才救活慘賠百億的陽明海運，鐵血董座謝志堅卻在最好時刻、華麗轉身？

【文．王昱翔】

如果沒有他，恐怕就沒有今天的陽明。2016年，陽明曾慘虧149億，外界一面倒看衰。但謝志堅卻接下這燙手山芋、救活陽明， 2020年，陽明即將大賺之際，他卻選擇華麗轉身退位，引發外界譁然，為什麼？

「啊！抱歉我沒名片，現在是無業遊民，等等還要當我太太司機，時薪160塊哈哈。」白西裝外套、牛仔長褲的男人來到採訪現場，說起話毫無架子，還時不時自嘲幾句。

不過，這位71歲親切長者，卻是在業界戰功彪炳，讓所有海運人都肅然起敬的前輩。他曾在長榮海運開創全球第一條雙向環球航線，更在2016年陽明瀕臨倒閉時，親上火線救活公司。

他是長榮、陽明的前董事長謝志堅。

「當初陽明幾乎沒救了，交通部才找謝志堅來救陽明，他真的是人才中的人才。」一位業內人士私下形容，如果沒有當年的謝志堅，就沒有今天的陽明。

只是，這樣一位海運傳奇人物，卻在2020年底、海運景氣即將大爆發之時，選擇卸下陽明董事長、華麗轉身離開業界，一度引發外界譁然與不捨。

如今謝志堅回想起來，只笑說，「不捨當然有，不過我離開時，陽明已經走出隧道，我覺得也告一段落，我相信我對得起任何人。」

長榮到陽明：辛苦、辛苦、再加辛苦

其實，謝志堅會到陽明，完全是一樁意外的人生插曲。

此前，他在長榮海運工作長達40年，不只戰果豐碩，更深得長榮總裁張榮發重用，一路爬到董事長、副總裁。

原本，謝志堅計畫在65歲、2016年正式退休。想不到，崴航董事長曾俊鵬的意外來訪，改變了一切。

圖／崴航董事長曾俊鵬。張智傑攝

當時，陽明董事長正要退休，交通部又急需找人接手，曾俊鵬詢問謝志堅意願，時任交通部長賀陳旦更力邀謝志堅，「你就是我要找的人。」

謝志堅心想，自己身子還硬朗，又有40年海運業經驗，接下陽明董事長，回饋國家和業界。

但謝志堅沒料到是，這場挑戰遠超乎想像艱鉅，讓他直呼，「我到陽明才知道，這是辛苦、辛苦，再加辛苦。」

6月23日，謝志堅接任陽明董座，一上任先是面對上半年慘虧87億挑戰，接著，公司甚至得立刻進行減資再增資，才能勉強續命。

由於陽明屬泛公股企業，一舉一動都受外界放大檢視。當時，上至立法委員，下至小股東，各種對陽明的批評、怪罪、謠言，排山倒海而來，全都壓到謝志堅頭上，令他一度精神壓力相當大。

被罵不打緊，想啟動改革更是艱難。謝志堅隻身一人來陽明，手上無兵無將，對公司也還不熟悉，又遇全球海運景氣低谷，陽明幾乎在倒閉邊緣，士氣極為低迷，遑論改革。

某天，陽明又被外界罵得狗血淋頭，謝志堅趁公司大會、破釜沈舟對同仁信心喊話，他一字一句說著，「今天公司所有同仁都站在懸崖邊，不是生就是死。我願意陪你們站，但是有一個條件，你們一定要支持我，⋯⋯。」

當時所有與會主管齊聲高喊「願意！」不只宣誓力挺改革，更重振起士氣，讓謝志堅吞下定心丸。

鐵血改革，從精緻攬貨開始

當時謝志堅替陽明把脈發現，公司許多業務都因為怕漲價得罪客戶，常以不敷成本的低運價攬貨，導致陽明雖然航線班班滿載，卻是載一趟賠一趟。

他訂下鐵律，精算攬貨成本，並以「貢獻度」作接單準則，凡是「負貢獻」的賠錢貨，通通不準接，甚至透過系統鎖定、直接擋下。

接著，他更要求每週、每月固定開會檢討，「他們真的很辛苦，很多前一天晚上睡不著，也有人連做夢都夢到自己在報告。」謝志堅透露，許多業務少了負貢獻訂單，被迫開始找新客戶、重定好價錢、找優質貨物，確實非常辛苦。

不過，這段鐵血改革，也很快反映在業績。陽明透過精緻攬貨，獲利提升，適逢2016年市場好轉，隔年獲利隨即翻正，扭轉虧損多年慘況。

陽明的蛻變，連貨攬業者都有感表示，以前陽明議價空間寬鬆，但謝志堅上任後，陽明反而變成運價最硬的航商。

除了精緻攬貨，謝志堅還啟動另外三大改革，包括全球集中化管理、組織改造、統一全球資訊系統等，一步步改善陽明體質。對於箇中辛酸，他只淡然說，「既然我進到廚房，就不能怕熱，遇到問題就是面對。」

鐵漢華麗轉身，為的是家人柔情

好不容易捱到2020年中旬，海運業因疫情缺工、歐美報復消費，意外引爆塞港潮，陽明第三季也獲利不少。

但就在陽明終於擺脫谷底，即將迎來大好前景時，謝志堅卻拋出震撼彈，宣告在10月卸下董事長一職，理由是家庭因素，一度引發外界譁然，更有許多人替他打抱不平，懷疑他「被退位」。

「講現實，公司工作總會有段落，但我太太會照顧我一生，」謝志堅說起這段話有些鐵漢柔情。過去45年，他奉獻生命給海運、四處奔波，背後都有家人犧牲和照料，尤其妻子跟他長居語言不通的異鄉，最為辛苦。也因此，謝志堅的人生下半場，選擇給家人。

採訪尾聲，他再三提醒，時間一到，就得當司機載太太辦事去。儘管鐵漢看遍海運大風大浪、名利榮光，但最終還是把心思和柔情都留給家人。

謝志堅 小檔案

出生：1951年

學歷：淡水工商三年制專科學校、獲頒國立台灣海洋大學名譽博士

經歷：長榮海運董事長、長榮集團副總裁、陽明海運董事長

成績單：協助長榮海運開通全球首條環球東西雙向航線、派駐6國超過20年；改善陽明海運企業體質，撐過危機轉虧為盈；獲美國《商業日報》終身成就獎

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