32.9％不同意。企業端則有42％不同意，同意者僅31.5％。

2027台海開戰？專家：立論太薄弱，變數仍多

旅美多年、活躍於台美智庫圈的翁履中表示，台海終須一戰已是國際政治界的老論調，爆發點之所以推估在2027年，除了是中國領導人習近平第三屆任期期滿，也是因為國際軍事專家評估，2027恐怕是中國與美國軍備競爭的死亡交叉點，中國在第一島鏈的實力將超越美國。

「然而，若要據此推論2027台海將開戰，立論還是太薄弱，畢竟變數仍多！」他也從此份民調中發現，雖然超過六成民眾擔憂戰爭，卻不到四成五的民眾認為，戰爭會在五年後發生。這表示台灣民眾或許還沒心理準備，不願意相信戰爭迫在眉睫。

既然台海情勢一觸即發，那有何對應之道？63.2％民眾覺得政府應該努力維持兩岸關係良好，無需花那麼多錢買國防武器；只約20.5％民眾認為，需要買更多國防武器來保衛國家。此外，同意上述兩者說法，也就是認為「既要買武器又要打好關係」的民眾約10.1％。

圖／遠見編輯部製表

進一步交叉分析，會發現21～30歲最認同「要買武器也要打好關係」（22.1％）；而年紀愈長，愈認為政府該維持好關係，把軍購的錢省下來建設國家，50歲族群約68％對此認同，60歲以上族群則高達78.5％。

值得注意的是，對比兩年前、《遠見》在美國總統大選之前所做的民調，當時有51.6％民眾認為，兩岸政府應努力維持和平，台灣無需多買國防武器；另外，39.1％主張要多買武器保衛國家。

相比之下，此次贊成維持和平就無需多買武器的民意，上升約12個百分點；主張增加軍購者，下降近20個百分點；而「都同意」者從兩年前的3.1％，上升至10.1％。

顯然，愈來愈多民眾不認為增加軍事預算、添購國防武器是因應台海緊張的最佳方式。同時，也有更多民眾贊成雙向部署：既要好好談，也要增加軍購。

對政府信心動搖？65.4％民眾減少對政府信任度

從這次民調來看，裴洛西來台、中共軍演相關效應，已衝擊民眾對政府信心，高達65.4％民眾對政府減少信任度，22.2％表示沒有影響，另10.8％增加對政府信任。

圖／遠見編輯部製表

企業端則有高達44.4％表示沒有影響、40.1％減少信任、14.2％增加信任。交叉分析之下，發現雖有一半的傳產業者表示沒有影響，但仍有45.8％對政府減少信心，既高過於平均值（40.1％），也高於科技業（37.3％）、服務業（38.7％）。

晉麗明指出，這反映中國禁令效應集中於傳產業；而ECFA也在這次事件中重啟中國片面終止的話題，可能也衝擊特定傳產業者信心、減少對政府信任。

而台美關係是不是真如官宣說的那麼好？美國是否履行對台承諾？也考驗台灣民眾對政府信任度。

兩岸若開戰，美會介入？多數人認為美會表態，但不會派兵

在問到一旦兩岸開打，會有哪些國家提供實際軍事援助？民眾心中的前兩大援國是美國（48.3％）、日本（45.4％），但也有高達42.4％民眾認為沒有國家會提供援助。

進一步追問，民眾認為美國會用哪些方式幫助台灣？整體67.6％民眾覺得，美國會以口頭或書面譴責中國，其次是提供武器給台灣（60.4％）、派出軍艦巡航（49.9％）、居中協調談判（34.5％），也就是美國會表態，但不會派兵與台灣並肩作戰。只有12.2％民眾覺得，美國會派軍隊參與作戰。

圖／遠見編輯部製表

對比兩年前的同款問題，當時有高達57.5％的台灣民眾，認為美國會來救援（這次少了近10個百分點）。另外，兩年前只約23.1％民眾認為，美國會以口頭或書面譴責中國，這次卻將近七成民眾。另一方面，兩年前有8.4％、將近一成民眾認為，台海一旦發生衝突，美國會直接與中國開戰，這次卻僅有3.1％。

