九合一選戰狼煙四起 疫情、國際局勢成關鍵

【文．林仕祥】

年底的九合一大選，雖未綁公投，但不少縣市呈現三腳督態勢，選情緊繃，藍綠如何布局？雙方各有何優勢與挑戰？《遠見》帶讀者第一手解析。

2022年底將舉行九合一大選，原本應該鑼鼓喧天的氣氛，卻因為這場百年大疫，攪亂各陣營的選舉節奏，特別是台灣選擇與「疫情共存」的策略後，更減緩了選戰步調。直至6月中旬，疫情漸漸從高原期緩降，民進黨重啟北台灣的布局後，才再度吹起選戰的狼煙。

單單看藍綠兩大黨的提名節奏，國民黨的提名進度明顯快於民進黨，截至6月24日，已完成15縣市的布局。民進黨則在6月後才急起直追，完成12個縣市的提名。

對此，民進黨副祕書長林鶴明接受《遠見》訪問時指出，執政黨比在野黨更有包袱。社會要先穩定，對選情才有利，因此社會氛圍需優先考量，若整體疫情仍相當嚴峻，「我還在那邊提名這個人，那這個人就穩倒了。」

相對的，藍營當然知道，疫情對他們而言，是個可善用的氛圍，亦即，有沒有辦法借助掀起「討厭民進黨」這個東風，極為重要。尤其，當許多地方縣市政府的防疫政策，都出現「逆時中」時，民眾不免有「中央慢半拍，讓地方自己在前線應戰」的印象，不失為在野方的一項選情利多。

不過，藍營的局勢也非全然吃香喝辣。美中對峙、兩岸關係急凍，都被藍營評估為不利因素，這也是何以規劃朱立倫訪美，盼將國民黨的政治光譜，往「親美、親民主自由」挪移。

對此，藍營人士表示，不管有多少極端聲音，國民黨都要強調自己屬於理性中道的一方，才能化解綠營發起的「抗中保台」牌。尤其今年下半年，還有美國期中選舉、中共二十大、九二共識30週年等政治事件，很容易被對手陣營拿來作政治操作，影響選舉。

林鶴明也坦言，在西方挺台力道愈來愈強烈，加上民眾對政治人物國際觀的要求漸增的大環境下，國際局勢對綠營縣市長選情就算沒有加分，也絕不陷入扣分。但他強調，2022年是地方選戰，外交議題跟候選人之間的連結度不高，因此對地方選戰的影響有限。

今年特點「無公投」「三腳督」

他進而提及四年前的九合一大選，與今年略有不同。首先，2018年有公投，社會氛圍分歧，每一刀切下去，社會對民進黨的支持度愈切愈小。但今年選戰，公投或其他爭議問題，例如，能源、美豬議題，都已先挪到2021年處理，並解決許多價值性討論的議題，「如果合在一起選，到底是選人還是選豬，就搞不太清楚」，因此今年可以單純回歸候選人主軸。

再來，由於台北、桃園，甚至新竹市或新北，也有可能出現「三腳督」的情況，許多戰場未必是過去傳統的藍綠對決。同時，攤開目前全台的政治版圖，國民黨雖掌握14縣市，但中央仍握在民進黨手中，有助民進黨藉由中央資源來拉動地方選情，外加2018年的利空因素不再，選情應較四年前樂觀。只是，當被問及年底勝選目標時，林鶴明仍保守以對：「希望一定要表現的比上次再好一些，希望有好的結果。」

藍目標：贏16縣市、6都過半

相較之下，藍營的評估似乎較為樂觀。黨主席朱立倫曾豪喊「要贏16縣市、6都過半」，黨內知情人士透露，目前按照黨內的評估，14個執政縣市的選情均偏樂觀，台北也穩定領先對手10個百分點以上，只要守住14個縣市，再把台北市，以及現處於綠營執政的基隆、桃園、新竹市奪回一個就能達標，「沒那麼困難。」

就算降一些標準，只要把台北、桃園翻回藍天，就算其他非六都地區未能守住，對藍營來說仍是「大勝」。因為若台北、新北、桃園、台中都在國民黨手上，代表全台超過2／3的人口，都處於藍營執政的版圖內。

若將全台分為北、中、南、東、離島五個選區，藍營內部評估應可贏下北、中、東、離島四個選區。黨內知情人士說，一來，目前藍營執政縣市本就遠多於綠營，而這些尋求連任的首長，評價不低，二來，相關首長的政黨色彩也不重，有助於爭取中間選民的支持。

不過，國民黨也非全無危機感，除了要將基隆、桃園、新竹市這三個目前綠營執政縣市翻為藍天的挑戰不小外，黨內評估14個執政縣市中，有3個處於「危險區」，分別是宜蘭、雲林及澎湖。

宜蘭縣長林姿妙涉及貪汙弊案，曾讓對手將選情拉回五五波，直到近期差距才又拉開，但仍在誤差值內。雲林也和宜蘭一樣，差距在誤差值內。而澎湖縣則是陷於內部紛爭中，黨內人士憂心，藍營澎湖再不團結起來，可能就要丟了。

觀察這次選戰的技術面，林鶴明分析，空戰除了傳統媒體，新媒體亦是兵家必爭之地，今年跟過去比起來，又多出一些新平台。

網紅「四叉貓」在17直播掀起輿論話題，預計會帶起議員選戰的直播浪潮。另外，Podcast等新興平台，對年輕族群有一定影響力，預計將是各政黨力求掌握的選戰工具，避免在輿論戰上受制於人。

綜觀此次選戰，藍綠兩造各有優勢及挑戰的地方，隨著疫情放緩，民眾的生活逐步回歸正常，選戰逐漸升溫。在後疫情時代，將是哪些選將出馬，為我們擘畫未來的城市記憶，將在政治味漸濃的下半年備受各方矚目。

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