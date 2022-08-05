轉機、取息大布局 台股低谷照樣賺

【文．廖君雅】

2022年全球經濟愁雲慘霧，疫情、升息、通膨、戰事讓全球股市劇烈震盪，各國想盡辦法救經濟。台灣股市在大幅回檔時，投資人如何布局？《遠見》超前部署，與台灣經濟新報（TEJ）合作，聚焦「轉機」與「取息」兩大題材，篩出下半年A+好股，景氣低谷也能穩穩賺！

真的是「五窮六絕七翻身」？這是描述投資週期起伏的台股俗諺，意味著只要撐過多空消息交錯的股東會及除權息旺季，到了7月份，大致上就會回歸常態。若投資布局得宜，就能坐等豐碩成果。

但，綜觀今年，都已步入下半年了，氣氛仍詭譎，想翻身可不容易。就連見過大風大浪、多次台股轉折的投資人，都摸不著風向。

上半年台股刷新三慘紀錄

回顧今年上半年的台股，才剛刷新史上三大最慘烈紀錄。

第一、台股上半年慘摔3393點，為史上第三大，創1990年後的最慘上半年。第二、遭外資賣超9425億元，不僅為史上最高，也是亞股中最慘烈的，其持股比率已跌破四成。第三、上市市值半年蒸發金額10.1兆元，居歷史之最。

除此之外，以往股民們期待的除息行情也大為失靈。今年6月，聯發科、聯電、長榮等均陷入貼息窘境，外資在此月仍持續賣超台股達1975億元。

除了外資大舉出走，造成台股走弱，尚有美國通膨壓力罩頂，聯準會（Fed）持續強力升息⋯⋯。

在汽油、食品和房租等民生商品與勞務價格的大漲推升下，美國6月消費者物價指數再度超乎市場預期，年增率9.1％，創40年新高。而台灣的消費者物價指數年增率3.59％，也創十年來較大漲幅，高於日本、香港及中國。

大多數機構法人預估，美國基準利率至年底將升至3∼3.5％，通膨數據可能會在第三季維持40年來高峰，因此台股仍將區間震盪。也難怪，不少理財顧問建議此時宜「保留現金實力」。

富邦金控首席經濟學家羅瑋便警示，股市的資金盛宴已告一段落，薪資及原物料價格上漲壓縮企業獲利成長空間。因此，他提醒下半年應該調整持股比重。

富邦投顧董事長蕭乾祥看法相對樂觀。他指出，指標型企業股價逐漸回到合理區間，台股的股利殖利率僅次於新加坡，而經濟成長率亦僅落後於中國及印度，兼具成長與殖利率優勢，為台股的下檔提供基本面支撐。

蕭乾祥表示，整體來看，雖然今年上市企業獲利成長趨緩，加上Fed縮表市場降溫，因此預估台股加權指數2022下半年本淨比（股價淨值比）區間將落在1.7∼2倍之間，換算指數點位為1萬4500∼1萬7000點。

國發基金拍板護盤，活水救台股

即便市場瀰漫悲觀的空頭氣氛，但7月12日，國安基金宣布獲授權進場護盤，活水池裡的可動用資金高達5000億元新台幣，隔日即起了提振大盤的功效。但續航力多久？仍待觀察。

另一方面，金管會也祭出護盤兩大措施：一、鼓勵企業實施庫藏股，以提振市場信心；二、7月15日起放寬信用交易抵繳擔保品範圍，藉此降低斷頭潮，減緩大盤賣壓，實施期間則視市況而定。

金管會指出，國內上市櫃公司截至6月底累積營收約20.61兆元，較去年同期增加11.04％，6月份營收3.74兆元，單月及累計金額均創歷年同期新高。不僅國內上市櫃公司營運表現尚稱穩健，且台股具高殖利率特性，建議投資人關注。

