每到夏天就要去海邊？熱浪席捲歐洲，夏季成「危險季節」

【文．傅莞淇】

隨著氣候暖化愈趨明顯，夏天的聯想詞已由海灘戲水、度假吃冰，逐漸成為熱浪、野火與乾旱。憂心的科學家聯盟（UCS）建議，應該為夏天添增一個新名字：危險季節。因為社會對夏天普遍的好印象，可能會使大眾低估它的威脅。

6月，北半球多處已出現破紀錄高溫。歐洲在7月尤其受高溫烘烤，德國、法國、英國等多地出現約攝氏40度的高溫。由於高氣壓滯留、噴射氣流變化等原因，歐洲熱浪的頻率與升溫速度，比許多地區來得更高。

熱浪被認為是沉默的殺手，不如水災、颶風那樣帶來顯著的損害，但會造成中暑、熱衰竭。熱浪還會減少空氣流動，惡化空氣品質，加劇呼吸道疾病。

這在缺乏抗熱基礎建設的歐洲，可能更令人擔憂。例如，為了抵抗嚴冬，北歐許多房屋設計易於保住熱能，使得室溫在熱浪來襲時更高。即便是較熟悉高溫的葡萄牙、西班牙，這波熱浪也已造成千餘人死亡。

除了威脅居民健康，熱浪的經濟影響也不可小覷。國際勞工組織（ILO）估計，當氣溫持續在攝氏33、34度時，工作者平均會失去五成工作力。ILO也預測，2030年時，熱浪會縮減全球逾2％的總工時；大約等同於8000萬個全職工作。

熱浪也會導致醫療費用增加、農牧業產值下滑。人們出遊的意願亦可能受高溫影響，削減旅遊業產值。歐洲環保署（EEA）估計，在1980∼2000年間，歐洲32個國家因熱浪蒙受的經濟損失上看700億歐元。近來的數值應該更高。

稍早，西班牙塞維亞（Seville）正式啟動一個試行計畫，開始為熱浪命名並分級，以似颶風的態度看待熱浪。希望提升大眾對熱浪的關注意識，也讓機構、組織更易於採取應對措施。雅典、洛杉磯及邁阿密等城市也有類似的熱浪分級計畫。

科學家認為，大部分的高溫死亡是可以預防的。有著熱島效應的都市需要執行更長期的抗熱計畫，如增加植樹、提升建築耐熱度、拓展遮蔭處等，保護市民性命及健康。

看更多遠見雜誌文章：



熱傷害10年暴增85.8％！「熱死人」事件已真實上演



全球就像大烤爐！照片揭示地球現在究竟有多熱



氣候變遷掀全球熱浪，「熱死人」恐成新常態？