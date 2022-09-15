獨家專訪〉台灣成拜習會焦點 美資深外交官：美、中持續對立將傷害台灣

【文．傅莞淇】

7月28日，美、中相互劃清台灣議題底線的拜習對話中，突顯了台灣處境的政治、經濟等多面向風險。自從烏克蘭戰火爆發以來，台灣做為亞太地區地緣政治的衝突熱點，也更加受到國際關心。美國資深外交官卜睿哲（Richard C. Bush）在專訪中，分享了他對台灣做出「艱難的抉擇」的建議。

烏克蘭戰事於２月爆發以來，牽動國際經濟、政治、國防等諸多面向變動。各界對俄羅斯祭出前所未有的制裁規模，北大西洋公約組織（Nato）顯著擴張，能源及糧食價格上揚增速通膨。台灣，也未能自外於這場衝突的廣泛影響。

部分分析認為，蒙受中國壓力的台灣是亞洲地區的衝突熱點，不無成為「下一個烏克蘭」的可能性。各國對普京（Vladimir Putin）出兵的反制力度、以及這場戰事的收尾，可能都將影響中國政府應對台灣議題的方式。

在6月接受《遠見雜誌》視訊專訪時，卜睿哲表示，他能夠理解在面對大國進逼的背景中，將烏克蘭與台灣相提並論的理路。但卜睿哲並不認為台灣會成為「下一個烏克蘭」。

對此，卜睿哲提出烏克蘭與台灣的五項不同之處。

首先，比起武力，中國仍以和平協商作為促成統一的主要途徑。

其次，就近期目標而論，中國政府更重視抑制台灣獨立、削減美國對台支持，勝過於強迫統一。

因此，在台灣不做挑釁的前提下，開戰的機會不大。

第三，卜睿哲認為中國對台策略，並非只在「武統」與「綏靖」兩者間擇一。還存在著第三條他稱為「非武力脅迫」的路線，這也是中國自2016年蔡英文就任以來對台執行的作法。

「非武力脅迫」指的是透過經濟、外交、武力展示、網路及社群媒體等諸多面向，打擊台灣社會的意志與民眾對政府的信心，接受自己終將走向統一的命運。這雖然較為耗時且成效難料，但執行風險低上許多，也有機會透過分裂台灣加速統一進程。

拜登屢次失言有原因？

第四，是美國介入兩岸軍事衝突的可能性。姑且不論美國總統拜登（Joe Biden）近來屢次「失言」表達軍事協防台灣的意願，卜睿哲認為美國干預已是中國長期以來的預設，也因此發揮了穩定的作用。

最後，是烏克蘭與台灣的地理性差異。不同於與俄羅斯接壤的烏克蘭，台灣與中國大陸間相隔著海峽，使得台海戰爭必須是一場兩棲性作戰。「兩棲性侵略是非常困難的。」卜睿哲舉例，「上一次歐洲強權成功（跨越英吉利海峽）入侵英國，已是1066年的諾曼征服……難度就是如此地高。」

對北京來說，出兵台灣必須有極高的勝算支持，「嘗試後失敗，這不在考慮範圍中。」也因此，卜睿哲認為俄烏戰爭並沒有為台海情勢帶來根本上的改變。

台灣人自己不願上戰場，卻期待美國？

《遠見》於2021年底公布的新年度「台灣民心動向調查」中，超過半數（51.3％）受訪者表示，若兩岸爆發戰爭，不會願意親身或讓家人參戰。這在美國透露協防意願的對比中，顯得相當奇異。卜睿哲直言，「如果台灣人民沒有犧牲性命保衛家園的意願，能夠期望美國年輕男女為台灣與中國的戰爭捐軀嗎？」

不過，卜睿哲也提到，若中國真正發動攻擊，台灣民眾的反應不一定會與民調結果雷同。即便在兩岸關係中有著許多台灣難以撼動的因素，台灣仍有一些行動選擇，有助於降低武力犯台的機率。

其中一項，是在軍備上投入更多人力及財力資源，打造一支精良、有規模的軍隊，顯示台灣能夠應戰。因此，卜睿哲認為，烏克蘭戰爭鼓勵台灣反思徵兵制度、強化軍備等議題，有著好的影響。

卜睿哲也提醒，如何有責任地配置有限的資源、建立理想制度依然是個難題。例如，目前的國防體系是否能夠在短時間內吸收大量入伍者？現代戰爭科技門檻較高，一般民眾無法靠短期訓練就成為可用的戰力，需要長遠性的布局。

不過，軍事衝突只是兩岸矛盾的徵象。卜睿哲指出，兩岸問題本質上是政治問題。這個政治問題又因為各方對現況的看法不同，而更加難解。他認為，「若對問題的本質缺乏共識，就很難在穩定情勢的共同目標下進行對話。」

