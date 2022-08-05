台灣觀光最壞的時刻 也是最好的起飛點

【文．謝明彧、馮紹恩】

跨國廉價旅遊，疫情後不會回來了！這是所有觀光業者的最大共識。出國成本墊高許多，造成台灣國旅大爆發，但邊境開放後國旅是否崩盤？專家認為，這是台灣觀光業的最佳起飛點！

國境可望解封，如果說重新來台的海外旅客，能為等候已久的國內觀光飯店、夜市商圈，帶來久旱甘霖；那這兩年半來，因國人出不了國、轉移消費而榮景大爆發的國旅市場，又將可能面對什麼樣的轉變？

「邊境開放後，國旅會不會未蒙其利、反受其害，甚至發生大崩盤？」3月開始開放國外商務客來台，這話題就一直被國內觀光業者私下熱烈討論。有人認為，當悶壞的國人搶著出國，外國旅客來台人數卻銜接不上，疫情誕生的「國旅觀光紅利」將快速流失，甚至造成國旅市場大崩盤。

機票變貴、全球塞機、變種病毒，觀光消費一半以上留在國內

銘傳大學觀光學院院長林青蓉表示，瞬間崩盤其實有點危言聳聽，就算國門重啟，有三大因素依然能讓國旅市場不至於立刻崩盤。

第一，是跨國旅遊的成本大增和便利性大減。許多人還懷念著疫情前，每個月搶廉航的零元機票、去一趟日韓五天不到兩萬、一年出國五六次的輝煌歲月，「但這些，疫情後都不會回來了。」

疫情導致許多廉價航空品牌收攤，傳統航空客艙改為更賺錢的貨艙，機票供給減少，千元以下特惠機票早不復見，票價更是大漲三至五成，「以前兩萬就可以去日本玩三天，現在可能連機票錢還都不夠。」

其次，全球各大機場人手不足、嚴重塞機。桃園機場以前旅客從降落到離開，可能只要30分鐘，現在光是檢疫填單排隊，就得花上兩小時，這不只發生在台灣，歐美、泰國、日韓都出現，「假期有限，如果出入境就會吃掉一整天的時間，很多人可能會決定再等等。」

最後、也是最關鍵的，變種病毒讓疫情狀況時好時壞。小孩還沒有疫苗、長輩也會擔心，沒有人會只為了出國玩，就讓小孩或長輩暴露在重症、甚至死亡的風險下，這也等於綁住了所有家庭客、樂齡族。

三大因素下，林青蓉指出，至少會留下一半以上的旅遊消費在國內，國境解封，國旅並不會立刻大崩盤，而是以「緩步下滑」方式，以2∼3年的時間，隨疫情發展而慢慢回歸修正，「因疫情而投機搶快、抱持過往淺碟旅遊模式的業者，確實很可能會被淘汰；但這兩年來努力提升旅遊內涵的業者，卻有機會在這波調整中，逆轉勝出。」

國人更重VP值，「坐地起價」和「偽出國商品」首當其衝

暨南大學觀光休閒與餐旅管理學系教授曾永平抱持類似見解，疫情讓台灣人開始探索島內深度旅行，漸漸走出過往國旅一味只求「高CP值」的低價，在體驗到「真正有品質的國旅」後，更重視「價格是否與價值相符」的「VP值」，如果某樣旅遊產品讓人覺得「價值與價格不相符」，一定會在國境開放之後，率先回檔。

匯集專家意見，邊境開放後，有三種因疫情興起的旅遊商品最危險，分別是「豪華露營」「低品質民宿」「偽出國食宿」。

疫情讓民眾憧憬戶外，帶動「豪華露營」興起，帳棚內有空調、冰箱、沙發、床鋪，營區還提供餐廳等級的三餐，宛如「沒有牆壁的五星級飯店」。然而，豪華露營被炒熱後的高價格，卻也種下泡沫化隱憂。南投某些豪華露營區，雙人入住一晚價格8800，每增加一位再多4000，一家四口前往，一晚就得花掉超過2.5萬；有些更高檔的，甚至一晚就破萬。

「當國境解封，消費者有價格更低、品質更好的旅宿選擇時，豪華露營很難維持競爭力，」曾永平警告，對比去年豪華露營全盛時期，許多熱門營區根本訂不到，今年很多營區都發生入住率大幅下滑的退燒窘境。

其次，這兩年每逢假日知名景點人潮洶湧，旅宿供應不足下，很多業主搶快，把套房改為民宿，訂出堪比度假飯店的價格，搶賺觀光財。這類民宿大量出現在墾丁、小琉球、清境等國旅熱門景點，消費者付了高價，卻發現房間品質低落，各種負評也充斥網路。

「澎湖以前3天2夜的團8000元，現在要到2萬，業者抱定台灣人不出來玩就渾身不對勁，把產品價格拉高，還是有人願意埋單。」在澎湖長期經營深度旅遊的沿菊文旅創辦人高世澤不禁感嘆，當邊境解封後，這批過於昂貴的民宿，就是倒閉的第一排。

不會崩盤的旅宿業：深化VP值，提供在地化更好的體驗與服務

最後，則是「偽出國商品」。The One南園執行長劉邦初分享，這兩年，有一些非常高等級的園區、餐廳或飯店，現身市郊或山林，環境規劃讓人如同置身日本、峇里島，一秒就到國外。這些產品本身非常優秀，品質也無話可說，疫情期間確實吸引許多金字塔頂端消費者，預約排到幾個月後。

