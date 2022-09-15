不只「政治魚」斷生路 石化、機械也賺不到easy money

【文．王昱翔】

美國眾議院議長裴洛西訪台，引發中國大動作經濟制裁。許多台商都在擔憂，究竟下一個會是誰？過去賺easy money（快錢）的時代，真的回不去了嗎？

「謠言已經傳很久，說中國接下來要斷午仔魚，8月底會是關鍵，」屏東縣佳冬一帶的午仔魚養殖戶，聊起中國6月的石斑魚禁令，都憂心忡忡。

過去，石斑魚因享受海峽兩岸經濟合作框架協議（ECFA）零關稅優惠，又有99％出口中國，導致政治上一風吹草動，就被率先抓出來開刀制裁，被外界戲稱「政治魚」。

近年，許多石斑魚養殖戶深怕再被修理，又看上午仔魚經濟價值，於是大量轉去養午仔魚。2017至2021年間，午仔魚在池放養量大幅成長66％、新放養量成長27％。

「午仔魚成第二隻石斑魚」，危及整個產業鏈

沒想到，如今午仔魚也面臨相同處境，「現在最怕的就是，午仔魚成為第二隻石斑魚。」一位漁產加工業者直言。

原因是，這些快速飆升的午仔魚，最大出口地同樣是中國，占出口總額高達99％。一旦再度被禁，這上千、上萬噸的午仔魚與石斑魚，究竟該去哪裡？

養殖業者頓時陷入沉默，因為石斑、午仔主要是華人在吃，一時半刻不可能找到堪比中國規模的外銷市場；內銷市場也杯水車薪，只能靠政策短暫支持。

更害怕的是，午仔魚和石斑魚，是台灣海水養殖業兩大重要魚種，一旦生路被斷，會是關乎整個產業存續的危機。

一位養殖業者指出，一來，如果午仔、石斑魚價格大跌又轉內銷，勢必連帶衝擊其他魚種售價；二來，這背後不單影響上千家養殖戶，而是從上游魚卵魚苗，到下游運班船，整條產業鏈遭殃，背後更代表無數就業人口和家庭受害。

「今年真的是最糟的一次，漁民欲哭無淚，沒辦法啊。」一位石斑魚出口商哀怨地說，現在，業界都在積極商討，如何改善藥檢、把關，試圖重新打開兩岸銷路、重返曾經美好光輝的年代。

只是，真的回得去嗎？

中國內部兩大未爆彈，將牽動兩岸貿易

「我覺得黃金期已經過了，台商再也沒辦法回到過去賺easy money（快錢）的年代，」中經院WTO及RTA中心副研究員李淳不諱言。

在美國眾議院議長裴洛西訪台後，除了中國大動作的耀武揚威，禁止台灣農產及食品進口，背後恐怕更代表，未來十年，美中兩大強權走向對峙、貿易秩序破壞，台灣處境也將更為艱難。

「這代表，將來大家會比誰拳頭大，變成以實力為基礎的經貿秩序，這對中小型國家都非常不好，不只台灣，」李淳直言。

台大公共經濟研究中心主任樊家忠也坦言，對中國來說，不可能放任美國踩台灣議題紅線，於是便以大規模軍演、經濟制裁反制，導致台商淪為兩強對抗風險下的海嘯第一排。

此外，中國內部的兩大未爆彈，恐怕也會牽動台商的兩岸貿易。

樊家忠分析，其一，現在中國正面臨經濟下行、負債過高的金融風險，很可能重演日本1990年代泡沫破滅後的經濟衰退；其二，中國政局明爭暗鬥，政治風險也相當高。不論哪種風險爆發，都將衝擊兩岸貿易台商。

但危機沒那麼快來，樊家忠認為，在中共解決金融、政治兩大風險前，理應不會有太大動作，起碼在中共二十大代表選舉落幕前，還有緩衝時間。

李淳則認為，將來中國可能減少正面經濟謀略（如ECFA），並加強負面謀略的制裁。所以，台灣的當務之急，是在下一波危機到來前，盤點產業集中度、供應鏈風險高低，並啟動轉型。