再者，即使這個政治問題有好的解決方案，也勢必將是一條妥協性的出路。各方政府、領袖願不願意做出自己部分的讓步，又是另一個問題了。

圖／卜睿哲接受《遠見雜誌》獨家連線專訪。黃菁慧攝

大眾、企業都應了解政經風險

要能準確地辨識、評估現況，並為可能的衝突做好準備，卜睿哲認為，台灣人應更深入地了解自己面對的政治風險。他建議一般民眾可從三大面向切入，來建立更全面性的理解。

第一，是台灣的經濟及政治歷史。二戰以來，台灣不僅在數十年間創造了經濟奇蹟，從貧窮的農業社會轉型為中產階級社會，更完成了民主轉型。簡而言之，「無論是在經濟層面或是民主制度上，」卜睿哲說，「台灣都有很多可能失去的東西。」

第二，是中國對台的野心。中國期望在一國兩制的框架下融入台灣，而這個制度香港實行的結果顯示，北京對真民主並無興趣。了解一國兩制在香港失敗的原因，以及那樣的設計與台灣目前運作的民主制度之間的差別，都是相當重要的。

第三，是美國與台灣之間的關係。卜睿哲認為，綜觀過往70年間，美國對台灣的支持整體來說是穩固的。近來幾任台灣政府亦能設定符合美國利益的政策，這也有賴對美國、對美台關係發展歷程的正確認識。

企業方面，對於像台積電這樣規模的公司，直接招聘擁有政治經濟學專業的商業情報分析人才是個合理的決定。資源較有限的公司，也可以借助國內外的風險評估公司提供類似的顧問服務。

卜睿哲支持台灣企業加強對政經風險分析的投資。他也提醒，無論是內聘或外包，重點是確認人才是否適任，以及使用的分析評估方法是否周延。因為進行地緣政治風險評估絕非易事，不僅考量的因素眾多，也得理解這些因素彼此連動的關係。

美、中持續對立可能傷害台灣

確實，近年美、中關係因貿易戰、人權矛盾與地緣角力等因素越趨緊繃，台灣自處的條件也更加嚴峻。

在與中國對立感明顯的前總統川普（Donald Trump）卸任後，與習近平相識已久的拜登，遺憾地未能扭轉美中關係惡化態勢。回顧2011年，身為歐巴馬（Barack Obama）副總統的拜登訪中時，便與時任國家副主席的習近平會面、一同前往四川。隔年習近平訪美時，拜登亦陪同他前往洛杉磯。

因此，對習近平來說，2020年勝選的拜登是一名比川普更加熟悉的美國總統，個性上可能也不如川普那樣難以預測。外界曾有一絲希望，認為在拜登政權下的美中關係能趨向緩和。

卜睿哲指出，這顯示了拜登無法僅憑一人之力，將雙邊關係推上另一條路。其中一個原因，是過去十年間美國社會對中國的觀感逐漸改變，認為兩國利益彼此衝突的看法變得更加強烈。

另一個可能的因素，是現任拜登政府中的部分資深成員，曾在歐巴馬政府中擔任過較低的職位。在歐巴馬第二任期間，美方認為中國較不願合作、更願意冒險。切身經歷過這段時期的官員可能認為，他們曾對中國釋出和解的善意，但成效不佳，還可能受到利用。如今，他們面對中國政府的態度便更加戒慎，也更加懷疑中國意圖了。

但這也並非無法改變，更不代表美中沒有合作的空間。卜睿哲表示，「如果美國與中國走向恆常的衝突，將會是一大悲劇。其中一個原因是，台灣也會在這其中受傷。」

卸下美國在台協會理事主席職務後，依然關心著台灣事務發展的卜睿哲，曾在2021年出版的專著《艱難的抉擇》（Difficult Choices）中分析台灣的挑戰及可以採取的行動。當時他便指出，美中的拉扯不一定對台灣有利。他期盼華府在調整政策時，不會犧牲台灣的利益。也建議台灣在應對來自中國的挑戰時，一定要正確地理解美國的利益與意圖。

台灣面臨著的是一場中長期的存亡挑戰，並且沒有太多犯錯的空間。卜睿哲說，「職業生涯中大部分的時間，我都在或多或少地研擬這個問題。我覺得，我現在知道的還比之前更少了。」

卜睿哲

出生：1947年

學歷：美國哥倫比亞大學政治學博士（專修中國政治與歷史）

經歷：美國亞洲學會委員、美國眾議院亞太小組委員會諮詢幕僚、美國在台協會理事主席等要職，鑽研兩岸問題、東亞關係40餘年

現職：布魯金斯研究院東亞研究中心客座資深研究員

圖／《艱難的抉擇：台灣對安全與美好生活的追求》一書，卜睿哲著，天下出版。

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