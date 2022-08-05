晶圓製造大廠〉綠色轉型20年，聯電打造神隊友艦隊

【文．羅之盈】

半導體下半年遭逆風？ 砍單降價風暴來襲？聯電（2303）7月27日下午法說，備受市場關注。事實上，聯電耗時20年，打造ESG神隊友艦隊，真永續已是DNA。一文看懂聯電如何打造次世代綠色競爭力。

碳權、碳費、碳稅，當產業人士還在搞懂規則的現在，晶圓製造大廠聯華電子早在2014年，即完成台灣第一筆環保署審查認可的碳權交易！八年前，聯電將節約而來的200萬公噸二氧化碳，以新台幣3000萬元賣予中龍鋼鐵，創下先例。

節約之外，同時致力開創

聯電深入綠色技術研發，以產品碳足跡經驗為基礎，開展生命週期評估技術計畫，探索低碳產品的更多可能，2010年10月獲歐盟執委會審查通過，成為加入歐盟科研架構計畫（Framework Programme, FP）的首家台灣企業，協助製程足跡規範的制訂。

聯電的永續行動都做得很早，同時，也持續維持優異表現。

聯電連續14年入選道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indexes, DJSI）成分股，更是首家取得「永續會計準則委員會SASB」（半導體業準則）「氣候變遷財務揭露框架TCFD」第三方雙驗證。

2022年6月，聯電通過嚴格的國際科學基礎減碳目標倡議（SBTi）審核，成為全球第一家通過的半導體晶圓代工業者，永續態度積極又務實，再度受到業界尊敬。

「企業要永續，不能只靠一個人，而是得靠一群人、一個團隊，」聯電總經理暨永續長簡山傑比喻，就像艦隊運作的指揮中樞一樣，能掌握正確的方向，讓大家航向同一個目標。簡山傑說得輕描淡寫，但其實，背後有著一連串緊密而連續的團隊工程。

圖／左起依序為副總經理郭臨伍、技術處長鄭志祥、資深處長賴懷仁。蘇義傑攝

三大面向推進，注入永續DNA

聯電擁有42年歷史、兩萬名員工、年營收超過2000億元，「龐大艦隊」統一方向，並非易事。聯電團隊務實地萃取出工作架構、激勵機制、人才培育三大面向，從上而下，又由下而上，最終為每位員工注入永續DNA。

2020年底，聯電繼成立12年的企業永續委員會，再成立ESG指導委員會，設置七位不同執掌的常任委員。此外，新設「永續長」一職，由總經理擔任，從更高階的管理階層，進行資源調度，加快決策與執行。

「設立永續長之後，如同有了協調者，像聯電有很嚴格的投資紀律，減碳設備、水資源應用、綠電部署等永續行動，都能更快的調和與凝聚共識，」聯電副總經理郭臨伍觀察。

ESG指導委員會成立之際，簡山傑領導協理以上的高階主管進行共識營，逐一討論SDG項目，找出與聯電發展相關的49項目標，規劃為實行的永續策略藍圖，並落實為固定檢視的工作任務。

「不管是在E（環境）S（社會）G（治理）的作為，我們認為，要永續，就一定要跟我們的核心能力結合，」聯電生產資源整合協理吳博文說。

圖／聯電小檔案

電子製造業的永續難度是什麼？現代製程仰賴自動化程序，每一次機台設備運作時，都會產生不同的碳足跡；每一種製程都需要經過幾百道工序，使用的原物料不盡相同，不僅碳排放量各個不同，所需耗能也有差異。

建立碳管理平台，用數位系統收集並管理

聯電在全球有12座晶圓製造廠，擁有數以萬計的機台設備與製程類型，哪些機台需要優先裝設減量設備，哪些需要汰換，都需要仔細規劃。

吳博文形容，像是在做一道「佛跳牆」，栗子、干貝、芋頭、肉的份量，要精準的算出來，才能知道成本，才能定價，「晶圓製造要盤點的是碳排成本，龐大的資料量，讓我們發展出自己的碳管理平台，直接用數位系統收集並管理。」

整體估算，聯電直接排放（範疇1）與電力間接排放（範疇2）在內的總排碳量，將於2030年降低25％（以2020年為基準），同時在供應鏈（範疇3）的排碳將減少12.3％。

永續長、ESG指導委員會、任務工作小組，三位一體、強力執行，對新能源也有規劃，不僅廠內太陽能板設置極大化，同步規劃投資離岸風電。

「我們期望2025年達到再生能源20％、2030年達到30％，之後會再投入儲能之類的再生能源項目，達到2050年100％目標，」聯電風險管理暨安環處副處長殷嘉偵表示。

完成策略制訂及路徑規劃後，聯電加強內部概念宣導，並設定「由下而上」的激勵機制，鼓勵全員參與。

為了加速永續作為的全員激勵，聯電推出更積極的機制：將ESG成果設定為限制型股票的取得標準之一，並列為員工分紅的其中一項要素。

董事會於2022年2月通過，聯電員工的限制型股票，除了既有的每股盈餘（EPS）達標、股東報酬率（ROE）達標之外，新增MSCI大摩指數ESG評等達到A級以上，而且這項新的限制要素，占達標權重四成。此外ESG成果，也將另外成為員工分紅標準之一，激勵全員共同努力。

圖／羅之盈整理

不糾結，EPS與ESG相輔相成

EPS與ESG都是目標，之間的拉扯怎麼化解？「我們做過統計分析，發現EPS高的公司，ESG做得比較好，」風險管理暨安環處資深處長賴懷仁表示，聯電經驗是相輔相成的正向循環。

例如，精進22奈米製程的節能設計時，反而讓產品功耗下降20％、效能提升10％；又如在探究節水節能製程中，發展無鹵素產品，反而減少每年10噸的含氟溶劑，降低溫室氣體排放。聯電團隊認為，ESG每踏出一步，都能讓成本下降，競爭力增強。

聯電技術處長鄭志祥表示，從技術與產品單位的角度來看，自己入行將近30年，一開始只在乎工藝精進。但在1999年，聯電開始推動溫室氣體減量後，就會開始想如何改變流程，讓含氟氣體更少，一直到近期的減廢、節水、節能，以及研發綠色產品帶來的社會影響力。

「我們將永續概念，內化成為一種榮譽感，一種使命，不只可以替公司做好，對社會也好，對環境也好，內化到生活與生命裡，」鄭志祥有感而發地說。

晶圓製造產業走向設備密集的智慧製造之路，重資本、重耗能的特性，讓永續作為更為關鍵。聯電歷經超過20年的實作，運用科技業追求精密的特性，善用軟硬體資源，激勵全員往共同目標邁進，成為電子業ESG行動主義的標竿。

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