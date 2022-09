重磅觀點〉前總統馬英九評陸克文新書：戰爭應可避 和平猶可期

【文.遠見編輯部】

馬英九總統執政時期(2008~2016年),兩岸關係和緩、官方與民間密切交流,更達成兩岸分治66年以來、最高領導人會談的「馬習會」。畢生致力推動兩岸和平的馬英九,對近期台海緊張情勢甚感憂心,他特別推崇陸克文新著《可避免的戰爭》的諸多理念,並為其提筆寫序,以下為精華摘錄:

陸克文好學深思,因為出身外交官,非常務實,他的觀察與建議頗有參考價值。本書有一個特色,是提出「管理框架下的戰略競爭」的概念,並具體分析美國與中共發生戰爭的十種假設情境,逐一探討。其中若干情境,以當代相似的歷史事件命名,頗有見地。

一年前,許多人尚不相信我們所處的時代會再發生大型戰爭。俄羅斯對烏克蘭發動的攻擊改變了這觀點。這件事再加上台灣情勢的最近發展告訴我們:不能再忽視美中大戰的可能性。

但對台灣的讀者而言,本書較少分析台灣與大陸發生區域性戰爭時,台灣可以選擇的其他路徑,包括雙方單獨謀和的情境。書中並未提及2008至2016年間,台灣單獨與大陸謀和避戰的歷史經驗與對美中關係的可能影響。由於這段期間是我執政,我想我必須就此提出看法與建議,希冀能為讀者略做補充。

政黨輪替六年,是台灣由安轉危關鍵

2015年5月,美國國務院亞太事務助卿董雲裳(Susan Thornton)曾在華府布魯金斯研究院公開演講中指出,近年美國跟台灣非官方關係的提升,是歷來最好的,主要因素就是台灣能穩健處理兩岸關係。

在我執政時期(2008至2016年)的台灣,兩岸交流互動急速發展,在「九二共識,一中各表」的共同政治基礎上,兩岸在2008年7月開始實施三通。2010年「兩岸經濟合作架構協議」(ECFA),也為台灣帶來大量關稅的節省與貿易的順差。更重要的是,兩岸能在彼此「主權互不承認、治權互不否認」的情況下,拓展台灣的國際空間。

2015年11月7日,我與大陸領導人習近平先生在新加坡舉行高峰會,是兩岸隔海分治66年來第一次。當天雙方都有共識,願意在台灣海峽搭建一座跨海的和平大橋,未來以和平方式解決爭端。

圖/2015年11月7日,前總統馬英九與中國領導人習近平先生在新加坡舉行高峰會。張智傑攝

當時英國《經濟學人》社論認為,這是1980年代以來,在主權議題上,北京對台灣所做最大的讓步;但六年後,在民進黨執政下的台灣,兩岸關係卻急遽惡化。同一刊物,在2021年5月初的封面標題是〈台灣是地表最危險的地方〉(Taiwan is the most dangerous place on earth),認為戰爭恐難避免。這六年的差異,就在於台灣主政者政策的改變,是台灣情勢由安轉危的關鍵。

本書重點是研究美中是否不免一戰及如何化解爭端。我願貢獻執政時的經驗,尤其是台灣在美中兩強對峙時,能扮演何種角色。這也是陸克文提出「管理框架下的戰略競爭」中,應該優先考量的重要思惟。

我建議台灣應主動改善兩岸關係,重回2008至2016年共同的政治基礎「九二共識」。如果兩岸關係改善,就算不能左右美國是否與中共走向戰爭,至少能減少戰爭發生的機會,也能使台灣不會變成第二個烏克蘭,後者尤其重要。畢竟,避免戰爭、迎向和平,才是真正符合台灣百姓的利益與期待。

圖/澳洲前總理陸克文新書《可避免的戰爭》

