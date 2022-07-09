暑假衝一波，許你一個「偽出國」的完美句點
【文．馮紹恩】
迎來暑假，就想到旅遊。為什麼很多人熱愛旅遊？美國的神話學家坎貝爾（Joseph Campbell）提出「英雄之旅」（Hero's journey）的核心概念：一個平凡人，因為某種契機被迫離開家鄉踏上旅程，可能遭遇一些挫敗、挫折，經歷沉潛、鍛鍊後，獲得某種新的能力，最終克服並戰勝困難，成為英雄凱旋返鄉。
這個故事架構非常受到歡迎，散見在小說、漫畫、電視劇、電影中，而這說明了，我們都渴望從平凡的日常脫離，踏上一段屬於自己的英雄旅程，希望獲得成長、見聞，或是體驗過去不曾體驗過的事物。
疫情期間，出國旅遊成為太奢侈的行程，多數人只好轉往「偽出國」來過過乾癮。
「偽出國」的定義眾說紛紜，從原先是航空公司為了攬客創造的搭機體驗，到現在成為一種新型態的旅遊。
最核心的概念，就是搭機飛往台灣的境內景點，其中，要有出國的感受，自然是離我們較遠的離島了，像是金門、澎湖和馬祖。
「去別人活膩的地方玩」，感受旅行的意義
如果你已經去過，可能會懷疑，這三座離島還有什麼好玩的地方。
「旅行是去別人活膩的地方玩。」這句話說來戲謔，但細細咀嚼，卻別有風味。拿上述的台灣三大離島來說，都蘊含當地人生活的寶藏，而且與台灣人習慣的生活樣態大不相同。
在地人可能都覺得，「這沒什麼特別，」看在外人眼中，卻處處是驚奇。
這次，分別請來金門的博物館長、馬祖的老酒巧克力達人，以及推廣澎湖深度旅遊著稱的詩人，讓他們領路，帶你周遊這三座離島與眾不同、值得一探之處。
這三位在地達人的共通之處，就在於他們都有在台灣長時間生活的經驗，當他們選擇在外島長居，便能體會出許多台灣遊客會感到新奇的地方。
他們也都是熟悉當地文史的達人，對在地歷史、人文景觀與自然風景都瞭若指掌，把最原始、完整的離島風貌介紹給你。
同時，參考他們的介紹與推薦的景點，相信你到了當地也能獲得不同於一般旅遊所能帶來的體驗。
國外旅遊可望於年底解封，暑假就讓自己來趟最後一次的「偽出國」。深度了解自己的國家，出國玩的時候，才能知道我們的美與好在哪。
而你，也可以透過這些深度在地行程，成為自己的英雄：一個比以前的自己更好的人。
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