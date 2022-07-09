全球「最鴿派」央行！放手讓日圓急貶，日銀打什麼算盤？

【文．許雅綿】

全球各國央行態度轉鷹，積極升息抗通膨，但日本央行堅持超寬鬆貨幣政策，放手讓日圓狂貶，究竟打什麼算盤？

即便日圓匯價跌到谷底，日本央行（日銀）總裁黑田東彥仍逆勢與全球央行對作，堅守超低利率，更放手讓日圓大貶，究竟他有何盤算？

6月20日，臺灣銀行日圓現鈔賣出價，早盤一度見到0.2234（日圓兌新台幣匯價），持續探低。若同樣換新台幣5萬元，和今年3月8日高點0.2493相較，現在換匯可多換到2萬3252日圓，約新台幣5194元，匯差相當大。

關鍵因素，主要在於日本央行以「日圓貶值、創造出口」態度來救經濟。但許多投資人關心的是，日圓究竟有沒有反彈契機？期待下半年大開國境赴日旅遊消費的「哈日族」，又該如何換匯，才能換到最佳「甜蜜點」？

今年來，日圓匯價一路下探，不少蓄勢待發赴日旅遊的觀光客樂翻天，但日本掌管匯率的日本央行（BOJ）總裁黑田東彥，卻面臨職涯最嚴峻挑戰。

無視全球各國央行積極轉鷹、開始升息收回鈔票的舉措，日本央行堅持超寬鬆的貨幣政策，放手讓日圓不斷下修，貶至20多年來的谷底，堪稱為現今全球「最鴿派」央行。

事實上，2013年黑田東彥上任以來，一直堅強捍衛「安倍經濟學」：讓日圓貶值創造出口，增加經濟成長。

然而，黑田現在面臨前所未有的壓力，一方面要持續寬鬆、維持刺激經濟的力道；另方面也得管控日圓匯價下修幅度，以平抑飆升的進口物價，以及高漲的民怨。

他近日表示，企業「加薪」與「通膨」必須同時進行，這樣日本家庭才能容忍物價上漲的壓力。

只是，外界好奇，日本央行為何選在全球央行鷹派高漲的關鍵時刻，持續逆風而行、加碼貨幣寬鬆政策？

盼刺激出口、消費，救經濟

「這與日本過去失落30年的經濟有關！」台新銀行首席外匯策略師陳有忠一語道出箇中原由。

陳有忠指出，日本長期以來，受到通貨緊縮（核心消費者物價指數一直無法提升）的困擾。背後原因在於，日本是全球最老的國家，卻又不願開放移民、引進年輕勞動力，因此人口結構持續老化。

當老年人口相對勞動人口比例增加時，將導致產出減少，但消費卻未相對減少，造成總儲蓄率下降，經濟成長所需的資金不足，就會拖累整體經濟發展。經濟疲弱，就無法進一步刺激消費，這就是日本內需無法擴大的原因，也因此，日本只能藉由活絡觀光促進經濟成長。

然而，近年疫情衝擊觀光，讓日本經濟更加疲軟，無奈之餘，黑田東彥只能加大貨幣寬鬆力道、放手讓日圓貶值，希望藉此刺激出口與消費。

這也是為什麼幾乎全球央行都已逐步進入升息循環，日本卻仍逆向維持寬鬆、幾乎是全球最「鴿」央行的主因。

6月17日，日本央行在為期兩天的政策會議後，仍決議維持-0.1％短期基準利率，還打算將借貸成本保持在「目前或更低」的水平。

另一方面，從當今世界情勢來看，對日圓匯價相當不利。

貿易逆差擴大，日圓恐續弱

過去日本以貿易順差國引以為傲，但陳有忠分析，日本最大的出口國是中國，但日本聽從美國制裁中國，中日關係不佳，使得去年開始轉為貿易逆差，且仍在擴大。貿易攸關匯價，貿易逆差情勢下，日圓匯率不可能轉強。

此外，俄烏戰爭也凸顯日本地緣政治的脆弱，從地理位置看來，日本北有俄羅斯、西有北韓兩大「惡鄰」威脅其邊境安全，地緣情勢緊張，也牽動日圓匯價。

上述種種因素，在在顯示日圓貶值態勢，難以短期間改變。

圖／日本央行行長黑田東彥堅強捍衛「安倍經濟學」：讓日圓貶值創造出口，增加經濟成長。Flickr by Asian Development Bank

雖然黑田東彥一再堅稱，日本央行將繼續堅定實施寬鬆政策，以確保經濟從疫情中復甦，但面對美國聯準會（Fed）的態度，市場認為美日貨幣政策鴻溝擴大，對日本經濟復甦是否有「意外變數」，恐怕是黑田東彥最大的考驗。

重啟國門，GDP與工資可望回升

「日本央行並未打算提振日圓。」滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲觀察，黑田東彥已表明態度，若日圓波動不是太劇烈，弱勢日圓有利日本經濟，所以「短期仍維持弱勢」。今年第三季後，若美國升息力道逐步回落，才有利於日圓回穩。

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）分析，日圓走勢的關鍵在於日本央行何時會由鴿轉鷹。根據黑田東彥今年6月的最新談話，日本央行當前關注三大因素。第一、日本GDP（國內生產毛額）產出缺口縮小或改善；第二、工資和通膨預期進一步回升；第三、貿易條件改善。

此外，日本在6月重啟入境旅遊，瑞銀認為日本GDP與工資將進一步回升，下半年有望取得進展。在此背景下，即使日本央行不會馬上變得鷹派，也應該會逐步縮減寬鬆力道。

接下來的日圓匯價走勢，滙豐與瑞銀兩家外銀均預測，年底有機會回升至124日圓兌1美元（統計至6月20日，約134日圓兌1美元）。

由於日本央行尚未考慮退出寬鬆貨幣政策，與其他各國的利差將持續擴大，勢必使資金流向投資收益率較高的國家，短期內日圓仍遭逢貶值壓力。

當前，全球主要央行一致邁向升息節奏，金融市場也因資金緊縮出現震盪。貨幣政策堅持鴿派的日本央行是否持續放任日圓走貶，仍有待觀察。

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