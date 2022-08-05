全球人口將破80億，2023年印度人口登上世界第一

【文．傅莞淇】

聯合國人口展望報告於7月發布，全球人口將在今年11月來到80億。但比起增長最快的1960年代，世界人口成長速度放緩許多。自2019年來，每年已不及1％。直到2050年，全球超過半數的人口增長將來自非洲。

與此同時，全球約2／3的人口生活在每名女性生育數不達2.1人的地區。2.1人是維持人口水準的替代生育水準。這雖然意指更多婦女有權選擇是否生育，也隱含著人口老化的擔憂。

新冠肺炎疫情也抑制了人口增長。一方面，疫情帶來的不確定性推遲了計畫生育。另一方面，比較當年死亡人數及非疫情年的預期死亡人數，聯合國統計2020、2021年共約有1500萬超額死亡人數。比起官方統計的確診死亡人數，這可能更接近疫情實況。

由於生育率下滑更加顯著，長年人口數居世界之冠的中國，將在2023年被印度超越。同年，也可能是中國人口開始下降的分水嶺。充沛的勞動人口，是中國經濟崛起、GDP持續成長的一大動能。這不僅打造了「世界工廠」，也是龐大消費市場的基礎。

例如，房地產是驅動中國GDP成長的一大產業。房市租賃集團貝殼近期預測，因人口老化等因素，未來15年間，依面積計算的住房需求將每年下滑2.5％。

因應勞動人口緩慢減少的長期性威脅，中國政府的一項政策是轉型「高質量發展」。這可能包括朝消費服務、低碳經濟的轉向。

所有人口老化的國家同樣面臨的挑戰，則是在勞動力縮減時，仍能調度更多資源建立健保與長照制度，以及可持續的退休金制度。

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