「台灣的『務實派』『疑美派』變多了！」翁履中觀察，俄烏戰爭顯然影響台灣民眾對美國的評價，因為美國不斷放話支持烏克蘭，但也沒真的派兵援助，這讓台灣民眾感受到國際現實，覺得只能「靠自己」。

因應戰爭有何準備？65.2％不願自己或家人上戰場

那麼，一旦兩岸開戰，民眾是否願意上戰場或讓家人上戰場？答案是，高達65.2％民眾不願意，只約25.8％願意。

圖／遠見編輯部製表

其中，50＋、60＋族群分別高達67.1％、75.5％不願意。顯然即使自己已不便親上戰場，但仍擔憂戰事禍延子孫。

而在問到「中共擴大實施軍演，是否讓你著手『因應戰爭』的相關準備？」對此，整體最高比率、35.5％民眾開始儲備糧食與急難用品，其次是增加布局美元等海外資產（25.9％）、尋找避難處所（25.8％）。然而，也有26.1％民眾根本沒準備。

「自從1958年以來（823砲戰），台灣已經64年無戰事，大家對戰爭已經沒概念了！」翁履中指出，問卷結果透露，台灣民眾對因應戰爭這件事，不僅是覺得只能靠自己，甚至是沒有方向感的，因此只能囤囤貨品、買買美元。他建議，台灣可像以色列每戶都發放戰時避難手冊，逃去哪？該準備什麼？政府有何對策？都讓民眾可清楚掌握。

此次中共軍演，又重燃「恢復徵兵舊制」（至少延長至一年）話題，《遠見》此次民調也發現高達62.2％民眾贊成恢復徵兵舊制、21.2％不贊成。

那麼，台灣也該學以色列「全民皆兵」，女性適齡公民也該服兵役？整體贊成達43.1％，比率高於不贊成的41.4％。有趣的是，高達52.4％男性贊成、女性只32％；反之，女性48.7％不贊成、男性為35.3％。看來，台灣女性還沒做好當兵準備。

台商生存大不易？55.6％企業擔心生存空間被擠壓

此次《遠見》在企業端，也發現高達55.6％的企業擔憂，中美對峙之下，台商在中國與國際的生存空間被擠壓。

圖／遠見編輯部製表

其中，又以傳產業（62.5％）、科技業（59.3％）最表擔心。儘管在中國有設廠或營運據點的企業，有65％還在觀望裴洛西事件的後續效應，並未受到明顯衝擊，但這些業者，有高達61.3％表達對生存空間受擠壓的擔憂；未在中國設廠者，只約50％有此憂心。

8月台海危機之後，有48.8％台灣企業對中國投資的態度是「保持現狀、不再增加」；在中國有布局的台商，則有高達62.5％說要保持現狀。

「近年，台商持續在分散中國風險！」晉麗明指出，就算沒有此次裴洛西訪台、軍演事件，2018中美貿易戰之後，過去重壓中國的台商就陸續將據點轉往東南亞，甚至美國；今年中國又有疫情清零政策，台商只能持續重整中國投資策略、分散經營風險。

儘管如此，多數企業仍認為，8月危機衝擊了台灣經貿政策、企業策略。首當其衝是供應鏈策略（77.8％），更多來自中國的經貿懲罰（74.1％），其次是加入CPTPP（54.3％）、ECFA的延續（53.7％）。

至於近日熱議的美國籌組、聯合台日韓的「晶片四方聯盟（Chip 4），用來圍堵中國半導體勢力，台灣是否該加入？49.4％企業認為應該加入、25.9％還在觀望、16.7％不建議加入。

圖／遠見編輯部製表

「形勢比人強，台灣能不加入嗎？但台灣的態度與策略很重要！」翁履中提醒，中美對峙之下，台灣應該低調而警醒；而兩岸局勢如何進展，台灣內部也該去折衝出最低共識。若只有「台獨」或「統一」的極端選項，台海終究容易擦槍走火。

圖／遠見編輯部製表

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