「但因為定價高昂，解封後，消費者用一樣的錢，可以直接飛出國體驗原汁原味，一定會造成衝擊，」劉邦初認為，金字塔頂端客群是最有能力第一時間就飛出去的一群人，主打「偽出國情懷」的業者，維持榮景多少有變數。

「在劣幣遭環境淘汰的現在，正是台灣發展優質觀光的起點，」雄獅旅行社總經理王岳聰觀察，在疫情中還能存活下來的業者，多數都是能提供深度旅遊、優質體驗、在地人文創生，「解封後，這些品質提升的業者，不僅能繼續吸引國內旅客，也能讓外來遊客一造訪就愛上。」

「深度體驗」這四個字，這兩年半來，觀光業不斷強調，但到底怎麼做，才能真的讓旅客感受到「深度」？

對提供終端服務的旅宿、餐飲、景區業者，劉邦初給出一個明確的方向：生活提案式的一站式旅遊。

不只強調來這裡可以吃到哪些美食、看到哪些美景、進行哪些遊樂，而是這些旅遊內容的背後，各自代表了什麼樣的在地意義、闡述出什麼樣的環境故事，所有串連起來後，又想傳達哪一種「更美好的生活方式」？

「當你把旅客帶到一個令他們神往的生活想像，再透過每一次用餐、每一趟賞景、每一場手作，房間裝潢、餐具裝飾、食材條理，去印證那個生活想像確實那麼美好，客人就會沉醉其中，也就是最深度的體驗之旅，」劉邦初說。

例如，南園今年以「大人理想的藝術行旅」為提案，把園區設定為「沒有牆的美術館」，在園內管家帶領導覽下，旅客可以透過建築、光影、聲音、餐食、造景、雕塑，以五感體驗東方與西方、古典與現代、自然與人文不同的藝術規劃，與國內外藝術家相遇。

例如南園的主建築，是台灣建築之父漢寶德以榫接方式打造的亭台樓閣，融合江南造景、閩式建材、巴洛克洋樓等多元風格，體現的是中式傳統建築之美；近年又邀請日本負建築大師隈研吾，使用榫接工法、交錯木條建造出宛如剖半竹簍的「風檐」雕塑，讓古典與現代的藝術對話。

園區今年導入「國際奔牛節」，27頭不同城市意象的彩繪奔牛雕塑，散落在園區，例如，西瓜牛、巧克力牛、彩色牛、氣勢牛等，現代西方雕塑與古典中式建築，成為鮮明又有趣的對比。

又或者，園區不用除草藥劑，隨著季節各種蟲鳴鳥叫，迴盪在園區林間綠地，建築內則播放黑膠唱片古典樂曲，讓聲音的變換從自然到人文，卻又彼此銜接。餐飲上，劉邦初請來法餐名廚簡天才及食材研究家徐仲，將經典辦桌台菜解構重組，例如，紅燒蹄膀轉化為法式肉捲、佛跳牆抽取出關鍵食材改為法式清湯，隨著管家說菜，帶來不同的飲食文化思考。

劉邦初說，這些不只是想帶遊客體驗「南園為你精心設計」的各種藝術創造，更希望透過五感，引領遊客看見藝術如何發生在生活中，不是只有出來玩才美好，只要多在乎一些生活點滴細節，每個人都能創造生活新體驗。

「當遊客有感，就會期待下一季再來，看看這裡有哪些新的主題展覽，不同季節時建築與自然的風景變換，」劉邦初說，這就是深度體驗帶來的回流客，他們願意一來再來，甚至遇到疫情時，「要求不用退款，保留做日後復業時的預約，」成為經營者面對疫情不穩下的最有力支柱。

能再成長的旅行社：從送客到集客，串連整條遊程體驗升級

對於串連消費者各種訂房、交通、預約等中間段需求的旅行社業者，林青蓉指出，必須從過往「送客」的角度，轉向怎麼去連接旅客跟在地的體驗，成為「集客」的角色。例如，雄獅旅遊這兩年把自己化身為「樞紐」的概念，串連優質交通、觀光場域，帶領整條旅遊供應鏈一起升級，就是個好例子。

疫情期間，雄獅董事長王文傑就帶領整個集團，和地方業者一起提升整體旅遊的服務品質。鐵道觀光方面，雄獅和台鐵合作，將鳴日號的中高端服務與觀光車隊建置完整，鳴日廚房就提供移動美食饗宴，這是台灣未來行銷國際很重要亮點。此外，也推出平價懷舊的藍皮列車，主打低價位的市場。不只如此，還有像是本來就極具特色的阿里山森林鐵路火車，也是鐵道旅行的重點之一。

又或是旅遊電商KKday，去年推出獨立於主站之外的「KKday商城」，不只提供供應商可以自行上架商品，讓商家經營自己的品牌，並透過後台預定系統Rezio，整合金流、自動寄送憑證、庫存管理等功能，讓供應商在疫情期間可以透過自建官網，快速數位轉型，加值整條旅遊產業鏈。

「當業者的接待品質提升，不管國內旅客或外國遊客，一造訪就會愛上台灣這塊土地，」王岳聰強調，國旅市場隨著解封，緩步消退1／4～1／2之後，依然會屹立不搖、甚至成為更受歡迎的最後贏家。

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