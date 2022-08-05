國家規範、碳盤查、碳稅三把利劍抵住喉頭，電子業ESG動起來！

【文．羅之盈】

ESG行動只是做善舉？2022年，是電子業必須覺醒的一刻，一來是2050台灣淨零排放路徑已然揭露，二來是下游客戶要求碳排量數據，三來是國際碳稅即將開徵。國際大廠例如蘋果、Dell、HP等品牌廠，都做出淨零承諾，並要求供應商提供碳排放量。如果提不出、達不到，台廠訂單一張都拿不到！現階段台灣電子業淨零排放有三大困境，怎麼突破？如何兼顧經濟命脈與淨零願景？

熱浪席捲全球！7月，葡萄牙氣溫飆至攝氏45度、野火大片肆虐；北非突尼斯上達48度，伊朗更飆破52度。氣溫屢創新高，全球不時傳出「熱死人」事件，就連台灣，也在7月下旬發生「類熱浪」現象，連續幾天都超過38度高溫。

極端氣候，不是電視新聞裡的末日宣告，而是全球人類最真實的日常。

英國氣象局研究顯示，2022～2026年間，將出現有紀錄以來最熱的一年，過去七年，相較於工業化之前，全球氣溫上升幅度一直在「1度」上下徘徊，未來五年將出現增幅「1.5度」歷史高點，「主要因素是大氣中的二氧化碳，正緩慢上升，」氣候報告研究學者赫曼森（Leon Hermanson）直言。

2021年的聯合國氣候大會（COP 26），因此採取更為積極的氣候行動，設定全球溫室氣體排放量在 2030年前減半，並在2050年達到淨零排放，才能將全球溫升控制在1.5度，否則人類將迎來難以招架的環境變遷。

只是ESG的倡議，像是一個說了太久的故事。因此，多年來，台灣電子業一直把它設定為一個行有餘力、排序靠後的任務。

但從2022年開始，情勢已經完全不同，政府規範、碳盤查、碳稅，這三把直指咽喉的利劍，迫使電子業進入ESG行動主義時代！其中最聚焦的，就是代表環境領域的「E」。

碳排大戶製造業，約占台灣總量51％

2022年3月底，國家發展委員會公告2050台灣淨零排放路徑圖，報告指出，以出口為導向的台灣，工業產品輸出占全國GDP五成以上，尤其是電子資通訊產品；而製造相關產業，卻是「碳排大戶」。

台灣2019年溫室氣體淨排放為265.62百萬公噸二氧化碳當量，製造相關產業就占全國總排放量約51％，如何兼顧經濟命脈與淨零願景？成為關鍵議題。

針對製造相關產業的發展約束，最明確的是要求：「能源使用大戶，年均節電1％」，其中電子業還需在製程改善、能源轉換、循環經濟，三面向之內進行細部精進，施行細則、甚至是罰則，將陸續制訂公告。國家級約束力，迫使業者不得不重視。

圖／羅之盈整理

台灣電子業多數生產關鍵零組件、經營全球生意，「被客戶壓著做碳盤查」已是產業趨勢；「你現在碳排是什麼狀況？」更是台廠近期最常被問及的問題。

舉凡蘋果公司、Dell戴爾電腦、HP惠普等品牌廠，都做出淨零承諾，並要求供應商提供碳排放量。這個要求非常現實，如果提不出、達不到，訂單一張都拿不到。

2023年歐盟開徵「碳稅」，台廠不能再拖

這些終端產品的品牌商，難道是在刁難耍狠？其實不是，除了環境責任之外，更是因為嚴苛的「碳稅」即將開徵。

歐盟提出「碳邊境調整機制」（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM），即將於2023年逐步生效。CBAM明訂產品出口時的碳含量，若超過進口國規範，進口商必須購買「碳權」，以及繳納「碳關稅」。第一波雖未擴及電子業，但這麼嚴格的規範，未來的觸及範圍只會擴大不會縮小。

「台灣電子業做ESG多年，但真正要來的危機是『碳稅』！而且，台廠其實不太能等，因為都是『夾心餅』，下游品牌商壓著你，你一回頭又要面對上千家供應商，」BCG波士頓顧問公司董事總經理陳美融坦率直言，「外界說淨零排放是轉機，但如果企業什麼都不做，就只會是危機。」

根據BCG 2021年《全球企業碳盤查調查》，91％的企業無法做到完整碳盤查，「上游排放的計算」是最大卡關點。

以電子業來看，一款終端電子產品的總碳排量，有77％來自上游供應鏈。換句話說，身為供應鏈重要價值環節的台廠，是最需要減碳的一環，也是減碳成果最受外界檢討的一環。

陳美融觀察，台灣電子業現階段淨零排放有三大困境，包括上游不知碳排量、缺乏數位系統、人工盤查，「常見企業是人工蒐集碳排數據，有1000個供應商，就要寫1000封信件，數據對不對，很難說，鍵入表格之後，還很難管理。」

她以BMW車廠的模式為例，建議將碳排等永續項目，列為採購與產品規劃的決策項目之一，「上游供應商通常規模比較小，需要的是『母雞帶小鴨』，才能帶來正向改變。」

以台積電為例，其上游供應鏈多是化學廠，與自身的電子製造業態大不相同，「血緣與長相都不相同，」但還是需要共同探討，如何調整產品與製程設計，有效地找到更低碳的選項。

綠色成本2～5％，消費者願意接受

ESG不再是倡議，減碳不再只是「有做就好」的公益行為，及早覺醒、跨越難關的電子業者，已經接軌國際標準。

圖／羅之盈整理

2021年DJSI世界與新興市場指數的台灣企業，總計有30家，其中11家是電子業者，包括聯電、日月光、友達、群創、台達電、光寶、宏碁等。

達成國際非營利組織SBTi發布的淨零準則框架，也約有30家台廠。如同所有產業的競爭因子，只要做得比競爭對手好一分，就更多一分籌碼。淨零排放也是如此，更何況創造一個永續的未來，更是無價。

執行ESG行動主義，難道不會增加成本，反倒削弱競爭優勢？

陳美融分析，客戶可能會找到沒有減碳作為，價格因而更低的其他供應商，但要負擔更多的碳稅，不見得划算。BCG估計碳排作為，大約影響終端產品價格2～5％，「這其實是消費者可接受的綠色成本，如果消費者都願意負擔，以換來更好的地球，企業還在等什麼？」

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