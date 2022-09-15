9月台美談判重頭戲 萊豬、軍售成攻防焦點

【文．林士蕙】

中美兩大國逐漸對立激化，不是新聞。早從川普時代，對中國總值500億美元產品課以關稅、FBI查辦中國人在美國疑似竊取技術的「千人計畫」事件，就可以看出來。拜登總統繼任後，情勢並未改變。

同時間，美台關係逐漸升溫。光看這兩年，美方主導的一籮筐新型經貿協定、法案，美國國會成員頻繁來訪，以至於8月裴洛西訪台達到高峰，似乎展現美國對台灣伸出溫暖雙手。不少國人可能竊喜，當中美關係惡化，台灣能順勢得利。真是如此嗎？

台美21世紀貿易倡議，牛肉在哪裡？

其實，從今年9月，美國對台灣端上的兩個重頭戲，就可以看懂。首先，是行政院政委鄧振中稱「等了30年」的「台美21世紀貿易倡議」。這個新型貿易倡議談什麼？給台灣的牛肉又在哪裡？

中經院區發中心主任劉大年分析，這個貿易倡議，較不涉及台灣產業關心的供應鏈整合，而是和反貪腐、農產檢驗，以及貿易便捷化有關。雖說對台灣多少有幫助，只是他擔憂，目前多是依照美方想要的方向在談。

比如，美方在此倡議中，相當關注產品檢驗標準的合理性。像萊豬，國內曾立法禁止入校園未成，一些縣市政府改用自治條例明禁；基改食品則已立法退出校園。他認為，美方就可以檢驗標準缺乏科學根據，憑什麼禁？要求這兩項改善，藉此將台灣一軍。

台灣政策法，為何中共怒、拜登憂？

至於第二個重頭戲，則是台灣政策法案。梁書瑗指出，裴洛西這次來訪，讓中共震怒的部分原因，和美國國會當時正躺著這個法案，等著要通過也有關。

此案日前被拜登擱置到9月再審，以白宮和國會作風日漸不同調看來，最後原版通過機率仍不小。

此案到底多敏感？對台灣幫助又在哪裡？首先，它將讓台灣成為美國非北約盟友之一，角色明顯升級。

另外，根據提出法案的參議員梅南德茲（Bob Menendez）所言，這將包括美國對台灣提供45億美元安全基金、協助台灣軍隊現代化，並允許台灣購買防禦性武器外，直接遏止中國侵略的軍事裝備。這明顯違背數十年來美國對台採取「戰略模糊」的思惟，讓中共無法接受。

此外，根據法案內容，此45億基金，將透過對台灣提出貸款擔保、協助融資等兩種方式募集，意即當法案通過，台灣又得為更多美國軍售埋單。

台美關係近期加溫，只是衡量得與失之間，別讓台灣得面子、失裡子。

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