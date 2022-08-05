國際旅遊復甦解鎖觀光，台灣的機會與挑戰是？

【文．謝明彧】

疫情趨緩、邊境解封，全民引頸期盼！除了民眾想出國旅遊之外，觀光業更對後解封時代迎來外國觀光商務客滿心期待。國際旅遊因為疫情大洗牌，「VP值」成為各國旅客選擇目的地的關鍵字。《遠見》團隊採訪產、官、學、研，針對國境開放後的短期「新商機」、短中期「可能危機」，以及中長期「產業轉機」，全面體檢台灣觀光面臨的機會與挑戰，更殷殷期盼台灣邁向觀光大國！

還記得疫情發生前到處旅遊的美好歲月嗎？對一般民眾來說，守在電腦前搶特價機票，週末說飛就飛，小資族也能擁有美好的出國夢；對觀光業者來說，一年破千萬人次的來台觀光客，夜市、商圈人潮爆棚，飯店、民宿更是營收暢旺。

然而，這一切，都停在2019年底，全球新冠肺炎疫情那一刻。

廉航倒閉、飯店轉手、老店歇業、商圈蕭條，國內眾多觀光業者一夕從雲端墜落，就算2021年國旅大爆發，面對疫情不穩、國境封鎖，不管是觀光從業人員，還是一般大眾，對於旅遊的未來，還是忐忑。

但隨著台灣確診人數超越400萬人，國人對疫情愈來愈見怪不怪，想玩的心情愈來愈擋不住；邊境封鎖，也愈來愈多國家選擇「與病毒共存」，而逐步鬆綁，讓許久沒有國際觀光客的業者，重見希望曙光。

經歷快三年時間，台灣觀光產業，總算要迎接大批國際觀光客回歸了嗎？

全球報復性旅遊心切，旅客人次最快明年谷底攀升

答案是，或許不會馬上，但確實值得期待！

除了疫情前的千萬入境旅客人次，顯示台灣確實有號召海外旅客的吸引力，最重要的，還是觀光產業在GDP的占比。2019年以前，台灣的觀光GDP平均落在4∼5％，若對照以觀光見長的國家，如日、泰等國的觀光GDP來看，占比可以到6∼7％，甚至到10％。意味著台灣的觀光產值，還有向上發展空間。

而根據學界跟業界的預估，如果國境解封，國際觀光明年就有機會迎來巨大反彈，到了2024年，則幾乎肯定會完全回復（表）。

圖／謝明彧整理

加上近兩年的國旅市場爆發，台灣2020跟2021年的觀光旅館國內旅客住客人次，分別達到748萬、627萬以上，都比2019年的592萬人次還多。旅行社數量更是不減反增，2021年旅行社共計有3226家，甚至比2019年疫情前多了81家，民宿業家數也較三年前大幅成長34％，增加了1495家，達5891家。

兩年多來的國內打底，旅客人次恢復可期，這都顯示台灣觀光產業，確實有機會在國境解封後，迎來新一波發展。

國境開了，但旅遊行為模式卻再也不同了

然而，就算國境開了、旅客來了，旅遊行為卻再也不同了。

「過去兩年的疫情，像是一場風暴，影響著每個人，也讓大家反思自身需求和喜好，帶來疫情前後截然不同的旅客偏好，」業務範圍橫跨香、台、星、韓、中、泰、馬、菲等東亞與東南亞國家的旅遊電商平台Klook，台灣總經理林耀民分享旅遊大數據背後的消費者行為洞察，疫情之後出現三大變化：

1.待得更久、玩得更深：

機票、住宿、必要檢測費用等成本的增加，加上事前防疫與安全準備耗精神、時間，愈來愈多人的旅遊天數，從過往的3～5天延長到7天以上，不像以前會追逐「去的地方愈多愈好」，現在反而希望在同一地點待久一點、玩深一點，摒棄走馬看花的旅遊模式。

2.重視安全、希望自主：

疫後在安全與衛生考量下，對於共擠大眾運輸工具，或是與不認識的人同車共遊，難免覺得擔心。數據發現，許多人放棄過往跟團模式，寧願與信任的親友自組小團，確保同團旅客、景點選擇，都可自主掌握；交通上也更常選擇「自駕遊」，確保交通移動時不必與他人接觸，更可讓旅遊行程的安排，既安全也更具彈性。

3.更有溫度、速度更慢：

相較疫情前，79％的千禧世代旅客希望單身旅遊，疫情後陡降到只剩三成，旅行的意義從自我探險，轉為與所愛之人共同分享、重新建立連結關係。也因此，70％亞太區遊客，更傾向尋求悠閒輕鬆的「慢旅行」，不必趕行程，好好吃頓早餐、享受SPA，幫助放鬆和休息。

從追求便宜大碗高CP值，到與親友一起共享深度體驗創造慢生活，消費者對於旅行觀念的轉變，到底會為台灣觀光業帶來哪些質變？

《遠見》採訪產、官、學、研，從前觀光單位、大學教授、飯店董座到第一線經營者，依序解析國境開放後的短期「新商機」、短中期「可能危機」，以及中長期「產業轉機」，全面體檢在後解封時代，台灣觀光產業的機會與挑戰。

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