《遠見》觀察，在大盤仍上沖下洗的當下，與其寄望護盤資金，何不重整心態停看聽、逐步建倉，找出體質穩健卻真正被低估的企業，把握在台股裡穩妥賺錢的契機。

因此，《遠見》和台灣經濟新報（TEJ）合作，以「轉機／抗跌」「取息」兩大策略來進行專題企畫，從1700多檔台股中挑出值得下半年逢低布局的類股與A+好股。

首先，來看看台股有哪些轉機與抗跌題材？尤其台灣股民最愛的電子股近期跌深，還有反彈轉機？

擁有多年台股操盤經驗、凱基台灣優選高股息30ETF預定基金經理人施政廷指出，消費支出減緩、企業資本支出下調、經濟衰退雜音尚在，預料股市波動度仍大。

他建議投資人，選股宜尋找具有基本面的跌深股、產業趨勢成長股等；科技股方面不妨從上游轉向電子中下游族群，包括HPC（高效能運算）、網通、車用零組件等。

轉機〉被低估長線價值浮現

「現在是最壞的年代，也是最好的年代。」施政廷強調，放眼國際，台灣的電子產業供應鏈上下游最為完整。

「全世界就只有台灣可以在新竹做完晶圓，在高雄做完封測，在新北做完產品組裝，6∼8小時車程內可以完成。」

施政廷認為，在投資價值逐漸浮現時，不要貿然追求短期景氣循環股，而是從過往企業獲利、配息紀錄穩定、股息具競爭力等多重因素考量，才是較佳的打造穩健現金流策略。

保德信高成長基金經理人賴正鴻觀察，國安基金宣布啟動後，台股整體投資信心明顯回溫，不少跌深龍頭股出現彈升走勢，尤其電子指數類股率先站到月線之上。

值得參考的是，過去七次國安基金進場護盤，大多買電子、金融及傳產等權值股，台積電、統一、台塑、台泥、國泰金、兆豐金等。

然而，也有機構法人分析師直接點名，若銀彈有限，不如直押占大盤比重高達27％的「護國神山」台積電，又或者是成交量高、一籃子股票的ETF，較易搭到順風車。

取息〉宜選殖利率高的績優好股

除了個股，做為存股標的首選、有股息護身的ETF，也頗受台股投資人追捧。

今年上半年，台灣市場的高股息ETF受益人數成長逾五成，基金規模成長約33％。這表示，投資人寧可把資金放在一籃子投資標的來分散風險，而非個股。

國泰台灣高股息基金經理人莊雅婷指出，觀察全球各類型股票基金表現，今年高股息及價值型基金相對受資金青睞，資金呈現淨流入。其中，高股息基金今年上半年（截至6月30日）累計回檔不到一成，相對成長股的下挫逾27％，來得相對抗跌。

換句話說，今年台股的下半年布局，肯定要考慮「高殖利率」或「高股息」。但也別只關注過去表現，仍要關注公司基本面及成長前景，以免「賺了股息、賠了價差」。

舉例來說，近年受惠於疫情而業績爆發的橡膠類股，由於今年需求逐漸回歸常軌，加上相關成本壓力大，獲利前景受到挑戰，但殖利率仍傲視群雄。

施政廷指出三點觀察：一、目前台股本益比約11∼12倍，已是五年低點；二、今年整體台股企業獲利持平成長約3∼5％，足以支撐明年配息；三、未來12個月的現金殖利率領先亞洲各國，達到平均4.8％，可視同有下檔保護的資金池。

六大風險籠罩，投資要長線布局

根據中華信評在7月中旬發表的展望趨勢報告，未來幾季台灣企業整體將面臨以下六大風險：

一、持續上漲的能源、原物料價格及供應鏈受阻導致的通膨壓力。二、全球的量化緊縮政策。三、地緣政治緊張情勢與中國強硬的疫情清零政策立場。四、因疫情再起以致對經濟造成的影響。五、氣候變遷、ESG風險及低碳經濟轉型挑戰。六、日益頻繁的數位化與網路攻擊。

「景氣總是循環，漲價缺料與跌價庫存都是循環的必經過程。如果太執著當下行情，投資可能容易過度樂觀或悲觀！」曾在機構法人研究機構任職的投資專家「股市隱者」建議，此時控管資金、把眼光放長，在預設景氣保守的情況完成全盤沙盤推演，並做好心理準備，投資路才走得長久。

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