李淳認為，要評估產業風險高低，可從集中度和供應鏈角色來檢視。

好比說，雖然台灣出口中國第一大貨物是半導體產品，占總出口比重逾50％，但因競爭力強、取代性低，反倒是中國依賴台灣，不敢隨意制裁。

農產、機械業高風險，轉型勢在必行

反觀台灣農產、機械等，出口中國比重高、又仰賴中國ECFA讓利，且中國還能自產替代，被制裁危機相對高。一旦ECFA零關稅優惠取消，將影響台灣高達250億美元出口貨品，當中減免近10億美元的關稅優惠，也將不復存在。影響產業包含台灣的機械、石化塑膠、紡織、農產品等產業。

其中，機械是台灣出口中國第二大貨品。機械公會估計，若ECFA停止，將造成機械業每年5億美元損失。更擔心的是，萬一日、韓對手，還因RCEP等經貿協定享有零關稅優惠，一來一往，恐對台灣造成不小打擊。

「學理上面對風險，只有一招，就是分散風險，」樊家忠強調，台灣部分產業，如石化、紡織，早就發現苗頭不對，已將工廠、市場轉往東南亞，新南向依舊會是台商的一大機會。

圖／近年，鳳記抓準供應鏈重整商機，外銷美國比例快速成長，如今已接近總額四成，成功分散市場。陳之俊攝

一位紡織業者透露，公司早在十幾年前，就察覺中國政治風險、生產紅利觸頂危機，「我們在中國還非常好的時候，就開始轉移到東南亞。」

當時他們被笑笨、內部也爭論不休，甚至犧牲不少利潤。但該業者強調，提早轉向至少還有試錯空間，若拖到危及生存時，才一窩蜂出走，就太慢了。

台灣機械業也在積極轉型中。機械公會理事長魏燦文坦言，早年，台灣機械業也過度依賴中國市場，加上又有ECFA優惠，導致業者並未積極分散市場。

不過，令人意外的是，今年前六月，機械業轉型已初見成果，第一大出口市場轉向美國，占比達26.4％、年增42.3％，中國市場則退居第二。

魏燦文分析，其實早從美中貿易戰，全球製造業版圖就開始挪移，不再獨尊中國為世界工廠，再加上疫情斷鏈，各國都想在地生產，導致歐美、東南亞的機械設備需求快速上升。

台灣手腳快的機械業者看上商機，都趁機調整市場比重。以塑膠押出機大廠鳳記來說，近三年美國出口額成長近一倍，已達總銷售比例近40％。

魏燦文給業者兩大建議，其一是產業升級、提升競爭力，當產品附加價值高、難取代，就能抵抗外在不利因素；其二是培養外語人才、分散市場，務必趁現在商機轉向，抓住新市場商機。

針對部分轉型困難的中小業者，李淳建議，政府應多和產業溝通、輔導轉型。

台灣下一步？把握國際化機會

現在，台灣走在美中間的鋼索，看似被逼入窘境。不過，專家反倒認為，危機就是轉機，尤其裴洛西訪台後，有望替台灣創造「國際化」新機會。

樊家忠指出，這次美國透過裴洛西訪台開第一槍，其實背後隱含帶頭作用，其他國家官員會跟進來訪，進而促成更多雙邊經貿合作。

李淳也認為，雖然目前台灣要加入跨太平洋伙伴全面進步協定（CPTPP）恐怕無望，但歐盟印太合作戰略、美國印太經濟戰略等，參與門檻較CPTPP低，同時台灣又具備豐富新南向經驗，有望產生合作機會，「我們要自己創造條件，不能消極等人來邀我們，」李淳說。

樊家忠語重心長說，這次教訓是，政治風險確實存在，未來，分散供應鏈、市場、降低風險，已經成了所有台灣企業的必修課。

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